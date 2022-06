ZTE Axon 40 Ultra, análisis: pretende pasar desapercibido y termina siendo cañón en (casi) todo

Con el cambio de año ZTE renovó sus móviles de la gama más alta manteniendo la característica cámara bajo la pantalla. Y el ZTE Axon ultra es el más potente y goloso de todos, un móvil que ofrece características punteras al tiempo que arriesga en determinadas características de diseño. Lo hemos analizado para comprobarlo.

Cuando ZTE saco el primer móvil con cámara frontal bajo la pantalla, el ZTE Axon 20, no sabíamos si este componente marcaría tendencia en el resto de marcas o si, por el contrario, quedaría como algo anecdótico. Ya en ese primer análisis comprobamos que dicha cámara perdía efectividad; lo que no hizo que ZTE reviviese el teléfono con una nueva generación, el ZTE Axon 30. No hemos visto otros fabricantes seguir por la senda de la cámara frontal bajo el panel, ZTE sí lo ha convertido en un gancho para sus teléfonos. Y la renovación de 2002 va mucho más allá de sensores invisibles.

Ficha técnica del ZTE Axon 40 Ultra

ZTE Axon 40 Ultra Pantalla AMOLED 6,8"

Full HD+

120 Hz Procesador Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB Cámara frontal 16 megapíxeles

Bajo la pantalla Cámara trasera Principal: 64 megapíxeles, f/1.6, OIS

Ultra gran angular: 64 megapíxeles, f/2.4

Telefoto periscópico: 64 megapíxeles, f/3,5, 3,8x, OIS Batería 5.000 mAh

Carga rápida 80 W Sistema operativo Android 12

MyOS12 Conectividad 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC Otros Lector de huellas bajo la pantalla

Altavoces estéreo Dimensiones y peso 163,28 x 73,56 x 8,41 mm

204 g Precio 829 euros

El diseño y la pantalla son excepcionales

El "Ultra" del apellido ya deja ver que el móvil plantea maneras. Cuando revisamos las características nos esperamos un teléfono bien presentado y con un diseño agradable. Y logró superar con creces nuestras expectativas: el ZTE Axon 40 Ultra es una joya para la vista. Materiales nobles (cristal por ambas caras y cuerpo de aluminio), líneas plagadas de curvas (sí, también en la pantalla), un acabado ligeramente rugoso por detrás y un diseño para los módulos traseros de cámara que no solo deja patente las aspiraciones fotográficas, también otorga notorio carácter al teléfono.

El ZTE Axon 40 Ultra es muy alto, bastante estrecho gracias a las curvas de la pantalla, se agarra muy bien con la mano y posee el inconveniente de que cuesta llegar a las áreas superiores de la pantalla con una sola extremidad. El acabado con cierto "efecto lija" de la trasera nos ha recordado al OnePlus One original: facilita el agarre y no deja huellas (un móvil negro sin huellas, milagro). El ZTE Axon 40 Ultra es bastante fino, sus cámaras sobresalen (mucho) del cuerpo y posee los botones físicos en el costado derecho; con una posición algo alta como para presionarlos cómodamente con el pulgar.

La calidad de la pantalla es excelente; con la lógica pega para los que prefieren los paneles sin curvas (los bordes en cascada entorpecen los gestos y empeoran la viabilidad en esas áreas). Dejando de lado las características físicas, la pantalla se ve a la perfección, el nivel de detalle es muy bueno, la saturación y temperatura quedan a un excelente nivel (son personalizables), la respuesta al toque es igualmente buena y, en términos generales, la experiencia de visionado es exquisita, incluso en exteriores (suficiente brillo incluso bajo el sol).

El ZTE Axon 40 Ultra posee refresco de hasta 120 Hz: fijos o variables. Por nuestras pruebas, ambos modos funcionan prácticamente igual: el refresco sólo baja a 60 Hz en contadas aplicaciones. El gasto con 120 Hz se incrementa a pesar de que todo el contenido fluya de perlas.

La cámara bajo la pantalla: luces y sombras

Hay que esforzarse mucho para distinguir la presencia de la cámara frontal

Una de las características clave en el ZTE Axon 40 Ultra es su cámara bajo la pantalla, un elemento que se hace invisible a la vista. Esto implica que el frontal queda casi limpio a excepción de unos minúsculos bordes arriba y abajo; lo que facilita la inmersión en el contenido.

La cámara bajo la pantalla es invisible: no se aprecia en absoluto, ni siquiera forzando los ángulos. Y el contenido reproducido encima no pierde calidad

La cámara es imperceptible a simple vista y apenas se aprecia poniendo el teléfono en diagonal contra la luz. Se ve un diminuto y casi imperceptibe círculo sobre el objetivo, una diferencia con respecto a modelos anteriores, que era un cuadrado. Gracias a este reducido tamaño, no existe ninguna ruptura con el panel AMOLED, ni siquiera cuando se activa la cámara frontal para los selfies. A nivel de invisibilidad no tenemos queja alguna, es sorprendente. Aunque esto tiene su contrapartida: como veremos en el apartado de fotografía, la cámara invisible ve mermada notablemente sus capacidades fotográficas.

Un sonido a la altura de los oídos exigentes

Los Axon suelen sobresalir en sonido, un detalle del que no es ajeno nuestro protagonista: potentísimo sistema de altavoces duales sin apenas distorsión a máximo volumen (muy, muy alto), la calidad de audio con cable (USB C, no tiene jack de 3,5 mm) es excelente y ofrece un sonido inalámbrico que vale la pena escuchar: incluye compatibilidad con una gran cantidad de códecs (SB, AAC, aptX HD/Adaptive/TWS+, LDAC); ofreciendo Hi-Res y mejoras de software con DTS. Además, ZTE incluye en la caja un adaptador USB C a conector de auriculares y sus propios auriculares USB C. Tener accesorios incluidos es tan extraño hoy en día que este detalle merece un reconocimiento.

El ZTE Axon 40 Ultra incluye en la caja un cargador de 80 W, cable USB C, adaptador de auriculares USB C, unos auriculares completos y una funda transparente. Completito

Por último, hagamos un repaso al lector de huellas. ZTE aprovecha para colocar un sensor óptico bajo el panel en la parte baja, justo a la altura del dedo pulgar. Su efectividad es correcta, no implica mayor problema registrar una nueva huella y el móvil se desbloqueo al instante sin necesitar un segundo intento. Además, el ZTE Axon 40 Ultra incluye desbloqueo facial aprovechando la cámara delantera. Como solemos decir, no es lo más seguro, pero lo cierto es que resulta tremendamente cómodo: basta con mirar al teléfono para que se desbloquee. Eso sí, en entornos oscuros no funciona.

Potente y más cálido de lo que debería

No hay paliativos: nuestro protagonista es una bestia de la potencia. Rápido en todas las tareas, veloz en la rutina diaria, se muestra súper fluido en cualquier circunstancia y, cuando llega el momento de jugar, no hay título que se le resista. Y los arranca a la máxima calidad gráfica disponible.

Hemos utilizado el ZTE Axon Ultra para jugar a los ya clásicos Genshin Impact o PUBG, juegos muy populares que también sirven como benchmarks gráficos. No hemos notado caídas de frames excesivas tras horas jugando, aunque sí que apreciamos un notable ascenso de la temperatura. El Snapdragon 8 Gen 1 es un SoC que tiende a calentarse mucho en circunstancias de uso extremo. El teléfono disipa el calor a todo el dispositivo hasta que llega a ser molesto agarrarlo (tras las pruebas de estrés con 3D Mark fue imposible sostenerlo durante varios minutos).

A continuación tienes los valores de benchmark con el ZTE Axon 40 Ultra enfrentado a otros colegas de categoría y precio similares.

POCO F4 GT0 ZTE AXON 40 ULTRA OPPO FIND X5 PRO XIAOMI 12 PRO GOOGLE PIXEL 6 IPHONE 13 PRO OPPO FIND X3 PRO POCO F3 PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 GOOGLE TENSOR APPLE A15 BIONIC QUALCOMM SNAPDRAGON 888 QUALCOMM SNAPDRAGON 870 RAM 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB 6 GB 12 GB 6 GB GEEKBENCH 5 (Single-Core/Multi-Core) 1.197

3.442 1.202

3.427 968

3.385 1.250

3.762 1.003

2.859 1.739

4.497 924

3.386 944

3.033 3D MARK (WILD LIFE) 10.052 10.031 10.090 7.143 7.715 11.730 5.927 4.315 3D MARK (WILD LIFE STRESS) 10.118

6.678 9.936

4.605 9.571

6.327 9.667

4.733 7.010

4.454 11.710

8.425 5.898

3.917 4.300

4.283 PCMARK (WORK 3.0 PERFORMANCE) 8.738 13.481 13.481 11.701 13.180 10.697 - 10.208 12.452

La capa personalizada de ZTE, My OS 12, es algo agresiva en diseño y mantiene la "estética china" tan habitual en el software oriental. Aun así, el diseño no se aleja totalmente de Android 12, incluso ofrece la personalización de los colores de Material You (manual y en base a los fondos de pantalla).

El Axon 40 Ultra parte actualizado a Android 12, incluye una enorme cantidad de opciones extra (echamos de menos el doble toque para encender/apagar la pantalla), el bloatware no es excesivo (gran parte de las apps de ZTE pueden desinstalarse) y funciona de manera fluida. La marca no se caracteriza por las actualizaciones, pero de momento ha cumplido: hemos recibido varias durante el periodo de pruebas.

La potencia del procesador, y los 120 Hz a los que mantuvimos la pantalla, hicieron mella en la autonomía sin que podamos decir que es pequeña: el ZTE Axon Ultra mantiene suficientemente bien el tipo, incluso con uso intensivo. El día y medio con uso moderado es habitual; con una descarga pronunciada si se abusa de los juegos, como es obvio.

Para mantenerse en 120 Hz no hemos encontrado un consumo añadido del panel: a 60 Hz debe de ahorrarse un 10 % aproximadamente de batería (con una peor experiencia de fluidez y desplazamiento). El móvil no incluye carga inalámbrica, es una lástima. Sí una carga superrápida de 80 W que arroja los siguientes tiempos desde que el móvil se apaga por completo:

5 minutos de carga : 16 % de batería.

: 16 % de batería. 10 minutos de carga : 32 % de batería.

: 32 % de batería. 15 minutos de carga : 49 % de batería.

: 49 % de batería. 20 minutos de carga : 62 % de batería.

: 62 % de batería. 25 minutos de carga : 73 % de batería.

: 73 % de batería. 30 minutos de carga : 85 % de batería.

: 85 % de batería. Total: 43 minutos.

Excelente fotografía trasera, pésima fotografía delantera

ZTE confía en una curiosa combinación de cámaras para su teléfono estrella de 2022: triple sensor de 64 megapíxeles por detrás y la citada cámara bajo la pantalla con un sensor de 16 megapíxeles. Altas capacidades posteriores y una apuesta por la invisibilidad en el área delantera, sólo una de las dos sale bien.

Las altas capacidades del módulo fotográfico trasero no sólo se manifiestan sobre el papel, también cuando toca llevarse el teléfono de excursión: la calidad que logra en la mayor parte de escenas se encuentra a un nivel muy alto. De hecho, es uno de los móviles donde más equilibradas hemos encontrado las diferentes cámaras y objetivos. Pese a cada una sobresalga en un entorno concreto, los resultados son, por norma general, equivalentes en buena calidad. Y el ZTE Axon 40 Ultra mantiene la colorimetría y el balance de blancos entre los tres sensores de atrás.

La combinación de cámaras apuesta por un sensor primario muy luminoso (f/1.6) que ofrece estabilización de imagen: gran nivel en captura de larga exposición (modo noche) y en grabación de vídeo sin trepidaciones (en 1080p, ni en 4K ni en 8K ofrece estabilización). Cero pegas con esta cámara: buen nivel de detalle, altísima rapidez de disparo (fue capaz de obtener imágenes nítidas incluso con sólo darle al botón de disparo, mientras caminábamos), el rango dinámico es bastante bueno (a veces las áreas oscuras quedan subexpuestas) y obtiene imágenes muy nítidas.

En la cámara gran angular cae un poco el rendimiento sin que se aprecie una notable pérdida de calidad. Mantiene las buenas características de la cámara principal añadiendo un campo de visión más amplio que el software corrige de manera suficiente en los extremos (sí se aprecia cierta deformación por la óptica).

En el telefoto ZTE apuesta por un objetivo telescópico que alcanza los 3,5x de zoom (hasta 40x con zoom híbrido, más anecdótico que práctico). No captura tanta luz, con la pega que esto entraña: usar el telefoto en entornos poco iluminados termina arrojando imágenes subexpuestas (la estabilización mecánica ayuda a capturar algo más de luz). Las tomas son bastante nítidas, el procesado no arroja un excesivo contraste y nos ha parecido un gran complemento a la cámara del móvil. Las tomas obtenidas no empañan los resultados genéricos obtenidos: el ZTE Axon 40 Ultra se encuentra en la gama Premium de fotografía por derecho propio.

Una de las grande sorpresas del ZTE Axon 40 Ultra es su modo macro automático: al acercar el teléfono a escasos centímetros de lo que se desea retratar la cámara salta automáticamente a macro; con unos resultados sorprendentes en calidad, detalle y color

El procesado es muy natural: ZTE no abusa de la saturación, el HDR automático tiene un desempeño correcto, mantiene un nivel de detalle muy alto incluso en segundo plano y tiende ligeramente hacia una temperatura algo cálida.

La aplicación de cámara no sólo incluye una enorme cantidad de opciones lúdicas, también un modo profesional que permite ajustar la mayor parte de los valores de captura manualmente (ofrece guardado en RAW). El teléfono dispone de modo noche, pero no de un modo retrato como tal; por más que obtenga un bokeh suave y preciso en los primeros planos. El disparo y guardado de la imagen son inmediatos, también el enfoque. El autoenfoque actúa al instante sobre la imagen.

Los selfies con la cámara delantera hacen que la nota en fotografía descienda

Por detrás saca una nota excelente, se nota que ZTE se lo ha estudiado. Lo que sorprende es que siga manteniendo la cámara frontal cuando lleva dos generaciones suspendiendo en selfies: las fotos son borrosas, los contornos ofrecen un halo "casi divino", de noche las acuarelas son exageradas y, en general, vale más la pena arriesgarse a hacer la foto apuntando con la trasera que con la delantera. La cámara bajo la pantalla va muy bien para maximizar el frontal, pero para hacer fotos no vale.

A continuación tienes una galería de fotos tomadas con el ZTE Axon 40 Ultra. Si quieres acceder a esas imágenes en su resolución original, y sin editar, las tienes disponibles en esta carpeta de Google Fotos.

ZTE Axon 40 Ultra, la opinión de Xataka

Nuestro protagonista no sólo ha pasado nuestras pruebas con nota, también nos ha conquistado por lo bien que funciona en su conjunto. Y por su apariencia: la combinación de acabados, diseño y materiales logra un tacto en la mano que enamora con sólo sostenerlo. Y qué decir cuando se enciende, resulta imposible que no se te vayan los ojos.

ZTE ha conseguido un móvil "premium" con todo lo que implica esta categoría de producto: no podemos ponerle apenas pegas más allá del lógico alto precio. Sí que nos parece notorio que ZTE siga confiando en la cámara frontal bajo la pantalla cuando es, de lejos, lo que peores resultados ofrece de todo el teléfono. Si alguien busca un móvil para selfies este teléfono no es para él.

El ZTE Axon 40 Ultra es un móvil a recomendar para cualquiera que busque una experiencia 100 % "premium". Excepto si quiere hacerse buenos selfies

A nosotros nos ha parecido un móvil espectacular. Gran pantalla pese a la molestia de las curvas; SoC potente con sus calentamientos; fotografía de alto nivel con la gran pega de la calidad en la cámara delantera. Haciendo balance global, el ZTE Axon 40 Ultra podría ser por derecho propio uno de los mejores Android de todo 2022; por más que, seguramente, no tenga la popularidad de otras marcas.