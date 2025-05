Honor 400 Lite, análisis: el imperfecto equilibrio entre diseño y rendimiento para la gama media

El Honor 400 Lite ha llegado ya a España con una misión: conquistar la gama media. Es una hazaña perseguida por todos los fabricantes y que Honor trata de ganar a lomos de un Dimensity 7025 Ultra, usando como escudo una pantalla con brillo de hasta 3.500 nits y con una cámara de 108 megapíxeles como espada.

Este terminal se puede comprar ya y en Xataka hemos podido analizarlo durante varias semanas. Ponerlo a prueba en todo tipo de situaciones (hasta las más surrealistas) ha sido la mejor forma de comprobar hasta qué punto está preparado para esa encarnizada batalla por la gama media.

Ficha técnica del Honor 400 Lite



HONOR 400 LITE DIMENSIONES Y PESO 161 x 74,55 x 7,29 mm 171 gramos PANTALLA AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.412 x 1.080p 394 píxeles por pulgada Refresco de 120 Hz Brillo máximo de 3.500 nits PROCESADOR MediaTek Dimensity 7025 Ultra MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB BATERÍA 5.230 mAh CÁMARAS TRASERAS Principal: 108 MP f/1,75 Gran angular: 5 MP f/2,2 CÁMARA FRONTAL 16 MP SISTEMA OPERATIVO MagicOS 9.0 basado en Android 15 SONIDO Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD Wi-Fi 6 (802.11 ac) Bluetooth 5.3 Dual SIM (con eSIM) NFC USB-C OTROS Lector de huellas en pantalla Disponible en color negro o verde PRECIO 299 euros

Diseño: muy manejable, aunque con un "pero" en sus botones

Lo primero que apreciamos al sacar el Honor 400 Lite de su caja es que es un teléfono de tamaño considerable. Con sus más de 16 centímetros de alto y sus siete y medio de ancho, se aleja de lo que podríamos considerar un tamaño compacto, aunque esto no es ni mucho menos algo negativo.

La sensación en mano es buena, gracias a unos laterales rectos que impiden que resbale. No es un dispositivo que sea cómodo de usar con una sola mano, pero pese a ello ofrece una buena disposición de sus botones, todos ellos situados en el lateral derecho.

Toda la botonera está en el marco derecho del terminal

Precisamente en lo que a botones se refiere, este Honor 400 Lite dispone de un botón dedicado a la cámara y que no funciona especialmente bien. "Botón de cámara AI" lo llama el fabricante, dado que si lo mantenemos pulsado nos llevará a la función 'Smart Vision' de Google Lens, mientras que si hacemos una pulsación normal abrirá la cámara. La idea no es mala, pero en la práctica hay veces que no reacciona y debemos pulsar varias veces para que ejecute la acción programada.

El nuevo botón de cámara admite también gestos de deslizamiento para ampliar y reducir el zoom

Otra cosa que se siente extraña del botón es que, pese a tener cierto mecanismo de botón físico, es un mix con botón háptico. Esto hace que apenas percibamos una sensación de presión al pulsarlo. Unido a su mal funcionamiento, provoca que a veces tengamos que mirar bien para saber si lo estamos pulsando.

Pantalla y sonido: a la altura de las expectativas

Si hablamos de la pantalla, formada por un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, debemos reconocer que las sensaciones son muy positivas. Tiene muy buen ángulo de visión, la calibración de color que viene de serie ya es buena, ofreciendo negros intensos y el resto sin demasiada saturación. También se siente fluida gracias a unos 120 Hz que, eso sí, deberemos activar en ajustes.

Así se adapta la "Isla Dinámica" del Honor 400 Lite al contenido

En su parte superior tenemos un mini notch (semejante a la famosa "Isla Dinámica" de los iPhone) que se expande y adapta a diferentes circunstancias, como mostrar información en tiempo real de la reproducción de música o el control de temporizadores.

Eso sí, hemos percibido en esta parte un bug relativo al software cuando se trata de reproducir música, dado que aunque pausemos las canciones y cerremos la app que las reproduce, en ese notch sigue apareciendo el reproductor. Solamente se esfuma si detenemos la aplicación que lo ejecuta desde los ajustes.

El brillo en exteriores es lo suficientemente alto como para poder ver el contenido de la pantalla en momentos en los que el sol está encima

En cuanto a brillo de la pantalla, el terminal cuenta con picos de hasta 3.500 nits, aunque sostenidos durante unos pocos minutos por cuestiones de eficiencia y gestión de la temperatura. No obstante, es lo justo para poder ver bien el contenido en exteriores cuando el sol está encima. No es lo idóneo ponerse a consumir vídeos y similares en esa situación, pero sí es lo suficiente como para poder revisar un email o responder un whatsapp sin tener que buscar desesperadamente una sombra.

El apartado de sonido del Honor 400 Lite es también notable. No es que sea lo mejor del dispositivo, ya que tiene defectos como una leve distorsión en sus volúmenes más altos y los graves no son muy contundentes. No obstante, en general, ofrece un buen equilibrio y el sonido es nítido en rangos medios de volumen.

Rendimiento: bien para el uso del día a día, aunque con sombras

El Honor 400 Lite cuenta con un Dimensity 7025 Ultra como cerebro, uno de los SoC más destacados sobre el papel en la gama media. Tiene un proceso de fabricación de 6 nanómetros de TSMC, ocho núcleos de CPU y cuatro núcleos de GPU. Le acompaña una memoria RAM de 8 GB que, si bien podría ser suficiente en muchos usos, ya te avanzamos que puede quedarse algo corta.

El rendimiento del dispositivo es bueno en líneas generales, permitiendo que nos desplacemos por el sistema sin lag, abriendo rápido las aplicaciones y sin que notemos ningún síntoma de ralentización al tener varias abiertas. El problema viene cuando queremos hacer un uso algo más exigente, ya sea con aplicaciones de edición de vídeo tipo 'CapCut' o juegos como 'Genshin Impact'.

Para ese tipo de usos exigentes, conviene no tener otras aplicaciones abiertas si queremos exprimir al máximo el rendimiento. Tal vez el procesador no sea el más adecuado y la memoria pueda llegar a quedarse corta. Ahora bien, si centramos todos los esfuerzos del SoC y la memoria en ellos, no hay gran problema.

La temperatura interna, obtenida por 'CPU-Z' , no se eleva demasiado cuando jugamos

Ya avanzamos que no es el dispositivo más idóneo para juegos, al menos si queremos los gráficos más altos. Ahora bien, si dejamos que se adapten automáticamente o configuramos de serie unos gráficos medios, el chip es capaz de mover todo sin problema. De ese modo podemos jugar sin demasiado problema. Algún tirón sí pega de vez en cuando, pero es muy, muy puntual. La temperatura tampoco se eleva excesivamente.

Cabe señalar que a la hora de realizar sus test de rendimiento, el dispositivo impide que realicemos el test Wild Life Extreme de '3DMark', que es el que usamos siempre en este tipo de terminales para comprobar qué tal es su desempeño gráfico.



HONOR 400 LITE HONOR 200 LITE xiaomi redmi note 14 CMF PHONE 1 PROCESADOR MediaTek Dimensity 7025 Ultra MediaTek Dimensity 6080 MediaTek Helio G99-Ultra MediaTek Dimensity 7300 RAM 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 886 / 2.258 786 / 1.969 727 / 1.965 1.101 / 2.924 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) - 1.301 1.220 3.117 PCMARK WORK 3.0 12.094 9.325 10.605 11.207

Biometría: como (casi) siempre, mejor el dedo

El Honor 400 Lite posee un sensor de huellas óptico bajo la pantalla que funciona de forma bastante correcta. No es el más rápido que hayamos probado en la gama media, pero responde con inmediatez y, sobre todo, no falla. La posición es cómoda y si configuras tanto el pulgar como el índice de ambas manos, dará igual la posición del dispositivo porque podrás desbloquearlo de forma cómoda.

En el otro lado nos encontramos un reconocimiento facial decepcionante. Leyendo la hoja de especificaciones ya se puede intuir que no trae ningún sensor 3D especialmente dedicado a ello, pero dada la existencia de ese notch en la pantalla, uno podría esperar que sí. Pero no.

El reconocimiento facial acaba teniendo un aprobado raspado, puesto que si las condiciones de luz son buenas, reconoce nuestro rostro. En cambio, si la luz no es del todo buena, tiende a tardar más e incluso a no reconocernos. Por tanto, en mi caso personal opté por desactivarlo y dejar únicamente el reconocimiento de huellas que, como explicaba anteriormente, resulta mucho más fiable.

Software: ligero y con un combo de IA propia y de Google

El Honor 400 Lite viene plenamente actualizado a MagicOS 9, su última versión de software que lleva Android 15 bajó el capó. Se trata de un software ya muy reconocible en terminales del fabricante, con opciones de personalización variadas en cuanto a diseño de iconos, creación de carpetas inteligentes o gestos con los nudillos de los que te hablaremos más adelante.

En combinación con el procesador y la fluidez de la pantalla, MagicOS 9 se siente ligero. Ahora bien, existe bloatware. No es dramático en tanto en cuanto se puede quitar muy fácilmente, pero es algo a tener en cuenta, ya que vendrá cargado de apps nativas que no a todos nos resultarán útiles, así como alguna de terceros.

Aparte de IA propia, el Honor 400 Lite también se integra con las principales propuestas de Google

En materia de inteligencia artificial, nos encontramos con varias opciones de Google en el dispositivo. Gemini se puede integrar como asistente, así como podremos acceder a la Google Lens desde el botón de cámara. También en Google Fotos podemos encontrar opciones como el borrador mágico.

Ahora bien, también tenemos Honor AI, que va desde las sugerencias de ajustes mediante IA hasta las siguientes opciones:

Portal mágico : con los nudillos podemos capturar una imagen en la pantalla de la que posteriormente podremos obtener información, al más puro estilo del 'Rodea para buscar' de Google.

: con los nudillos podemos capturar una imagen en la pantalla de la que posteriormente podremos obtener información, al más puro estilo del 'Rodea para buscar' de Google. Subtítulos con IA: esta opción nos permitirá obtener subtítulos en nuestro idioma cuando estemos consumiendo contenido en texto que esté en otro idioma.

esta opción nos permitirá obtener subtítulos en nuestro idioma cuando estemos consumiendo contenido en texto que esté en otro idioma. Traducir con IA: la opción que nos permitirá poder traducir en tiempo real una converación, ya sea en un chat o a viva voz.

Batería: el teléfono apto para apagones

El 28 de abril vivimos el gran apagón que dejó España y Portugal sin luz durante horas. El Honor 400 Lite me acompañaba y, pese a lo surrealista del escenario, fue una excelente forma de poner a prueba su autonomía, dado que tenía alrededor de un 20% de batería cuando el país se quedó a oscuras. De hecho, mi idea era ponerlo a cargar a la hora de comer. No pudo ser, claro (la luz en mi zona volvió a eso de las 19.00h).

El Honor 400 Lite me sirvió durante las primeras horas para intentar realizar llamadas a familiares, amigos y comprobar si estaban bien. No siempre con éxito, aunque no por culpa suya, sino de la ausencia de cobertura fruto del apagón. También me hizo las veces de linterna en los oscuros pasillos de mi edificio o en el tenebroso garaje. Incluso llegó a hacer de GPS gracias a los mapas sin conexión que siempre descargo de Google Maps (menos mal).

De normal, el Honor 400 Lite da para alrededor de un día y medio de uso con 120 Hz activados y alrededor de seis horas y media de pantalla entre ambos días

En esas condiciones, empeñado en tratar de contactar con otras personas y con el terminal buscando continuamente la mejor cobertura para ello, duró alrededor de dos horas más con batería. Recuerdo que partía de un 20%, así que nada mal. La pena fue que mi mala previsión me pilló con la powerbank descargada y no pude recargarlo hasta que regresó la electricidad (por suerte, conté con mi teléfono personal que sí estaba recargado).

Haciendo un uso "normal", la batería puede dar para más de un día

Ya en condiciones normales, en mi día a día suelo hacer mucho uso de apps de mensajería, redes sociales, llamadas, GPS para evitar el tráfico de la ciudad o juegos casuales tipo 'Candy Crush' e incluso algo más intensivos como el ya citado 'Genshin Impact'. En esas condiciones, el terminal me arrojó una media de 6 horas y media de pantalla. Y todo ello con los 120 Hz activos y haciendo uso del mayor brillo posible cuando me encontraba en exteriores. Muy satisfecho en este punto.

Ahora bien, los tiempos de carga fueron algo decepcionantes. Su carga rápida se limita a 35 W y, en ausencia de un cargador original en la caja, tuve que optar por el mío propio de unos 45 W. Si bien esto puede variar dependiendo del cargador de cada uno, en mi caso las cargas completas no bajaron nunca de las dos horas. Por eso, salvo el día del apagón, opté casi siempre por recargarlo de noche.

Cámara: muchas luces y alguna sombra

Por abultado que sea el módulo de cámaras trasero del Honor 400 Lite, "solo" trae dos cámaras. La principal, que es la más destacada en especificaciones como era de esperar, así como un sensor gran angular que, ya te avanzamos, es bastante testimonial. Lo que parece una tercera lente es el flash, ya que la auténtica tercera cámara está en el frontal.

Cámara delantera: sensor de 16 megapíxeles.

sensor de 16 megapíxeles. Cámara principal trasera: sensor de 108 megapíxeles con apertura focal de 1,75.

sensor de 108 megapíxeles con apertura focal de 1,75. Cámara gran angular trasera: sensor de 5 megapíxeles con apertura focal de 2,2.

Cabe señalar en cualquier caso que en el modo 'Foto' no se obtienen imágenes de 108 megapíxeles, sino que la captura se reduce a 12 megapíxeles. Hay que ir al modo de alta resolución para encontrar esos 108 MP.

Esta es la diferencia de peso entre una fotografía hecha en 12 MP con el modo 'Foto' y una de 108 MP obtenida en el modo 'Alta Resolución'

Aquí entra una recomendación personal: no merece la pena disparar siempre en el modo de 108 megapíxeles. Obviamente la calidad es inferior, pero también lo es su peso. Si quieres priorizar el almacenamiento, este modo ya otorga muy buena calidad general de las escenas y, salvo en casos esporádicos en los que desees obtener detalle de los elementos para hacer zoom, no merece la pena por la diferencia que existe.

App de cámara

La aplicación de cámara no trae sorpresas. Dispone de serie de los principales modos de fotografía y vídeo, incluyendo modos dedicados a la ya citada captura en alta resolución, así como la del modo noche. Dispone también de un modo profesional en el que ajustar los parámetros de las lentes a nuestro gusto y, por supuesto, un panel en el que encontrar otros modos de cámara que se pueden también añadir al menú rápido.

Cámara frontal

Cámara frontal en modo normal (izda.) y en modo retrato (dcha.)

La cámara selfie tiene cierta tendencia a aclarar el color de la piel y las escenas de fondo, dejando así un color algo lejano al real. Tampoco arroja demasiado detalle y, pese a tenerlo desactivado, deja algo de efecto belleza. Sin embargo, aprueba con nota en el modo retrato al ofrecer muy buen recorte.

Cámara principal trasera

Cámara principal trasera

Si pasamos ya a la cámara trasera principal, apreciamos que en este caso sí obtenemos un balance de blancos bastante natural, con colores como el de fachadas o cielo bastante realistas. Se aprecia también cierto detalle en zonas iluminadas y en sombras, por lo que existe también un buen rango dinámico en general.

Cámara principal trasera en modo noche

En escenas con baja iluminación como la anterior, no hace falta ni siquiera hacer alguna ampliación de la escena. Ya se aprecia que la foto está llena de ruido y sin apenas detalle. De hecho, suelen salir bastante movidas por muy estables que nos mantengamos al disparar. La iluminación adicional que añade el modo noche no tiene demasiado efecto y crea efectos extraños con fuentes de luz artificial como farolas.

Cámara principal trasera en modo retrato

A diferencia de lo que sucede con las fotografías normales, en el modo retrato se añade un procesado que satura los colores de la escena, aparte de dejar bajo el nivel de detalle de las texturas. En personas, el recorte es bueno, aunque en mascotas le cuesta atinar más. En cuanto al efecto de desenfoque, este se puede regular antes de realizar la fotografía.

Cámara gran angular trasera

Cámara gran angular trasera

La calidad del sensor gran angular es buena en líneas generales cuando, como en el anterior ejemplo, la escena tiene buena iluminación. Sin embargo, a poco que rasquemos se le notan las costuras. Existe una distorsión de los laterales muy pronunciada, además de no existir prácticamente detalle en las texturas al ampliar.

Cámara principal trasera con zoom digital 10x (izda.) y recorte de la cámara principal sin zoom

El Honor 400 Lite no cuenta con teleobjetivo, por lo que todo su zoom (de hasta 10x) es digital. Usándolo comprobamos como el sistema procesa la imagen para darle una mejor calidad en la que hacer brillar más los detalles y las texturas. En el anterior ejemplo hemos expuesto una fotografía tomada con dicho zoom máximo junto a un recorte (tal cual) de una fotografía tomada con el sensor principal, demostrando así que, pese a que con zoom no deja al final de ser un recorte, existe ese procesado extra.

Cámara gran angular trasera en modo noche

A diferencia de la cámara principal, que sí aporta algo de iluminación extra (aunque sea poca) en las escenas de baja luminosidad, el gran angular en modo noche ni siquiera añade luz adicional. Apenas se pueden ver elementos presentes en la escena a causa de ello y el nivel de detalle es bajo, aunque sorprendentemente arroja algo más de nitidez que la cámara principal.

Grabación de vídeo

Para grabación de vídeo, el Honor 400 Lite ofrece grabación hasta 1.080p en formato 16:9 tanto con las cámaras traseras como la delantera. Si bien ofrece un buen nivel de color y la toma de audio es aceptable, el resultado queda algo inestable al movernos.

En resumidas cuentas, el apartado de cámara del Honor 400 Lite demuestra que es un buen móvil para hacer fotografías con buena calidad si las escenas son buenas y se usa el sensor principal. Incluso con el gran angular, en líneas generales se obtienen buenos resultados. No obstante, arroja dudas con el procesado en la cámara frontal y en el modo retrato.

Galería de fotos completa del Honor 400 Lite

Honor 400 Lite, la opinión y nota de Xataka

La gama media está repleta de opciones de casi todos los fabricantes y la apuesta de Honor resulta en un terminal muy equilibrado y sin grandes defectos. Se presenta como una propuesta sólida dentro de la gama media, destacando muy positivamente algunos puntos como su buen apartado multimedia, coronado con un panel AMOLED a 120 Hz con muy buena calidad.

Aunque está lejos de ser perfecto, no tiene ningún defecto importante que nos haga desaconsejarlo

También ofrece un software lleno de personalización y bastante fácil de usar una vez que acomodamos las apps que deseamos usar y quitamos (o escondemos) las nativas que no queremos. Ahora bien, hay ciertas inconsistencias como la presencia de un botón que, pese a poder tener un valor interesante, en la práctica no funciona bien. También es reprochable que, bien sea por falta de RAM o de optimización del procesador, tener varias apps abiertas ralentiza el sistema.

En cualquier caso, en líneas generales aporta un buen valor. Si bien el precio es algo relativo y que depende siempre del prisma con el que se mire (o, mejor dicho, del bolsillo que lo mire), no parecen desorbitados sus 300 euros en vista de su competencia. Incluso con el paso de los meses y su previsible bajada de precio puede que se convierta en una buena opción de compra.

6,8 Diseño 6,5 Pantalla 7 Rendimiento 6,75 Cámara 6 Software 7 Batería 7,5 A favor Tiene muy buena autonomía incluso con 120 Hz activados y el brillo al máximo.

El software, aunque con algo de bloatware, es bastante ligero.

El procesado de la cámara principal prioriza el color natural de las escenas. En contra El modo noche de la cámara es bastante mejorable.

El botón de cámara no siempre funciona y se hace tedioso usarlo.

Esperábamos un mejor rendimiento cuando se tienen varias apps abiertas.



