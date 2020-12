ZTE Axon 20 5G, análisis: el diseño de la primera cámara bajo la pantalla sorprende para bien

El año pasado fue el año de los móviles plegables y en éste no podemos enmarcar una nueva tendencia consolidada y rompedora, pero sí ha habido una primicia a destacar: ZTE ha presentado formalmente su primer móvil con la cámara debajo de la pantalla, sin que sea un concepto y sin que se trata del agujero en pantalla que estamos viendo ya un tiempo. Y lo hemos probado. Te lo contamos todo en el análisis del ZTE Axon 30 5G, centrándonos en este aspecto más novedoso.

Por lo demás, se trata de un smartphone de gama media para cuyo corazón han elegido el Snapdragon 765G de Qualcomm. Un procesador que, como su nombre indica, le da soporte a la conectividad de moda y que cumple con la promesa de ser el primero que presenta este diseño para la cámara frontal.

Ficha técnica del ZTE Axon 20 5G

ZTE AXON 20 5G DIMENSIONES Y PESO 172,1 x 77,9 x 7,98 mm

198 g PANTALLA OLED de 6,92 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco: 90 HZ

Formato 20,5:9

Color 10 bit

100% DCI-P3 PROCESADOR Snapdragon 765G

GPU Adreno 620 MEMORIA RAM 8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB (hasta 2 TB con microSD) CÁMARA TRASERA 64 MP, f/1.89

Gran angular 8 MP 120º, f/2.2

Sensor profundidad 2 MP, f/2.4

Macro 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA Bajo la pantalla

32 MP, f/2.0 BATERÍA 4.220 mAh

Quick Charge 4.0 SISTEMA OPERATIVO Android 10 con MiFavor 10.5 CONECTIVIDAD 5G

4G

USB tipo C 3.1

WiFi ac

Bluetooth 5.1

GPS

NFC OTROS Cámara bajo la pantalla

Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 449 euros

ZTE Axon 20 5G - 8 GB/128 GB - Negro PVP en ZTE 449€

La experiencia con el primer móvil con cámara bajo la pantalla

Según explicó la marca, el ZTE Axon 20 integra una composición distinta en las capas que vemos en un AMOLED, de modo que el panel OLED no es convencional y tanto la matriz como el cátodo (capas inferior y superior) son transparentes. Con un tratamiento especial para evitar los reflejos, han logrado que el área que cubre la cámara se mimetice con el resto también al integrar un chip específico para esta tecnología (con un diseño que enmarca el área) y al disponer los píxeles del sensor en una disposición específica.

Variando los componentes del panel han logrado que el área que cubre la cámara se mimetice con el resto

¿Se ve entonces la cámara? Se percibe, pero el efecto está muy bien conseguido. Con el móvil apagado se observa una superficie más opaca en el cuadrado que va desde el borde superior hasta el final del circuito, y encendido podemos ver una matriz con brillo distinto sobre el área, pero ambas observaciones distan de ser casuales y hemos de fijarnos bastante y buscar el ángulo.

Hacia el centro de la imagen veréis una especie de patrón verde. En la realidad es algo más discreto, en la imagen se enfatiza debido a los reflejos que se producen al hacer la fotografía pero no se aprecian a ojo desnudo (como los reflejos rosa y verde de la parte superior).

De manera frontal no suele verse en pantalla apagada o fondos oscuros.

Si buscamos un poco el ángulo podemos verlo. Es más o menos lo que se ve en algunos lectores de huella en pantalla, aunque más profundo.

En general pasa bastante desapercibida, también debido a la ubicación en la que se encuentra: normalmente veremos una barra de tareas en esa parte y al ser una proporción bastante alargada de pantalla (20,5:9), en juegos y otras apps a pantalla completa aparece un marco negro para ajustar el contenido.

Al ver un vídeo se disimula bastante incluso a pantalla completa.

En vídeos se nota menos que en imágenes estáticas: en el segundo caso podrá darnos el efecto de que la imagen que queda bajo la matriz se pixela.

Cuando nos hacemos una autofoto no cambia nada, dado que también aparece un marco que cubre la zona (aunque elijamos 16:9). No obstante, cuando vemos algún vídeo a tamaño completo sin marcos (al hacer zoom en YouTube) tampoco se aprecia nada en la zona: está bastante logrado.

Al hacernos un "selfie" no veremos la cámara tampoco, aunque se active el "modo cámara".

No cambia nada en la experiencia de hacérsela, pero sí en la que se tiene con las fotos. Por las pruebas que hemos hecho en diversos ambientes, da la impresión de que este sensor no logra dar resultados consistentes: aparecen halos, mucho ruido en interiores y de noche y tiene serias dificultades con iluminación abundante.

Una misma cámara y varios ambientes. Hemos de buscar mucho una iluminación favorable para que el detalle se mantenga en primer plano y la exposición sea correcta. El balance de blancos tiene a ser más frío de lo que debería y el modo retrato es más exigente y puede darnos fotos movidas sin mucha dificultad.

Diseño, pantalla y sonido: un móvil a la moda en todos los sentidos

El ZTE Axon 20 5G es un móvil grande, del orden del Samsung Galaxy S20 Ultra aunque logrando no ser muy pasado para dicho volumen. De ahí que pese a esto no llame tampoco la atención en dimensiones, siendo cómodo en mano y cayendo bien al agarre gracias a unos bordes suavizados por la curvatura.

El acabado de la trasera (cristal) y los bordes (plástico) es en brillo y las huellas dactilares se quedan bastante (aunque el color plomo , pero no resbala. EL módulo de cámaras sobresale bastante, pero se entrega una funda con el móvil con la cual se alivia un poco el grosor y además con funda o sin ella no se balancea al manejarlo apoyado en la mesa.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) ZTE Axon 20 5G 172,1 77,9 7,98 198 6,92 4.220 134,07 106,99 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 115,43 92,81 OnePlus Nord 158,3 73,3 8,2 184 6,57 4.160 115,96 95,09 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 164,8 77,2 8,1 208 6,9 4.500 127,23 103,05 iPhone 12 Pro Max 160,8 78,1 7,39 228 6,7 3.687 125,59 92,81 Pixel 4 XL 160,4 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10T Pro 165,1 76,4 9,33 218 6,67 5.000 126,13 117,69

Hablando del frontal, según GSMArena la pantalla OLED de 6,92 pulgadas con resolución FullHD+ logra ocupar un 84,8% del mismo, integrando el lector de huellas y con una tasa de refresco máxima de 90 Hz. La sensación de todo pantalla se consigue al estilo de los móviles con cámara pop-up como el OnePlus 7 Pro (88,1%), aunque mantiene la barbilla en la parte inferior.

La experiencia con ella es correcta a nivel de ángulos de visión, pero la calibración deja algo que desear con una temperatura algo fría y sobre todo una sobresaturación que no tiene solución con los ajustes de pantalla disponibles (y la visualización del vídeo es lo que se ve muy afectado, pese a haber un ajuste para mejorarla). La resolución es suficiente para dar buena experiencia y los 90 Hz se notan, si bien lo que también hemos notado es que al jugar hay toques fantasma con los dedos que sujetan el móvil (se entienden como taps y el verdadero toque no es reconocido).

Los ajustes de pantalla para la temperatura de color no son suficientes para dejarla a nuestro gusto. Podemos elegir entre 60 ó 90 Hz y si queremos o no barra, entre otros aspectos.

Experiencia de uso

Como decíamos en la introducción, el Axon 20 integra el Snapdragon 765G de Qualcomm, con el que tiene soporte para 5G al incorporar el módem compatible. En este caso la versión internacional llega con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento ampliables por microSD hasta 2 TB. Con esto, el rendimiento de este móvil está a la altura de todo lo que hemos probado, y cabe destacar que los sistemas de disipación de calor (construcción, refrigeración líquida, nanofibra de carbono y grafito) trabajan muy bien y apenas se incrementa la temperatura (externa o interna) al jugar. A continuación, los benchmarks del ZTE Axon 20 5G en comparación con algunos rivales.

A la derecha temperatura con un uso estándar y a la izquierda tras un rato de juego.

ZTE Axon 20 5G Vivo X51 5G OnePlus Nord Realme 7 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi 10 Lite Motorola One Vision LG Velvet Motorola Edge Huawei P Smart 2019 PROCESADOR Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 720G Snapdragon 730G Snapdragon 765G Exynos 9609 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Kirin 710 RAM 8 GB 8 GB 6 GB GB 8 GB 6 GB 6 GB 4 GB 6 GB 6 GB 4 GB GEEKBENCH 614 / 1.894 (5.0) 635 / 1.983 554 / 1.832 (5.0) 572 / 1.699 (5.0) 539 / 1.715 (5.0) 554 / 1.832 (5.0) 1.507/4.934 593 / 1.742 (5.0) 505 / 1410(5.0) 1.531 / 5.149 PC MARK WORK 9.745 8.773 9.194 10.058 7.473 10.542 6.812 10.541 9.477 5.853 3D MARK(SLING SHOT) 4.610 4.500 4.309 3.549 - .309 1.766 2.030 4.308 - 1.144

A nivel de software, el ZTE Axon 20 viene con Android 10 y MiFavor 10.5, una capa que requiere aún revisiones en su versión en español (no es raro encontrarse ajustes en inglés) y que integra las opciones habituales de personalización, aunque algo cortas se quedan las de pantalla. Pero en todo caso es estable y salvo la app de cámara todo va bastante fluido.

Así viene de fábrica el ZTE Axon 20 5G.

En cuanto a los sistemas biométricos de desbloqueo, tenemos tanto lector de huellas en pantalla como reconocimiento facial. El lector de huellas funciona bien, aunque no es de los más rápidos que hemos probado, y el reconocimiento de rostros necesita buena iluminación para funcionar (a veces veremos el sensor ambiental activarse, pero aún así con luz media-baja ya no funciona).

En cuanto a sonido, el ZTE Axon 20 5G cuenta con un altavoz principal en la base y el auricular bajo la pantalla, y aunque no hay minijack de 3,5 milímetros se entrega un adaptador que convendrá tener cerca si tenemos auriculares con cable, porque la calidad mejora muchísimo con respecto al altavoz. Si elegimos el sonido por altavoces convendrá que dejemos aire al altavoz porque en cuanto el sonido rebote con algo la calidad disminuye mucho, además de que se echa mucho de menos el estéreo (sobre todo al jugar o ver algún contenido multimedia). Con auriculares el sonido mejora especialmente si son compatibles con el DTS X, dando más profundidad y logrando un sonido más envolvente.

Autonomía

El ZTE Axon 20 5G integra una batería de 4.220 mAh con Quick Charge 4.0 (30W), con la cual en 50 minutos tenemos el 100% de la misma y en 20 minutos el 50%. La autonomía no es demasiado buena especialmente si lo configuramos en 90 Hz, dando unas 20 horas de autonomía con 8 horas pantalla. Se nota bastante el optar por una u otra frecuencia, aguantando unas 24 horas a 60 Hz y unas 14 horas a 90 Hz.

En uso intensivo, hay bastante diferencia de 60 Hz a 90 Hz. Si no vamos a jugar a juegos compatibles quizás nos compense dejarlo a 60 Hz para tener una autonomía más cercana a las 24 horas.

Cámaras

La app de cámara de MiFavor 10 sigue los patrones habituales: navegación por pestañas y apartado "Más" para las más específicas, en este caso los 64 megapíxeles, el disparo en blanco y negro, el macro y algunas otras opciones. Es intuitiva y tiene bastantes ajustes (además de un acceso directo al HDR), aunque debería ir algo más fluida: es excesivamente lenta y esto afecta a la captura.

Las cámaras en genera dejan bastante que desear en un móvil de gama media con pretensiones como éste teniendo en cuenta el nivel de la competencia. En general hay bastante ruido incluso en disparos a pleno día, especialmente con la cámara macro, y el rango dinámico tiene bastante margen de mejora sobre todo en el gran angular (cuya definición es bastante pobre).

La imagen de 64 megapíxeles está mejor resuelta en rango dinámico que la estándar (suele ser al contrario), aunque aquí claramente se ve que el gran angular se queda bastante atrás del resto.

El modo noche nos puede servir para intentar sacar algo más de luz en situaciones tan exigentes como ésta, aunque queda exagerado.

El modo retrato sólo vale para personas. Normalmente diferencia bien el fondo, pero el recorte puede fallar y el desenfoque es muy plano. El modo "Desenfocar" sirve para cualquier cosa y podemos ajustar la apertura (como en el modo Apertura de Huawei), tiene mejor resultado que el retrato pero suele haber aberraciones en el desenfoque si forzamos mucho.

El modo automático en exteriores resuelve bien, pero normalmente se produce un halo exagerado que desvirtúa el resultado, especialmente en interiores. El modo retrato, además de disparar a baja resolución, normalmente es poco rescatable (en interiores mejor ni intentarlo).

En general hay que mejorar bastante a nivel de eliminación de ruido y realismo, lo cual incluye rango dinámico, interpretación de luces y sombras. La cámara frontal no rinde nada bien: está al nivel de un gama de entrada (y no de este año), aunque no podemos determinar si se trata de algo intrínseco a la cámara y/o su procesado o tiene que ver la tecnología de integración en la pantalla.

ZTE Axon 20 5G, la opinión de Xataka

Sin duda, el ZTE Axon 20 5G es de los más innovadores de este año: personalmente era bastante escéptica ante la idea de ver este concepto ya hecho realidad y finalmente creo que es un buen primer paso. Está lejos de ser, lo que diríamos coloquialmente, un "pegote", algo bruto.

Lo único que ocurre es que en todo lo demás da la sensación de que está por terminar: un software a medio traducir, un audio demasiado direccional por altavoz (y muy vitaminado a nivel de auriculares), una pantalla no bien calibrada y con pocas opciones (que ocupa un gran porcentaje sin tirar de pop-up), unas cámaras que distan de lo que esperábamos... Mucha descompensación precisamente en lo que más competitivo debería ser: lo que el resto tiene igual.

Habrá que ver si ZTE sigue este camino. Es una marca que ya cuenta con varios inventos cuestionables, si bien la ejecución de esta primera cámara bajo la pantalla nos ha parecido adecuada. La lástima ha sido la parte "normal", salvada quizás por un buen rendimiento.

7.9 Diseño8,75 Pantalla8,25 Rendimiento8,75 Cámara6 Software7,75 Autonomía8,25 A favor Éramos escépticos, pero la integración de la cámara bajo la pantalla está bien conseguida para ser el primer producto con ella. La mayor parte del tiempo es imperceptible y no molesta (aunque la puedas notar).

No se calienta apenas aunque juguemos un buen rato.

La carga rápida lo es y mucho. En contra Las cámaras en general tienen un rendimiento muy bajo, especialmente la frontal.

El sonido del altavoz tiene mucho margen de mejora.

Una autonomía de 14 horas hoy en día, aunque sea a 90 Hz, dista de ser competitiva. Si damos caña al móvil configurado a esta frecuencia nos deja un poco vendidos.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de ZTE. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.