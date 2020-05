Los móviles con mejor cámara en lo que llevamos de 2020

Pese a la madurez del sector, hay un terreno donde los principales fabricantes tratan de desmarcarse para dar un golpe de efecto que marque la diferencia: la fotografía y el vídeo. Así, los modelos más ambiciosos integran los últimos avances del mercado. Eso sí, esas especificaciones más o menos emocionantes a veces no se trasladan a la realidad...y en otras nos llevamos grandes sorpresas.

Este 2020 al que todavía le quedan seis meses nos ha dejado teléfonos sobresalientes en fotografía: sí, los hay de gama alta, pero también hay terminales que ofrecen unos resultados por encima de lo que cabría esperar. Estos son los móviles con mejor cámara del año.

Samsung Galaxy S20 Ultra. Nota: 9,25

El teléfono más ambicioso de la última hornada de lanzamientos se corona como el que lleva la mejor cámara de lo que llevamos de 2020, pero el podio lo comparte con otros modelos entre los que se incluyen el resto de la familia S20. Y es que con los S20, Samsung ha apostado fuerte por la fotografía, especialmente por el zoom. Y con el Ultra (1149 euros) se alcanzan los 100 aumentos y nosotros lo llevamos al extremo.

Los tres modelos disponen de una cámara triple con ultra angular, angular y telefoto, si bien este Ultra llega un poquito más alto con más resolución y por ende, más zoom. El sensor principal es de 108 megapíxeles, lo que le permite hacer fotos a 12 megapíxeles con Pixel Binning, una técnica que une nueve píxeles en uno, pasando de 0,8 micrones a 2,4 micrones. ¿El resultado? Lo puedes disfrutar a fondo en nuestro análisis.

Por lo demás, el hermano mayor integra la pantalla más grande, de 6,9 pulgadas QHD+ a 120 Hz, alcanza los 16GB de RAM y se va hasta las 5.000 mAh. En conjunto, una experiencia notable por el salto de la pantalla, la calidad del audio (que ayuda a una propuesta audiovisual muy alta) y su buen diseño.

Huawei P40 Pro. Nota: 9,25

La familia S20 de Samsung no está sola en el Olimpo de los teléfonos con mejor cámara de lo que llevamos de año: el Huawei P40 Pro (999 euros) está de tú a tú en este terreno, ya que también logra la misma nota. En este artículo os analizamos a fondo la del Huawei P40, la del Pro y el Huawei P40 Pro+, más ambicioso si cabe que el modelo que nos ocupa pero que no hemos analizado (por lo que no aparece en esta lista).

La combinación óptica del P40 Pro es la un sensor RYYB de 50 megapíxeles de 1/1,28 pulgadas con estabilización óptica, un gran angular de 40 megapíxeles con gran luminosidad, un teleobjetivo con captador RYYB de 12 megapíxeles y zoom óptico de cinco aumentos con estabilización óptica y finalmente una cámara ToF 3D. El resultado da título a nuestro análisis: es uno de los claros candidatos a mejor cámara de 2020, si bien tiene en el software (la ausencia de servicios de Google) su asignatura pendiente.

Samsung Galaxy S20+. Nota: 9,25

El Samsung Galaxy S20+ (971 euros) prácticamente comparte la propuesta óptica de su hermano mayor – aquí puedes ver las variaciones –, lo que en la práctica se ha traducido en la misma puntuación en nuestro análisis. De hecho, resaltamos en que el mediano ofrece todo lo bueno de la experiencia "Ultra" en un tamaño mucho más acertado.

Y es que si ser un móvil pequeño, es compacto y muy cómodo, integrando una pantalla de calidad con una diagonal de 6,7 pulgadas. Como en el caso anterior, gran experiencia audiovisual y fluidez.

Oppo Find X2 Pro. Nota: 9,25

El actual buque insignia de OPPO también se aupa a lo más alto con su Oppo Find X2 Pro, un teléfono con zoom óptico 5x, RAW de 12 bits y modo noche mejorado para plantar batalla a las marcas de "toda la vida".

En este artículo explicamos a fondo cuál es la estrategia fotográfica de este terminal, con un gran angular Sony IMX689 de 48MP con un doble enfoque láser y por detección de fase omnidireccional que logra un preciso y rápido enfoque automático, un teleobjetivo avanzado de 13MP con f/3.0, zoom óptico 5x y un zoom híbrido 10x y finalmente ultra gran angular Sony IMX586 de 48MP que ofrece un alto nivel de detalle, como observamos en su análisis.

Si a esto le añadimos la contundencia de su pantalla, el rendimiento ofrecido por el hardware y el altísimo nivel de su carga rápida, tenemos un serio aspirante a teléfono del año, no solo en el terreno fotográfico.

Samsung Galaxy S20. Nota: 9,25

El tercero en discordia comparte la propuesta fotográfica del S20+ aunque esta vez sin sensor ToF. En todo caso, la nota obtenida en este apartado en nuestro análisis es la misma.

El Samsung Galaxy S20 (886 euros) es un teléfono gigante en su propuesta pero con un formato "contenido" para lo que es tendencia: panel AMOLED de 6,2" con resolución QHD+. De este modo, ofrece la experiencia de usuario más completa en el territorio de los Android pequeños: buena cámara, genial multimedia y equilibrio general.

Xiaomi Mi 10 Pro. Nota: 8,75

El buque insignia más ambicioso de la firma china se queda entre los primeros puestos de teléfonos con mejor cámara de este 2020 gracias a una configuración compuesta por cuatro lentes traseras: sensor principal de 108 megapíxeles, ultra angular de 20MP, el teleobjetivo de 8MP y una lente específica para retratos de 12MP (2X), la principal diferencia respecto al modelo no Pro. Este modelo ofrece un zoom híbrido de 10 aumentos, si bien el zoom óptico es de 3,8 aumentos.

¿Cómo se comporta? Pues bastante bien a juzgar por el análisis, con especial incidencia en los resultados de esa lente retrato. Pero el Mi 10 Pro es mucho más: un diseño atractivo, potencia de sobra, una pantalla a 90Hz que otorga un plus de fluidez y una carga rápida que hace honor a su nombre.

OPPO A9 (2020). Nota: 8,75

El OPPO A9 (2020) da la sorpresa en esta selección repleta de terminales de gama alta y media alta. Con un precio de 199 euros, se posiciona como el teléfono más barato con mejor óptica de lo que llevamos de año.

OPPO ha apostado por una configuración de cuatro cámaras; un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 y dos lentes para captar información de la profundidad de campo, si a esto le unimos un procesado muy natural, los resultados ofrecen un alto nivel de detalle y rango dinámico, como vemos en su análisis.

Pero el OPPO A9 (2020) también destaca por su brillante autonomía y su rendimiento sorprendente. De lo más interesante en relación calidad precio para los amantes de la fotografía.

Honor V30 Pro. Nota:8,75

La propuesta más ambiciosa de Honor en lo que llevamos de 2020 también queda muy bien posicionada en el apartado fotográfico. En este caso, triple cámara trasera con sensor SuperSensing de 40 megapíxeles de 1/1,7 pulgadas llevando la voz cantante, una lente gran angular con campo de visión de 109 grados y sensor de 12 megapíxeles (RGGB) con Light Fusion, también un teleobjetivo con f/2.4 y zoom óptico de 3 aumentos (híbrido 10x) y un sensor de 8 megapíxeles con estabilización óptica.

Los resultados de esta combinación los puedes ver en nuestro análisis, en el que también resaltamos su autonomía y velocidad de la carga rápida. Eso sí, llega son los servicios de Google.

iPhone SE (2020). Nota: 8,5

Apple mostraba su peso en la industria hace unas semanas lanzando, contra todo pronóstico, un teléfono con un diseño algo desfasado para los tiempos que corren para aquellos nostálgicos de los modelos compactos y con Touch ID. Si bien lo de "compacto" es bastante relativo, ya que los bordes de ese diseño heredado del iPhone 8 son notables.

En todo caso, la interfaz de iOS junto con la potencia de un procesador última generación e incluso el rendimiento de la pantalla hacen de este iPhone SE (2020) (489 euros) un modelo a tener en cuenta...

...Incluso en el apartado fotográfico, porque pese a integrar solo una lente trasera, un sensor de 12MP que de píxeles de 1,22 µm y una lente de 18 milímetros con apertura f/1.8 (como el del iPhone 8) con estabilizador óptico, en nuestra experiencia de uso destacamos que lo que "perdemos" en versatilidad se compensa con el realismo de sus instantáneas.

Realme X50 Pro. Nota: 8,5

La propuesta más ambiciosa y cara de Realme de 2020 también marca las diferencias en el terreno de la imagen. Este nuevo Realme X50 Pro (599 euros) destaca por cargarse a una velocidad elevadísima, una pantalla fluida y potencia para los usuarios más exigentes, como destacamos en nuestro análisis.

Pero de esa experiencia de prueba resaltamos los resultados de sus cámaras, con una configuración de sensor principal de 64MP (f/1.8) con zoom híbrido hasta 20 aumentos, teleobjetivo de 12MP con f/2.5, ultra angular de 8MP (f/2.3) y una lente B/N para retratos de 2MP.

Huawei P40 Lite. Nota: 8,5

Otro de los terminales más asequibles pero con mejor óptica de 2020 es el Huawei P40 Lite (239 euros), el sucesor de uno de los modelos que más se venden de la firma china, que esta vez llega con un diseño, potencia y precio más atractivos que nunca para esquivar la ausencia de los servicios de Google.

En cuanto a su propuesta fotográfica encontramos un sensor de 48 MP (f1.8) como cámara principal, está acompañado por sensor de 8 MP (f2.4) para el gran angular y dos sensores más de 2 MP (f2.4) que se corresponden a las lentes para fotos macro y bokeh. Una disposición relativamente común pero que en este terminal ofrece muy buenos resultados

