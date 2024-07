Los grandes fabricantes tienen mucho margen: Nothing acaba de romper el mercado de los móviles baratos con el CMF Phone 1

El CMF Phone 1 cuesta 239 euros. Sí, es posible que no hayas escuchado el nombre de esta marca nunca, es posible que su diseño sea un tanto peculiar y que le falten añadidos como el gran angular, el NFC o los altavoces estéreo. Pero creednos cuando os explicamos que estamos ante un móvil de esos que hay que tener en mente. Porque cuando hablamos de la "gama media" hemos perdido ya completamente el norte.

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que los Redmi de turno costaban poco más de 200 euros. Ahora ya rondan los 400 euros. Es el fenómeno de la "premiumización" de la gama media.

Por fin algo diferente. Afortunadamente, Nothing no se ha dejado llevar y apuesta claramente por diferenciarse. Lo vimos con sus auriculares y ahora lo tenemos en los móviles. CMF llega para romper el mercado tirando los precios.

El CMF Phone 1 acaba de salir al mercado pero desde Xataka ya lo estamos probando desde hace días. Todavía es pronto para el análisis, pero tiene muy buena pinta.

Tiene todo lo básico que podemos necesitar en 2024. Vale la pena repasar lo que nos ofrece el CMF Phone 1. No es nada especial, pero cumple los imprescindibles de un móvil bueno, bonito y barato. Estamos en 2024 y aunque la IA es muy llamativa y los diseños cada vez son mejores, muchos usuarios simplemente querrán un móvil funcional.

Pantalla AMOLED de 120 Hz, 5.000 mAh, cámara de 50 megapíxeles y el procesador MediaTek Dimensity 7300. Para hacernos una idea de lo que supone añadir este chipset, hablamos de un SoC fabricado en 4 nanómetros que encontramos en móviles como el OPPO Reno 12 o el Motorola Razr 50.

Claro, estos dos modelos son mucho más completos y ofrecen muchas mejoras más allá del chip. Pero por ejemplo el Reno cuesta 549 euros. Quien quiera simplemente un móvil rápido y efectivo, el CMF Phone 1 tiene un precio imbatible.

No solo es el hardware, también un software limpio. No es únicamente el hardware de lo que Nothing presume con el CMF Phone 1. También es un software limpio que no añade más presión sobre el sistema. Como aquel mítico Moto G de Motorola o como OnePlus en sus inicios, el CMF Phone 1 quiere destacar por su velocidad. Y en el rango de precio de los 200 euros, ahora mismo no hay ninguno que se le parezca.

239 euros es un precio de los que ya no se ven. Aquel Moto G salió por 179 euros. Era 2013. Un año más tarde, el OnePlus One hizo lo propio con un precio de partida de 269 euros. Los 239 euros son un rango mucho más fácil de recomendar que no los 549 euros del Realme GT6 o los 449 euros del POCO F6. Sí, hablamos de móviles que aspiran a ser gama alta. Pero en la práctica, lo que buscan muchos usuarios es que su móvil "vaya rápido".

Podemos fijarnos en POCO y Xiaomi, uno de los fabricantes referentes en calidad-precio. ¿Qué opciones tenemos? El POCO M6 Pro por 229 euros o el POCO X6 por 299 euros. El M6 Pro viene con el Helio G99 mientras que el X6 añade el Snapdragon 7s Gen 2. Este último con unos resultados similares al chipset de MediaTek.

Barato hasta para la propia Nothing. Las pruebas con el Dimensity 7300 lo colocan muy parejo al 7200, pero incluso dentro de la propia Nothing vemos lo ajustado del precio del CMF Phone 1. El Nothing Phone 2a cuesta 329 euros.

Cada móvil tiene sus particularidades, pero hace tiempo que el mercado de la gama media pedía un modelo como el CMF Phone 1. Un gama media sencillo y ultrabarato. Un aspirante a superventas que apueste por un software limpio y ponga en aprietos a los grandes fabricantes de telefonía. Porque la competencia siempre es bienvenida y el CMF Phone 1 tiene muchos números para convertirse en una de las recomendaciones del verano.

199 euros. Por si fuera poco, el CMF Phone 1 acaba de salir y ya se encuentra rebajado a 199 euros. La batalla por la gama media tiene un nuevo aspirante que llega dispuesto a romper moldes.

