"El estereotipo se ha desinflado a la velocidad de nuestras ventas": Charlie Zhang, vicepresidente de Omoda y Jaecoo, sobre el éxito en España

Diez periodistas españoles entramos en la sala acristalada de la enorme sede central de Omoda y Jaecoo en Wuhu, China. Tras unos minutos de charla informal frente a pequeños mástiles con banderines de China y España, aparece Charlie Zhang, vicepresidente de Chery, la matriz.

Zhang lleva gafas corrientes, corte de pelo casi militar, traje azul marino planchado, camisa blanca abotonada sin gemelos. Muñecas y dedos desnudos salvo un Apple Watch Series 10. Zapatos negros clásicos. Nada en su atuendo grita ostentación. Todo en su porte transmite control. "Este hombre nos recuerda", pienso, "que es la gestión del reino y no el lujo de su cetro lo que hace al rey".

Rompiendo estereotipos

Arranco la entrevista grupal yo mismo preguntándole cuál ha sido el mayor cambio en la percepción de los consumidores occidentales hacia los coches chinos en el último año, pensando en los estereotipos persistentes en torno hacia ellos. No necesita pensarlo demasiado:

El estereotipo se ha desinflado a la velocidad de nuestras ventas. Cuando lanzamos Omoda y Jaecoo en España, en febrero de 2024, temíamos cierto recelo. Doce meses después vendemos 2.000 unidades al mes y recibimos aluviones de preguntas sobre nuestras baterías y el software de conducción semiautónoma.

El directivo asume que ciertas reservas no han desaparecido —"todavía existen, aunque muy atenuadas"—, pero subraya un cambio de percepción: ya no se cuestiona la calidad, sino la velocidad con la que la tecnología china avanza en baterías, LIDAR y eléctricos puros. La sala asiente tímidamente: es difícil contradecirle tras recorrer el stand de Chery en Shanghai.

¿Por qué empezar por España y no por Alemania o Francia, con más población y renta per cápita? El propio Zhang alude a nuestro mercado como “puerta de entrada abierta” y confiesa que la estrategia ha sido deliberada:

Consumidores curiosos y de "mente abierta". Competencia fragmentada. Y la posibilidad de estrenar producción local con la marca Ebro, la histórica enseña española resucitada en la antigua planta de Nissan en Barcelona.

Fábrica y despliegue europeo

La hoja de ruta es ambiciosa: fase 1 de la fábrica para 100.000 unidades anuales y objetivo de 200.000 lo antes posible. Y según Zhang, consideran abrir una segunda fábrica en Europa. El inicio de la producción del Omoda 5 EV y el Jaecoo 5 EV está previsto para noviembre de este año.

Esa capacidad, recalca, será clave para esquivar aranceles y cumplir la exigencia europea de un 40 % de componentes producidos en el viejo continente.

El catálogo actual y futuro quedará así:

Omoda:

Presente: Omoda 5.

En 2025: Omoda 7 y Omoda 9.

Propulsiones: gasolina, híbrido HEV, híbrido enchufable PHEV y 100% eléctrico BEV.

Jaecoo:

Presente: Jaecoo 7.

En 2025: Jaecoo 5 y Jaecoo 8.

Propulsiones: mismas cuatro variantes que Omoda.

Ebro:

Presente: S700 y S800.

En 2025: S400 y S900.

Propulsiones: PHEV y HEV.

Cada una de estas nuevas enseñas contará con direcciones generales independientes en España (como ya ocurre con Ebro frente a la dupla Omoda-Jaecoo), permitiendo una competencia interna que busca maximizar la penetración de mercado.

El directivo se detiene en las tres siglas que están marcado sus lanzamientos recientes: SHS, Super Hybrid System: motor de ciclo Atkinson dedicado, 44,5% de eficiencia términa (en desarrollo está llegar al 48%) y baterías de 18 a 34 kWh que llevarían la autonomía eléctrica real del Omoda 9 hasta los 150 km.

"La frontera entre un PHEV y un BEV se difumina", proclama. No es hipérbole: los tiempos de recarga prometen 400 kilómetros en diez minutos gracias a la arquitectura de 800 V, y en su mesa circulan prototipos de batería semisólida para después de 2027.

Imagen: Xataka.

Sale en la conversación, por supuesto, la cuestión arancelaria y la investigación antidumping abierta en Bruselas. Zhang se muestra pragmático:

Plan A : negociar un "precio mínimo" para evitar la subida arancelaria.

: negociar un "precio mínimo" para evitar la subida arancelaria. Plan B : producir en la UE (Barcelona primero, otra planta más adelante) y alcanzar el 60% de contenido europeo con proveedores como Bosch o Faurecia.

: producir en la UE (Barcelona primero, otra planta más adelante) y alcanzar el 60% de contenido europeo con proveedores como Bosch o Faurecia. Plan C: Valorar "alianzas estratégicas" con fabricantes en apuros. Cuando escucha opciones como Ford o especialmente Stellantis, responde con una sonrisa y un ambiguo "todo está sobre la mesa".

La apuesta, insiste, es "for Europe, in Europe". Y detrás late otra idea: ser percibidos como empleadores industriales, no solo como importadores.

El grupo también ha confirmado el lanzamiento en Europa de nuevas marcas: iCar será algo que "intentarán" traer a finales de año, con sus eléctricos puros y autonomía extendida (REEV). Exlantix, la marca premium del grupo, llegará primero a países nórdicos en 2026 y posteriormente a España. Aunque sin fecha precisa, su lanzamiento parece seguro, pero habrá que esperar.

Lepas llegaría tras Exlantix, con una gama totalmente electrificada a través de sus modelos 4, 6 y 8. Y Luxeed, que sería la última, hacia finales de 2026, llegaría con varios modelos eléctricos y de autonomía extendida: S7 y R7, competidores directos de Tesla con unos acabados interiores brutales que pudimos probar de primera mano.

Casi al final formulo otra pregunta: dónde están rindiendo mejor Omoda y Jaecoo, tanto a nivel mundial como europeo.

En el mundo, Reino Unido lidera con 3.000 unidades mensuales apenas seis meses después de su lanzamiento. Malasia también está dando alegrías gracias a las 1.200 ventas mensuales del Jaecoo 7 PHEV y su autonomía extendida. Brasil, Chile y Perú también merecen su mención gracias a la "reacción excepcional" a su desembarco reciente.

En Europa continental, España –Españita– lidera, y Polonia e Italia siguen nuestra estela. Alemania y Francia llegarán en el segundo semestre de este año mediante filiales propias, porque, según Zhang, "para llamarnos europeos necesitamos vender donde se matriculan seis de cada diez coches".

Zhang también especifica objetivos concretos para España: pasar de las 2.000 unidades mensuales actuales de Omoda y Jaecoo a entre 4.000 y 5.000, mientras que de Ebro se esperan entre 2.000 y 3.000 mensuales.

Imagen: Xataka.

Zhang se adelanta a la pregunta sobre hidrógeno: la pila de combustible ya rueda... en camiones pesados de Chery. Para turismos, el vector más prometedor es el e-combustible como complemento a la electrificación. "Tres años" es su horizonte para un piloto con batería sólida, siempre que la densidad energética y la seguridad justifiquen el sobrecoste.

Y el ejecutivo vuelve, una y otra vez, a la posventa. Sabe que la primera compra la gana el producto, pero la segunda la gana el taller. Chery inaugura este trimestre un almacén de recambios en Zaragoza y negociará con la red de Ebro para compartir infraestructura. "No podemos permitirnos fallar en calidad, el margen de error en Europa es cero".

Entre líneas

La principal arma competitiva de Chery es la velocidad: siete lanzamientos en doce meses acercan su cadencia de producto más a la de un fabricante de smartphones que a la de un fabricante de coches al uso.

Esa prisa tiene truco. La localización que Zhang promete no pasa por “nacionalizar” toda la cadena, sino por ensamblar aquellas piezas que rebajan de golpe CO2 de flota y aranceles: baterías, cableado de alto voltaje y parte del tren motriz.

Otro mensaje oculto: el segmento B eléctrico está huérfano mientras Renault 5 E-Tech y Volkswagen ID.2 llegan a producción. Un Omoda de cuatro metros podría ocupar ese hueco antes de que franceses o alemanes reaccionen. De momento acaban de anunciar el Omoda 3, disponible a partir de octubre, con un precio aún por confirmar. La clave será cómo de cerca o lejos esté de los 27.000 euros de los que parte el 5.

Finalmente, la arquitectura de marcas funciona como paraguas multicapa: Omoda para el público joven crossover, Jaecoo para el SUV campero, Ebro como ancla local y quizás, en algún momento, Exlantix como aspiracional global. Pocas empresas han intentado tantas piezas de dominó a la vez... y de primeras.

Además, Zhang destacó recientemente tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez en Pekín que China considera a España un socio muy leal, facilitando enormemente el clima inversor. Chery prevé cerrar el año empleando a unas 1.000 personas en su factoría barcelonesa, convirtiéndose en la mayor empresa china en España por volumen de empleo.

Haz como nosotros en este viaje y mantente conectado sea cual sea tu destino. Navega siempre a alta velocidad y con datos ilimitados con la eSIM de Holafly y olvídate de desagradables sorpresas en la factura. Fácil de instalar, conservando tu tarjeta SIM física para recibir llamadas y sin cargos de roaming. ¡Y con un 5 % de descuento! Consejo ofrecido por la marca

La hora pactada se escurre entre respuestas y anotaciones. Zhang pide feedback y promete que el Omoda 5 HEV, fundamental para la etiqueta Eco, llegará “antes de que acabe junio”. Y ya estamos casi en mayo.

Al despedirnos, foto grupal, apretones de manos, pulgares hacia arriba y una breve ronda de “xièxie” y “gracias” que sella la jornada. Ahora es el turno de los italianos. Seguente.

En Xataka | Europa se ha centrado en parar a los coches eléctricos chinos. La verdadera amenaza está en sus coches con motores de combustión

Imagen destacada | Chery