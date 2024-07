CMF Phone 1: el primer móvil de CMF es tan económico como rompedor

CMF, la submarca de Nothing, ya tiene su primer teléfono. Y qué teléfono. En Xataka ya estamos probando el CMF Phone 1 y no tenemos miedo a hacerte un pequeño spoiler: es sencillamente impresionante. Mientras llega el análisis, toca desgranar las especificaciones técnicas y características de este teléfono.

Un teléfono que demuestra que los teléfonos honestos, sencillos y que no necesitan de mucho más, pueden llegar al mercado a un precio contenido. Tener este software, diseño y rendimiento por poco más de 200 euros es una noticia para celebrar.

CMF Phone 1, ficha técnica



cmf phone 1 DIMENSIONES Y PESO 164 x 77 x 8mm 197 g PANTALLA 6,67 pulgadas AMOLED de tipo LTPS Resolución Full HD+ Profundidad de color de 8 bits Brillo pico de 2.000 nits Brillo típico de 500-700 nits Tasa de refresco adaptativa de 120 Hz Tasa de muestreo táctil de 240 Hz PMW Dimming de 960 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300 MEMORIAS 8 + 128 GB 8 + 256 GB Ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB BATERÍA 5.000mAh Carga rápida de 33W CÁMARAS TRASERAS 50 megapíxeles, f/1.8 Sensor auxiliar para modo retrato CÁMARA FRONTAL 16 MP SISTEMA OPERATIVO Nothing OS 2.6 Android 14 2 años de actualizaciones de sistema operativo 3 años de actualizaciones de seguridad SONIDO Un solo altavoz CONECTIVIDAD WiFi 6 5G SA/NSA Bluetooth 5.3 OTROS Carcasas traseras intercambiables Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO Desde 239 euros

Un móvil con carcasa intercambiable

En tiempos de móviles unibody, CMF se adelanta a la normativa europea que obligará a hacer más fácil de remplazar componentes como la batería. En primer lugar, este teléfono permite cambiar la carcasa trasera, para tener un teléfono con distinto color y acabado. Tiene su propia herramienta para sacar los cuatro tornillos que sujetan la carcasa pero, si la acabamos perdiendo, con un destornillador plano del cinco pueden extraerse sin problema.

Un detalle importante es que los tornillos son de acero inoxidable. Esto es clave para que no se acaben oxidando ni rompiendo con facilidad, ya que perderíamos la función clave del teléfono.

La tapa del CMF Phone 1 se extrae como las de la vieja escuela: quitando tornillos

Al quitarle la tapa trasera no encontramos embellecedores como en el Nothing Phone 1. Aquí estamos ante un móvil de la vieja escuela, con los componentes al descubierto sin demasiada floritura. Eso sí, la batería ocupa tanto espacio que no podremos ver demasiado de los componentes del interior. La primera vez que desmonté el CMF Phone 1 no pude evitar sentir una nostalgia tremenda: cómo se disfruta algo tan sencillo como quitar una tapa trasera.

En la parte inferior izquierda el teléfono tiene un pequeño botón que gira. Cuando lo quitamos, podemos pasar a enganchar al teléfono distintos accesorios: una cartera, un soporte para superficies y una correa de sujeción (de momento). Es otro elemento espectacular para añadir accesorios de forma nativa al teléfono.

Respecto a los materiales, el teléfono está acabado en plástico con algún acabado metálico, como la carcasa de la cámara. El tacto es antideslizante y antihuellas: no es un plástico como ninguno que hayamos probado anteriormente.

Un hardware que no necesita mucho más

El CMF Phone 1 cuenta con un MediaTek Dimensity 7300, un procesador que ya hemos visto en teléfonos que cuestan más del doble. Le acompañan en España dos configuraciones de memoria: ambas con 8 GB de RAM de base y memoria interna de 128 o 256 GB, ampliable mediante SD. Una configuración digna de cualquier teléfono de gama media.

La ROM la firma Nothing con Nothing OS, con dos años de actualizaciones de sistema operativo y tres años de parches de seguridad. Se echa en falta algún año más de actualizaciones dada lo limpia que es la ROM, pero Nothing OS es de nuestros sistemas favoritos.

Sorprende que, a pesar de ser un teléfono de gama media, cuenta con un sistema de refrigeración líquida. Mediante un tubo de calor de alta conductividad térmica disipa el calor del chip. También se han empleado materiales como el grafito para aliviar las altas temperaturas.

La batería es de 5.000mAh, con una carga rápida de 33W, quizás uno de los puntos más débiles del conjunto. CMF ha configurado varios modos en los ajustes para poder cargar de forma más eficiente y preservar al máximo la vida útil de la batería.

El panel es de 6,67 pulgadas, AMOLED y con brillo pico de 2.000 nits. Eso sí, el brillo típico es de tan solo 700 nits, así que no esperes un panel de la gama más alta. Es compatible con HDR10+, y se mueve entre 30 y 120 Hz a pesar de no ser de tipo LTPO.

Por último, apuntar que el teléfono cuenta con una cámara de 50 megapíxeles apoyada por un sensor auxiliar de profundidad. No encontramos ultra gran angular. Es compatible con la tecnología Ultra HDR de Google, y promete unos resultados de altura.

Precio y disponibilidad del CMF Phone 1

El CMF Phone 1 aterriza en España a un precio rompedor: desde 239 euros. La versión con mayor capacidad de memoria interna tan solo cuesta 30 euros más. La recomendación aquí es clara: caballo grande.

CMF Phone 1 8GB + 128GB | 239 euros

CMF Phone 1 8 GB + 256 GB | 269 euros

