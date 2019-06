OPPO y Xiaomi muestran sus cámaras frontales integradas bajo la pantalla funcionando: ni módulos, ni "notch" ni agujeros

Últimamente hemos visto que la apuesta por los módulos retráctiles para ocultar la cámara frontal y liberar pantalla ha sido relativamente recurrente en la gama alta. El agujero en pantalla también ha sido protagonista tanto en ésa como en la media, pero no estaba todo dicho en soluciones alternativas al notch y OPPO ha mostrado una cámara frontal integrada bajo la pantalla, sin necesidad de perforar la misma.

La marca juega mucho con los anticipos y en este caso se trata justamente de un pequeño avance en forma de vídeo que no vemos aún en ningún móvil de la marca. Lo hicieron con el zoom 10x que posteriormente vimos en el OPPO Reno 10x Zoom, y ahora lo muestran en lo que podría ser un prototipo, pero de manera que se observa cómo es una solución aparentemente funcional con el mejor ejemplo: hacer un selfie.

El aperitivo lo han compartido de manera abierta en su cuenta de Twitter, hablando de una tecnología de cámara frontal bajo la pantalla (under-display selfie camera technology. Así, sin muescas, ni agujeros, ni módulos, OPPO muestra como un móvil hace una fotografía frontal, tapando con un dedo el lugar donde se estaría ubicando la cámara.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



