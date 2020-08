ZTE dice tener listo el primero móvil con cámara debajo de la pantalla, el futuro ZTE Axon 20 5G

La cámara integrada debajo de la pantalla ha sido el reto de muchos fabricantes de móviles desde que comenzó la era de los "smartphones todo pantalla". Muchos intentos se han hecho para librarse de la cámara o un notch, como por ejemplo los periscopios. Ahora el fabricante chino ZTE dice estar listo para lanzar al mercado el primer teléfono que realmente tiene una cámara integrada debajo de la pantalla, el ZTE Axon 20 5G.

La idea de una cámara debajo de la pantalla es utilizar los microagujeros que hay entre los píxeles para capturar la luz y en consecuencia una imagen. Gracias a ello se mantienen una pantalla completa y sólo veríamos la cámara si miramos muy de cerca la pantalla, indistinguible a primera vista en todo caso.

La "confirmación" de que ZTE tiene este móvil listo es gracias a una publicación de su CEO en la red social Weibo. Indica que "la innovación no tiene límites" y que "el primer smartphone del mundo con una cámara debajo de la pantalla es de ZTE!". Eso sí, nada de imágenes del teléfono, fecha de presentación o cualquier otro detalle de momento.

La carrera por el móvil todo pantalla

ZTE no es ni de cerca el único en luchar por tener un móvil con la cámara frontal integrada en la pantalla. En este particular carrera por ser el primero en lanzar un móvil para todo el público también se encuentran otros fabricantes asiáticos como Xiaomi y OPPO. Ambos han mostrado prototipos, aunque no un producto final. El de OPPO lo hemos visto más en detalle.

En cualquier caso, los tres fabricantes mencionados parece ser que dependen de lo que consiga Visionx. Visionx es el proveedor que ofrece esta tecnología y justamente hace unos dos meses avisaron de que la tenían lista para producir en masa. De ser cierto, ZTE no va a ser el único en lanzar pronto un teléfono con cámara debajo de la pantalla. A él se sumarán probablemente OPPO, Xiaomi y otros tantos como OnePlus, Vivo, Realme...

Falta por ver qué van a hacer los grandes fabricantes como Samsung, Apple o Huawei. El primer de ellos anunció que trabajaba en ello aunque de momento su gran apuesta sigue siendo el agujero en la pantalla. Apple por su parte parece que seguirá con el notch un buen tiempo debido a la necesidad de colocar los sensores del Face ID.

Vía | Gizmochina