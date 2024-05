Quiero un móvil pequeño: las mejores recomendaciones de móviles compactos de los editores de Xataka

Qué tiempos aquellos en los que se acuñó (y tenía sentido) la palabra phablet. Porque, si echamos la vista atrás y comparamos, el grueso de smartphones de hoy en día se acercan peligrosamente a esos zapatófonos de 7 pulgadas, si bien la reducción de bordes y elementos como el notch o los agujeros han suavizado el impacto en nuestro bolsillo. Si nadas a contracorriente del sector y lo que buscas es un terminal compacto, hemos preguntado a los editores de Xataka por sus teléfonos móviles recomendados para quienes deseen un smartphone pequeño. Ya os anticipamos que salvo alguna notable excepción, ha sido una ardua tarea.

La selección de nuestros editores, de un vistazo

Ricardo Aguilar

"El móvil compacto a recomendar en 2024 es el Google Pixel 8 (599 euros). Es un teléfono de 6,2 pulgadas que tiene todo lo bueno de su hermano mayor (el Pixel 8 Pro) por mucho menos dinero, pues incorpora una de las mejores cámaras del mercado, un procesador que rinde bien y un apartado estético sobresaliente. Si le sumas los siete años de soporte que brinda Google y que puedes comprarlo por menos de 700 euros, es una compra segura.

Por otro lado, mi segunda opción sería el iPhone 15 (829,99 euros). Es un teléfono bastante compacto, con el procesador del iPhone 14 Pro y un sistema de cámaras mejorado. No hay móvil en su rango de precio más potente ni con la estabilidad y tranquilidad que proporciona iOS."

Amparo Babiloni

"Encontrar un móvil compacto es misión imposible, más ahora que hasta Apple ha abandonado la versión 'mini' del iPhone en favor de la 'Plus'. Precisamente este movimiento de Apple resume bastante bien la tendencia del mercado móvil hacía las pantallas grandes. Sin embargo, todavía hay algunos modelos que podrían ajustarse a la definición de móvil compacto.

Igualmente, en Android nos encontramos con el Asus Zenfone 10 (699,99 euros). Este terminal cuenta con una pantalla que no llega a las 6 pulgadas y su altura es de 14,6 centímetros, bastante contenida para lo habitual.

Y otro de mis elegidos es el Samsung Galaxy S24 (849 euros). El pequeño de la gama Galaxy S tiene un tamaño bastante compacto, sobre todo si lo comparamos con sus hermanos mayores. En estea edición nos encontramos una pantalla algo superior a la generación anterior, de 6,2 pulgadas y una altura igual que la del Asus, pero este es más ligero (168 gramos)."

ASUS Zenfone 10 Hoy en Amazon — 729,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Javier Pastor

"El Google Pixel 8a (549 euros) es una buena opción para quienes buscan un buen smartphone de dimensiones contenidas (6,1 pulgadas), pero además tenemos buenas noticias para los amantes de los móviles compactos basados en Android: el ASUS Zenfone 10 (699,99 euros) es un modelo que por fin logra plantear un móvil de gama alta con especificaciones fantásticas y que además cuenta con una pantalla de 5,9 pulgadas que desde luego lo hace muy recomendable para quienes buscan un móvil algo más pequeño.

En ambos casos la cámara cumple con muy buena nota, pero el Pixel es algo más modesto (aunque también más asequible)."

ASUS Zenfone 10 Hoy en Amazon — 729,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Enrique Pérez

"Cuando nos referimos a móviles compactos, el primer detalle en el que nos fijamos suele ser el tamaño de la pantalla. Pero hoy en día no siempre es útil para reflejar cómo es el terminal.

El ancho es clave y aquí el Sony Xperia 5 V (836,60 euros) y sus 68 mm es extremadamente cómodo. Tenemos un excelente panel OLED de 6,1 pulgadas a 120 Hz. Estamos ante un gama alta con todas las de la ley, con su chipset Snapdragon 8 Gen 2 sus 8 GB de RAM y promete una autonomía espectacular con sus 5.000 mAh. Cifra altísima para el pequeño tamaño de pantalla.

Los móviles de Sony tienen un precio elevado, eso es difícil de justificar, pero si buscáis un móvil compacto, el Xperia 5 V es uno de los que mejor experiencia ofrecerá.

Por otro lado, el ASUS Zenfone 10 (699,99 euros) es otro clásico de los compactos. Nos encontramos con un reducido teléfono con pantalla AMOLED de 5,9 pulgadas, un peso de 172 gramos y un ancho de 68,1 mm. Un dispositivo muy manejable que se ubica en la gama alta con su procesador Snapdragon 8 Gen 2 y hasta 16 GB de RAM. Una gran experiencia en un móvil que creo que puede encajar muy bien para quienes busquen un móvil de menor tamaño.

Y, por último, ya no tenemos iPhone Mini, pero la versión básica del iPhone 15 (879 euros) y su pantalla de 6,1 pulgadas bien puede catalogarse como compacto. Por su peso de 171 gramos y por su ancho de 71,6 mm. Es difícil que encontremos un móvil actualizado más manejable que el modelo pequeño de Apple."





Samuel Fernández

"Es cierto que el iPhone 13 mini (779 euros) ha llamado mucho la atención por ese formato tan compacto (13 centímetros de altura solamente) que parecía haber desaparecido del panorama móvil. Y de hecho, en Android es tan difícil de encontrar que no hay modelos con esa altura y ese tamaño en general, aunque nos podemos acercar lo máximo posible.

Sin embargo, acercarse lo máximo posible para encontrar un “mejor móvil compacto” implica irse a los 15 centímetros de altura a no ser que únicamente quieras un Pixel. Y en ese tamaño de teléfono yo creo que me quedaría con el Samsung Galaxy S24 (849 euros)".





Iván Linares

"De los móviles más pequeños que he probado recientemente, si es que realmente se les puede tildar de «pequeños», yo recomendaría el Google Pixel 8 (599 euros) o el iPhone 15 Pro (1.069 euros). Por potencia, prestaciones fotográficas, los dos están construidos con una calidad y solidez soberbios. Y no echo de menos aspectos que para mí son clave, como la carga inalámbrica.













Son dos móviles de gama alta que se pueden sustituir por sus versiones del año pasado: el iPhone 14 Pro sigue dando un excelente servicio, igual que el Google Pixel 7a, uno de los móviles pequeños que más he recomendado."





Antonio Sabán

"Tras un largo tiempo utilizando el iPhone 12 mini, mi recomendación sería sin lugar a dudas el iPhone 13 mini (779 euros), el último terminal de tamaño compacto que Apple lanzó al mercado en 2021. Pienso que ha sido la mejor decisión personal de compra que he tomado últimamente en smartphones, pero como siempre he dicho, no es para todo el mundo porque su batería llega a quedarse corta si eres una persona exigente con la autonomía.

El 13 mini sigue sin ser una maravilla en ese sentido, pero es mucho más solvente para llegar al final del día, al nivel del iPhone 12 / 12 Pro de hace unos años, más o menos.

Además de contar con el chip Apple A15, este modelo también hereda la pantalla de sus hermanos mayores y, a su vez, incrementa el brillo hasta los 800 nits. Y por si no fuese suficiente, otro elemento que lo hace más atractivo que cualquier otra opción es su sensor mejorado, que es el mismo que el del iPhone 12 Pro Max, lo que además de un tamaño mayor y más luz significa mejor estabilización.

El terminal que compraría si no tuviese el iPhone 13 mini, sería otro pequeñito, el Google Pixel 8a (549 euros). Su diseño no es demasiado estilizado, pero me fascina que por poco más de 500 euros se pueda disfrutar de un terminal con una de las mejores cámaras del mercado en relación calidad-precio. Android puro es amor, por eso a un Pixel le acabo perdonando casi todas las carencias que presentan, y sobre todo en este tamaño."

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Alejandro Alcolea, José García, Iván Linares

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio (2024): sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los móviles con mejores cámaras que hemos analizado en los últimos meses (2024)