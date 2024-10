Apple Watch Series 10, análisis: el mejor es aún mejor, pero con el problema de siempre

El Apple Watch ha cumplido diez años, y Apple lo ha celebrado con una actualización que puede parecer sutil, pero que en realidad es un gran refinamiento del seguramente mejor reloj inteligente del mercado.

El Series 10 no reinventa la rueda, pero sí mejora prácticamente todos los aspectos del reloj. Y hace que la experiencia, sin ser perfecta, sí sea más pulida y completa que nunca.

Ficha técnica del Apple Watch Series 10



Apple Watch Series 10 Caja 42 y 46 mm Dimensiones y Peso 42 x 36 x 9,7 mm / 46 x 39 x 9,7 mm Entre 29,3 gramos (aluminio, GPS + LTE en 42 mm) y 36,4 gramos (aluminio, GPS en 46 mm) Pantalla Retina LTPO3 OLED OLED con gran ángulo de visión Vidrio delantero Ion-X (aluminio) o cristal de zafiro (titanio) Hasta 2.000 nits de brillo máximo, hasta 1 nit de brillo mínimo Pantalla siempre activa Procesador Apple S10 Chip U2 (banda ultraancha) ALmacenamiento 64 GB Conectividad GPS (L1), GNSS, Galileo, BeiDou LTE, UMTS Bluetooth 5.3 WiFi 4 (802.11n) Sensores SpO2

Ritmo cardiaco, ECG

Acelerómetro (fuerzas de hasta 256g con detección de caídas y accidentes)

Giroscopio de alto rango dinámico

Altímetro

GPS/GNSS

Brújula

Sensor de luz ambiental VO2max Detección de accidentes Sensor de temperatura Apnea de sueño Profundímetro Temperatura del agua Resistencia al Agua 50 metros IP6X Batería Hasta 18 horas de autonomía. Hasta 36 horas de autonomía en modo de bajo consumo. Carga rápida: 80% en media hora Otros Función de llamada de emergencia UWB Resistente al polvo IP6X Aluminio: negro azabache, oro rosa y plata Titanio: oro, natural y pizarra Precio Desde 449 euros

Un diseño continuista pero lo suficientemente renovado

El cambio más evidente en el diseño del Series 10 es el aumento de su tamaño de pantalla. Apple ha aumentado la superficie visible aumentando muy poco la superficie del reloj (un milímetro de caja en ambos tamaños).

Ahora tenemos modelos de 42 y 46 mm con un panel que aprovecha mejor el frontal y ofrece hasta un 30% más de superficie respecto a las generaciones anteriores. Y todo ello en un cuerpo casi un 10% más delgado y ligero, rebajado hasta los 9,7 milímetros.

En el borde izquierdo hay algo que no estaba en el Series 9: un altavoz con el que podemos reproducir música o podcasts a un volumen aceptable para cuando no tengamos auriculares. Imagen: Xataka.

En la práctica, esto se traduce en una experiencia de uso algo más cómoda. El reloj se nota menos voluminoso en la muñeca (para mí, que vengo de un Ultra 2, directamente me parece un juguete). En cambio, muestra más información en un solo vistazo. Es un equilibrio difícil de conseguir y Apple lo ha logrado muy bien.

La reducción de peso será muy notoria para quien venga de un Series 6 o anterior, y hace que el reloj sea algo más llevadero durante todo el día... y durante toda la noche. Eso sí: la corona se ha hecho más pequeña para encajar en el nuevo grosor. No es algo exagerado, pero se nota y hay que acostumbrarse si vienes de un modelo anterior.

Con un diseño más delgado, la corona ha tenido que reducir su tamaño. No es un gran problema, pero sí se nota al manejarla y hay que acostumbrarse a ella. Imagen: Xataka.

Aquí también se aprecia la corona notablemente más pequeña que antes. Imagen: Xataka.

Lo mires por donde lo mires se notan dos cosas: la mayor superficie de pantalla y el aspecto más plano que le da su menor grosor. Imagen: Xataka.

Sobre los materiales, Apple sigue usando el aluminio para la versión estándar, y ahora la versión superior ya no es de acero, sino de titanio pulido, aunque no es el caso de la unidad que hemos probado.

La nuestra es de aluminio en gris azabache, en inglés 'Jet Black', que luce espectacular y recuerda mucho al iPhone 7, el único hasta ahora que trajo aquel tono. Más allá de la cosmética, ninguna diferencia en cuanto al material como tal. Ligero, correcto, aunque menos resistente a abrasiones que el titanio. Pero también más barato, claro.

Una pantalla no solo grande: también es mejor

La nueva pantalla OLED de ángulo ampliado también mejora la visibilidad desde cualquier posición. Esto se nota cuando queremos ver la pantalla en posturas algo forzadas:

Discretamente, sin apenas movernos, estando sentados.

Haciendo ejercicio sin total libertad de movimientos.

Y escenarios similares.

El nuevo panel mejora la visibilidad de la pantalla incluso en ángulos complicados. En ese sentido, el Apple Watch sigue acercándose a los relojes tradicionales. Imagen: Xataka.

Apple dice que la pantalla es un 40% más brillante cuando se mira en ángulo, y en el día a día realmente se nota la diferencia. En interiores y en exteriores la legibilidad ha mejorado.

Otro detalle interesante es que la pantalla ahora puede refrescarse a 1 Hz en modo always-on o siempre activa. Eso le permite mostrar el segundero en todo momento sin beberse la batería. Es un pequeño detalle, pero que acerca un poco más al Apple Watch a la sensación de los relojes tradicionales.

Rendimiento y autonomía: como siempre, para lo bueno y para lo malo

El Series 10 tiene el nuevo chip S10, que según Apple es más eficiente que su predecesor. En el uso diario no encontré diferencias significativas en términos de fluidez o velocidad respecto al chip S9 del Ultra 2 que llevo en la muñeca desde hace un año.

El Apple Watch ya era un dispositivo capaz y solvente con el chip anterior, y el Series 10 mantiene ese nivel de rendimiento.

Donde sí hemos notado un salto es en la duración de la batería. Apple sigue prometiendo la clásica frase "todo el día" de autonomía, que se traduce en unas 18 horas de uso antes de quedarnos a cero.

Imagen: Xataka.

En nuestra prueba, he conseguido llegar al final del día con entre un 15% y un 25% de batería restante en función de la duración del entrenamiento que haya hecho. Por supuesto, con la pantalla siempre activa. Suficiente en dos escenarios principales:

Llevarlo durante todo el día y toda la noche, salvo al cargarlo hasta el 100% una vez al día, en cualquier momento. Llevarlo durante todo el día pero dejarlo cargando durante toda la noche.

Desde el momento en que lo quité del cargador hasta que llegó al 1%, llevándolo de forma ininterrumpida, monitorizando deporte y sueño, etc, han pasado en promedio entre 26 y 30 horas, en función del tiempo entrenando.

No es un salto enorme y solo sirve para tener algo más de margen, no para acabar un segundo día de uso. Y estas cifras son con el reloj recién estrenado, pero la degradación de la batería las irá erosionando. Al menos hay una mejora.

Lo que sí supone un cambio más importante es la velocidad de carga. El Apple Watch Series 10 se carga del 0% al 80% en media hora. Una sola carga de ocho minutos ya alcanza como para que monitorice nuestro sueño durante toda la noche. Esto cambia la dinámica de uso: con una carga mientras nos duchamos y desayunamos, o mientras cenamos, aguantará durante todo el siguiente día.

Y algo que no dijo Apple pero que hemos notado, al menos al pasar del Ultra 2 a este Series 10, es un mejor comportamiento del gesto del doble toque: apretar dos veces pulgar e índice es una forma de ver notificaciones o hacer scroll cuando no podemos usar la otra mano. En el Ultra 2 no es un gesto demasiado preciso, en este Series 10 es mucho más fiable:

GIF: Xataka.

Otro aspecto interesante es la supresión del ruido de fondo durante las llamadas. Permite que nuestra voz quede aislada de ese ruido como el del viento o el del tráfico urbano, y se nota. Es una función exclusiva de momento del Series 10.

También es nuevo –en un Series– el altavoz que ocupa el bisel izquierdo. Solo estaba en los Ultra, y ahora podemos usarlo para reproducir música o podcasts directamente en el reloj, aunque no tengamos los auriculares puestos. No será algo que usemos en el día a día, pero nunca está de más para un por si acaso.

Haciendo deporte con un Series 10 en la muñeca

El Apple Watch siempre ha vivido en una dualidad:

Sensores precisos y aplicaciones nativas amigables. Sensación de que el usuario avanzado necesita algo más.

El Series 10 estrena dos novedades en ese sentido. watchOS 11, su sistema operativo, ha hecho que el Apple Watch gane enteros como reloj deportivo. Sigue siendo insuficiente para ciertos casos de uso, pero la combinación de esta actualización y de las aplicaciones de terceros que hay en su App Store mejoran mucho la experiencia respecto a la de hace unos meses. No obstante, de watchOS 11 en concreto hablaremos un poco más adelante.

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

También estrena la función de detección de apnea del sueño, también disponible en modelos anteriores... y que en nuestro caso, felizmente, no hemos podido probar, además de que hacen falta 30 días para recibir un primer aviso. Esta función usa el acelerómetro del reloj para detectar interrupciones en nuestra respiración durante la noche.

Esta función, en cualquier caso, no pretende ser un diagnóstico médico, sino una herramienta de alerta temprana. Si el reloj detecta patrones consistentes con la apnea del sueño, te notificará y sugerirá que consultes a tu médico, como hacía ya con ciertos comportamientos cardíacos.

Esta es Flux, una de las esferas que estrena watchOS 11. Imagen: Xataka.

Otra novedad interesante es la inclusión de sensores de profundidad y temperatura del agua. Esto permite al Series 10 funcionar como un ordenador de buceo básico para snorkel y buceo libre hasta seis metros de profundidad. No reemplaza a un ordenador de buceo profesional, pero es un añadido útil para buceadores o nadadores en aguas abiertas.

El Series 10 también incluye las funciones de salud y fitness que ya teníamos:

ECG.

Detección de caídas.

Medición del oxígeno en sangre.

Seguimiento del ciclo menstrual.

Etc.

Sigue siendo la opción más sólida y completa del mercado, también por su precisión. De hecho hemos comparado un mismo entrenamiento corriendo con un Ultra 2 en una muñeca (con su GPS de doble banda) y un Series 10 en la otra.

Izquierda, Series 10. Derecha, Ultra 2. En ese tramo del entrenamiento hice un zigzag deliberado para comprobar después cuál es más sensible a pequeños cambios en la trayectoria y por tanto refleja mejor el recorrido. El Ultra 2 sigue siendo el más preciso. Imagen: Xataka, Strava, OpenStreetMaps.

El Series 10, aún siendo menos preciso en detalles así que el Ultra 2, mantiene un buen nivel sin hacer extraños como a veces vemos sobre todo en otras marcas, si bien el GPS dual es sobre todo útil en entornos de baja conectividad o en pistas de atletismo, no en carreras abiertas.

watchOS 11

El sistema operativo del Apple Watch, como decíamos antes, siempre ha vivido en esa dualidad entre ser amigable para cualquiera y ser capaz de contentar a usuarios exigentes. Sobre todo en el deporte, la actividad y la salud, sus grandes enfoques.

watchOS 11 es una apuesta firme para ir algo más allá con los usuarios exigentes en el terreno deportivo. Sigue necesitando de otras aplicaciones para satisfacer a los exigentes de verdad, quienes tienen en relojes de otras marcas como Garmin o Polar opciones más completas, pero el salto que se ha dado ahora es real.

Por ejemplo, con la aplicación Vitals, que muestra de forma simple si nuestros parámetros básicos de salud están normales o hay alguno desviado. También en el seguimiento de los entrenamientos, con la función Carga de Entrenamiento, que ayuda a dosificarnos y evitar sobrecargas.

Debería dormir más. Imagen: Xataka.

Más allá del ejercicio, la otra joya de watchOS 11 es la 'Pila inteligente' o Smart Stack, que trae el concepto de widgets fijos y dinámicos a la esfera del reloj. Es muy útil y permite dejar de depender de las complicaciones o de tener que ir abriendo aplicaciones para revisar ciertos datos o hacer acciones.

Y la experiencia

La sensación con el Series 10 es de refinamiento en casi todos los aspectos. La experiencia es más fluida, más cómoda, más completa. El Apple Watch no ha dado un salto de gigante en casi ninguna de sus versiones, pero sí ha ido iterando poco a poco hasta este décimo modelo.

La pantalla más grande (es incluso más grande que la de mi Ultra 2) es una diferencia notable. Leer las notificaciones, responder mensajes con el teclado QWERTY, navegar por aplicaciones, etc, es más agradable y usable que antes.

El Series 10 ofrece una experiencia impecable en cuanto a fluidez. Imagen: Xataka.

La reducción de peso y grosor también es de agradecer, sobre todo para quien busca mejoras lejos del aspecto y el precio de la versión Ultra. Quien venga de un Series 6 o anterior será quien más note la diferencia. Simplemente, el reloj se nota menos, y eso lo hace más cómodo tanto de día como de noche.

La mejora en la velocidad de carga es otro puntazo. Ya que la autonomía no es para tirar cohetes, al menos la carga rápida es el doble de veloz. Y con unos minutos de carga es suficiente para pasar el día. Esto facilita el seguimiento del sueño, por ejemplo.

La integración con el resto del ecosistema es otro punto fuerte. Sirve como reloj, pero también sirve para llevar un mini-iPhone en la muñeca, para desbloquear el Mac automáticamente y sin contraseña, para controlar la domótica del hogar...

Apple Watch Series 10, la opinión y nota de Xataka

¿Vale la pena actualizar?

Es la gran pregunta que se van a hacer muchos usuarios. La respuesta, por supuesto, empieza con la palabra "depende".

Si vienes de un Series 6 o anterior, o de un SE , la mejora será muy notable. Pantalla más grande, diseño más delgado, más sensores, carga súper rápida, nuevas funciones de salud... Todo ayuda a justificar la actualización.

, la mejora será muy notable. Pantalla más grande, diseño más delgado, más sensores, carga súper rápida, nuevas funciones de salud... Todo ayuda a justificar la actualización. Si vienes de un Series 7 o un 8 , la decisión es más complicada. Las mejoras son apreciables, sobre todo en diseño y carga rápida, pero las diferencias son menores. Sobre todo si tu reloj actual funciona bien y la batería no te da problemas.

, la decisión es más complicada. Las mejoras son apreciables, sobre todo en diseño y carga rápida, pero las diferencias son menores. Sobre todo si tu reloj actual funciona bien y la batería no te da problemas. Si vienes de un Series 9 , es difícil recomendar el salto al Series 10. Hay mejoras, sí, pero salvo que necesites específicamente alguna función nueva o quieras pasar al nuevo diseño, los motivos escasean. El Series 9 sigue siendo fantástico.

, es difícil recomendar el salto al Series 10. Hay mejoras, sí, pero salvo que necesites específicamente alguna función nueva o quieras pasar al nuevo diseño, los motivos escasean. El Series 9 sigue siendo fantástico. Si vienes de un Ultra 1 o un Ultra 2 , es un salto extraño. Por un lado se gana, por otro se pierde. La decisión será muy personal. En mi caso concreto, apreciando muchas bondades del Series 10, tengo claro que prefiero quedarme con el Ultra 2. Pero es... eso, personal.

, es un salto extraño. Por un lado se gana, por otro se pierde. La decisión será muy personal. En mi caso concreto, apreciando muchas bondades del Series 10, tengo claro que prefiero quedarme con el Ultra 2. Pero es... eso, personal. Y si es tu primer Apple Watch... quizás tengas que plantearte qué estás buscando. Si solo quieres un seguimiento básico de la salud y el ejercicio junto a la recepción de notificaciones, un SE o un Series 9 te lo darán a cambio de menos euros. Si prefieres una experiencia algo más completa, con la pantalla siempre activa y sin renunciar a sensores, adelante con el Series 10.

8,9 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Software 9 Autonomía 7 Interfaz 9,5 A favor Pantalla más grande y mejor en un cuerpo más delgado y ligero.

Carga rápida mejorada.

Diseño más refinado y cómodo.

Rendimiento impecable.

Profundidad de aplicaciones de terceros y ecosistema Apple. En contra Autonomía mejorada... pero todavía muy justa.



Imagen destacada | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Apple. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.