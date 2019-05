OPPO Reno 10x Zoom vs Huawei P30 Pro: enfrentamos los dos smartphones con mayor zoom híbrido del mercado

Los dos smartphones que protagonizan este artículo tienen mucho en común. Ambos son los terminales con vocación fotográfica más avanzados que tienen OPPO y Huawei. Además, como veremos más adelante, tienen una dotación de cámaras similar. Pero lo que realmente nos importa en esta ocasión es su zoom híbrido. Y es que estos dos móviles comparten un zoom que combina la óptica con un procesado de software avanzado para poner en nuestras manos nada menos que diez aumentos que los sitúan en este terreno en la vanguardia de los smartphones fotográficos.

La ventaja que conlleva utilizar un zoom híbrido y no el zoom digital, con el que también cuentan estos terminales, es que degrada mucho menos las imágenes gracias a su capacidad de incrementar la longitud focal sin mermar apenas el detalle y sin aumentar el ruido. Precisamente esto es lo que queremos poner a prueba en este artículo. Y es que no solo vamos a enfrentar dos smartphones que están «condenados» a rivalizar en este terreno; también nos parece interesante contrastar qué podemos esperar de su zoom y comprobar si realmente está a la altura. Sin duda, este «frente a frente» nos recuerda lo competido que está el mercado de los teléfonos móviles fotográficos de alta gama.

OPPO Reno 10x Zoom y Huawei P30 Pro: así son sus cámaras

Aunque en este artículo ante todo vamos a ceñirnos a poner a prueba el rendimiento del zoom híbrido de estos dos smartphones no está de más que antes de hacerlo repasemos brevemente cómo son sus cámaras. Por su novedad os propongo que comencemos revisando las del Reno 10x Zoom de OPPO. Su cámara frontal recurre a un sensor de 16 megapíxeles y valor de apertura f/2.0. Como veis, juega en la liga de las cámaras para selfis de buena parte de los móviles de gama alta, pero lo que hace diferente a esta cámara es que no está alojada en el marco superior de la pantalla; reside en un módulo motorizado y extraíble que asoma por la parte superior del teléfono solo cuando necesitamos usar esta cámara. Esto explica por qué este terminal alcanza una tasa de pantalla del 93,1%.

Por otro lado, en la parte trasera de este smartphone y protegidas por una cobertura de cristal Gorilla Glass 5 (la pantalla AMOLED está cubierta por cristal Gorilla Glass 6) residen las tres cámaras posteriores de este móvil. La unidad principal incorpora un sensor de 48 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/1.7 y estabilización óptica. El gran angular, por su parte, apuesta por un captador de 8 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.2.

El teleobjetivo del Reno 10x Zoom de OPPO recurre a un sensor de 13 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/3.0, estabilización óptica y enfoque láser/PDAF

Dejamos para el final la cámara que más nos interesa en este artículo y el motivo que probablemente provocará que muchos aficionados a la fotografía con smartphones se fijen en este teléfono móvil: su teleobjetivo. Esta unidad apuesta por un sensor de 13 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/3.0, estabilización óptica y enfoque láser/PDAF. Las bazas de este sistema de enfoque son su rapidez y su capacidad de enfocar con precisión en espacios con muy poca luz ambiental. O incluso sin ella.

Curiosamente, OPPO no menciona en su página web el zoom óptico de este smartphone. Algunos medios han publicado que tiene un zoom óptico de cinco aumentos, que es una cifra alineada con la envergadura que tiene su zoom híbrido, pero nosotros hemos preferido hablar directamente con los responsables de OPPO en España para intentar que nos sacasen de dudas. En esta ocasión no ha habido suerte porque la marca china, al parecer, prefiere no establecer una distinción clara entre el zoom óptico y el híbrido, pero si tuviese que apostar también establecería la frontera entre uno y otro en los cinco aumentos.

Vamos ahora con el P30 Pro de Huawei. La única cámara delantera con la que cuenta este teléfono móvil está alojada en una pequeña «ceja», o notch, en forma de lágrima ubicada en el centro del marco superior de la pantalla. Esta cámara incorpora un sensor de 32 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.0, que, en principio, encaja bien con el escenario de uso al que está destinada mayoritariamente, que no es otro que la toma de selfis. El objetivo es bastante luminoso, por lo que es capaz de recoger suficiente luz incluso en escenarios de disparo en los que no abunda la luz ambiental.

El teleobjetivo del P30 Pro de Huawei apuesta por un captador de 8 megapíxeles y un objetivo con zoom óptico 5x y valor de apertura f/3.4

Las novedades más jugosas las tenemos en la parte trasera de este smartphone. Y es que, a diferencia del P20 Pro, no incorpora tres cámaras traseras; tiene cuatro cámaras que reflejan que Huawei en este móvil ha optado por una filosofía distinta a la que defendió el año pasado el P20 Pro. La primera diferencia en la que merece la pena que nos detengamos consiste en que el P30 Pro no tiene el sensor monocromo de 20 megapíxeles con el que contaba el P20 Pro, y que lo hacía sentirse muy cómodo en determinados escenarios de fotografía artística.

Eso sí, incorpora una cámara adicional de tipo TOF 3D diseñada para recoger información de profundidad y también acerca del volumen de los objetos que resulta muy útil a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo. Junto a la unidad TOF 3D también reúne tres cámaras diseñadas para permitir a este smartphone adaptarse a los escenarios de disparo más utilizados por los aficionados a la fotografía con un teléfono móvil. La cámara principal incorpora un sensor de 40 megapíxeles en tándem con una óptica bastante luminosa con valor de apertura f/1.6.

También tiene una cámara que apuesta por un sensor de 20 megapíxeles y una óptica ultra gran angular con valor de apertura f/2.2. Y la última cámara es nuestra protagonista: un teleobjetivo que incorpora un captador de 8 megapíxeles y una óptica con zoom 5x y valor de apertura f/3.4. Hay una diferencia muy importante entre este teleobjetivo y el que incorpora su antecesor, el modelo P20 Pro: el P30 Pro nos propone un zoom óptico 5x que llega a los diez aumentos en modalidad híbrida, pero el zoom del P20 Pro tuvo que conformarse con cinco aumentos mediante tecnología híbrida.

Especificaciones OPPO RENO 10X ZOOM HUAWEI P30 PRO PANTALLA AMOLED de 6,6 pulgadas FHD+ (2.340 x 1.080 puntos), 387 ppp y tasa de pantalla del 93,1% OLED de 6,47 pulgadas FHD+ (2.340 x 1.080 puntos) y soporte de espacio de color DCI-P3 CPU Qualcomm Snapdragon 855 (ocho núcleos, 7 nm y hasta 2,84 GHz) HiSilicon Kirin 980 con 8 núcleos (2 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 a 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) GPU Adreno 640 Mali-G76 MP10 RAM 8 GB 6/8 GB ALMACENAMIENTO 256 GB 128/256/512 GB / Tarjeta NM de hasta 256 GB CÁMARA FRONTAL Sensor de 16 megapíxeles f/2.0 Sensor de 32 megapíxeles f/2.0 CÁMARAS TRASERAS - 48 megapíxeles óptica estándar f/1.7 con estabilización óptica

- 8 megapíxeles gran angular f/2.2

- 13 megapíxeles teleobjetivo f/3.0 con estabilización óptica - 40 megapíxeles óptica estándar f/1.6 con estabilización óptica

- 20 megapíxeles ultra gran angular f/2.2

- 8 megapíxeles teleobjetivo 5x f/3.4 con estabilización óptica

- Cámara TOF (Time Of Flight) 3D MATERIAL DEL CHASIS Cristal Cristal SISTEMA OPERATIVO Android 9 / ColorOS 6 Android 9 / EMUI 9.1 SENSORES Brújula, luminosidad ambiental, proximidad, acelerómetro, giroscopio, lector de huellas dactilares en pantalla y enfoque láser Luminosidad ambiental, lector de huellas dactilares en pantalla, giroscopio, brújula, proximidad, gravedad, Hall, infrarrojos y temperatura de color CONECTIVIDAD WiFi 802.11ac

Bluetooth 5.0

LTE

NFC WiFi 802.11ac

Bluetooth 5.0

LTE

NFC SONIDO Altavoces estéreo / Procesado Dolby Atmos Altavoces estéreo / Procesado Dolby Atmos BATERÍA 4.065 mAh 4.200 mAh DIMENSIONES 77,2 x 162 x 9,3 mm 73,4 x 158 x 8,41 mm PESO 215 g 192 g PRECIO 799 euros 839 euros

El zoom híbrido 10x, a prueba

Antes de sumergirnos de lleno en el zoom de estos dos smartphones es interesante identificar cómo rinde la cámara trasera principal de los dos móviles en condiciones de luminosidad ambiental favorables para tomar esta prueba como punto de partida. Más adelante se lo pondremos difícil porque tendrán que enfrentarse a escenarios de captura considerablemente más complicados de resolver. Las principales diferencias entre la unidad principal del móvil de OPPO y el de Huawei residen en la resolución del sensor, que es mayor en el Reno 10x Zoom (tiene 48 megapíxeles frente a los 40 del P30 Pro), y el valor de apertura de la óptica (el terminal de Huawei es un poco más luminoso con f/1.6 frente al f/1.7 del OPPO).

La fotografía que tenéis debajo de este párrafo ha sido tomada con la cámara principal del Reno 10x Zoom de OPPO. En condiciones de luminosidad ambiental abundante, como cabía esperar, este móvil consigue recuperar mucho detalle y arroja un nivel de ruido prácticamente inapreciable. Esta imagen no adolece de aberraciones cromáticas (son distorsiones ópticas que impiden la reproducción fidedigna del color), y resuelve bien el contraste que había entre la zona en sombra desde la que se tomó la fotografía y el área bien iluminada en la que está el edificio.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 1x, f/1.7, 1/2.967 e ISO 100

Vamos ahora con la captura que hemos tomado con el P30 Pro de Huawei en las mismas circunstancias que la imagen anterior. Su nivel de detalle también es alto y no adolece ni de ruido ni de aberraciones cromáticas. En este escenario de disparo podemos declarar un empate técnico. La principal diferencia entre los dos smartphones en esta captura reside en cómo resuelven el balance de blancos. El terminal de OPPO apuesta por un balance ligeramente cálido, y el de Huawei opta por un ajuste un poco más neutro. En cualquier caso, la diferencia es sutil y los dos teléfonos han salido bien parados en esta prueba.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 1x, f/1.6, 1/6.410 e ISO 50

La siguiente fotografía ha sido tomada con el terminal de OPPO desde el mismo lugar que las dos anteriores, pero esta vez utilizando el zoom de cinco aumentos. Curiosamente los datos EXIF de la captura reflejan que el valor de apertura de la óptica es f/1.7, por lo que en la obtención de esta imagen ha intervenido la cámara principal y no solo el teleobjetivo. En un primer vistazo podemos concluir que su nivel de detalle es alto y el color está bien resuelto, pero si analizamos la captura de una forma más minuciosa comprobaremos que en las regiones menos iluminadas el ruido se incrementa considerablemente y el detalle se reduce. Un poco más adelante lo veremos con claridad.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 5x, f/1.7, 1/2.841 e ISO 100

En las mismas condiciones de captura del escenario anterior el smartphone de Huawei ha arrojado un nivel de detalle alto, una colorimetría fidedigna y un ruido reducido. A priori esta fotografía no adolece de ningún defecto especialmente reseñable, pero lo ideal es que comparemos la región más comprometida de esta imagen para comprobar cómo la han resuelto los dos teléfonos móviles.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 5x, f/3.4, 1/1.217 e ISO 50

Si nos ceñimos a la esquina superior izquierda de la captura, que es el área que recibe menos luz, y, por tanto, la más difícil de resolver, tropezamos con diferencias importantes entre ambos teléfonos móviles. El recorte a tamaño completo de la izquierda pertenece al smartphone de OPPO, y podemos ver con claridad que su nivel de detalle es inferior al del terminal de Huawei. A la par adolece de un nivel de ruido claramente superior, por lo que el móvil que mejor parado sale en este escenario de prueba es el P30 Pro.

La siguiente fotografía ha sido tomada utilizando el zoom híbrido de diez aumentos del teléfono móvil de OPPO. Como podéis ver su nivel de detalle es muy alto, incluso en las zonas más iluminadas y menos contrastadas, y el nivel de ruido es reducido. El balance de blancos, tal y como observamos en la primera fotografía, es ligeramente cálido, pero podemos afinarlo con precisión recurriendo al modo de disparo para expertos.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3, 1/1.227 e ISO 100

El smartphone de Huawei también parece sentirse cómodo cuando entra en acción el zoom híbrido de diez aumentos. En este escenario de captura su nivel de detalle es alto y el ruido es imperceptible. Sin embargo, existen diferencias sutiles entre el comportamiento de estos dos teléfonos móviles al tomar esta fotografía. Podemos verlas con más claridad en la siguiente imagen.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3.4, 1/1.473 e ISO 50

Los dos recortes a tamaño completo que podéis ver bajo estas líneas proceden de las dos fotografías anteriores. El de la izquierda pertenece al smartphone de OPPO, y el de la derecha es el del móvil de Huawei. Dejando a un lado las diferencias que introducen ambos terminales al resolver el balance de blancos podemos ver que el Reno 10x Zoom de OPPO arroja un nivel de detalle ligeramente superior al del P30 Pro de Huawei. Es fácil intuirlo si nos fijamos, por ejemplo, en el entrecejo o la peineta de la escultura. Es probable que esta ligera ventaja esté propiciada por la mayor resolución del sensor asociado al teleobjetivo del teléfono de OPPO, que tiene 13 megapíxeles frente a los 8 del móvil de Huawei.

En el siguiente escenario de captura hemos vuelto a poner a prueba el rendimiento del zoom de cinco aumentos, y el móvil de OPPO ha salido bien parado. Su nivel de detalle es, de nuevo, alto; resuelve bien la colorimetría y arroja un ruido prácticamente imperceptible incluso en las regiones de la imagen pobremente iluminadas.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 5x, f/3, 1/102 e ISO 100

El resultado que ha arrojado el smartphone de Huawei en este escenario de captura es prácticamente idéntico al del terminal de OPPO. Su nivel de detalle también es alto, carece de aberraciones cromáticas y el ruido es prácticamente inexistente, por lo que en esta fotografía lo justo es declarar un empate técnico.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 5x, f/3.4, 1/100 e ISO 64

La igualdad entre ambos smartphones se mantiene en la siguiente captura, en la que hemos utilizado el zoom híbrido de diez aumentos. De nuevo el terminal de OPPO arroja un buen resultado en el que destacan un nivel de detalle muy alto y un ruido prácticamente inapreciable.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3, 1/50 e ISO 153

En estas condiciones de disparo el smartphone de Huawei demuestra una vez más sentirse cómodo. Su elevado nivel de detalle, bien afinada colorimetría y su ruido prácticamente inapreciable lo colocan en este escenario de captura al mismo nivel del terminal de OPPO. De nuevo el zoom de diez aumentos de ambos teléfonos móviles demuestra ser una herramienta creativa muy interesante.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3.4, 1/100 e ISO 80

Así se degrada la calidad de imagen al recurrir al zoom digital

Ya conocemos con bastante precisión cómo rinde el zoom híbrido de estos dos smartphones, pero también es interesante valorar en qué medida se resiente la calidad de imagen al introducir el zoom digital. La fotografía que tenéis debajo de estas líneas ha sido tomada utilizando el zoom híbrido de diez aumentos del terminal de OPPO, y el resultado que hemos obtenido está alineado con el de las pruebas que hemos llevado a cabo hasta ahora: alto nivel de detalle, colorimetría fidedigna, ausencia de aberraciones cromáticas y ruido inapreciable.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3, 1/873 e ISO 100

El P30 Pro de Huawei ha arrojado en este escenario de captura unos niveles de detalle y ruido similares a los del terminal de OPPO. Sin embargo, como podéis observar, la presencia del sol encima del edificio que estamos fotografiando ha provocado que los colores tengan menos intensidad y adquieran un aspecto «lavado». Por esta razón, en esta prueba globalmente se ha comportado mejor el móvil de OPPO.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 10x, f/3.4, 1/782 e ISO 50

El zoom digital del smartphone de OPPO pone a nuestra disposición nada menos que 60 aumentos, lo que nos permite acercarnos muchísimo al motivo que estamos fotografiando. La estabilización óptica del teleobjetivo es una herramienta imprescindible a la hora de combatir el desenfoque de movimiento introducido por nuestro pulso. Aun así, en la siguiente imagen podéis ver que el detalle se viene abajo al recurrir al zoom digital y el ruido se incrementa sensiblemente, por lo que en la medida de lo posible es preferible no utilizarlo.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 60x, f/3, 1/754 e ISO 99

El zoom digital de 50 aumentos que nos propone el P30 Pro de Huawei arroja un resultado muy similar al del smartphone de OPPO. De nuevo podemos ver que el detalle es muy inferior al que obtenemos cuando usamos el zoom híbrido, y, además, el nivel de ruido se incrementa claramente. No es algo sorprendente en absoluto porque todos los teléfonos móviles se resienten al utilizar el zoom digital, especialmente uno tan ambicioso como el de estos dos móviles, por lo que es preferible no usarlo en la medida de lo posible.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 50x, f/3.4, 1/858 e ISO 50

Así resuelven el color en circunstancias comprometidas

Esta fotografía plantea un escenario de captura desfavorable porque está tomada desde una ubicación con poca luz ambiental, pero el interior de la tienda está bien iluminado. Curiosamente hemos obtenido justo el resultado contrario al que hemos visto unos párrafos más arriba cuando repasábamos el rendimiento de los dos terminales al fotografiar el segundo edificio con el zoom híbrido de diez aumentos. Y es que la diferencia de contraste entre la zona desde la que hemos disparado y el interior del motivo fotografiado ha provocado que los colores pierdan intensidad y adquieran un aspecto «lavado», pero esta vez el que se ha comportado así ha sido el terminal de OPPO.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 4x, f/1.7, 1/127 e ISO 112

El móvil de Huawei, sin embargo, ha rendido mejor en este escenario de captura. Sus niveles de detalle y ruido son esencialmente los mismos del teléfono de OPPO, pero el P30 Pro ha resuelto mejor el color en estas circunstancias, exhibiendo tonos más intensos y fidedignos, especialmente en el interior de la tienda. Por esta razón el vencedor en este escenario de captura es el terminal de Huawei.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 4x, f/1.6, 1/343 e ISO 50

La combinación del modo noche y el zoom es un cóctel explosivo

Sí, lo es. Bajo estas líneas tenéis la primera prueba. Esta fotografía la tomamos en un interior en penumbra, que no en completa oscuridad, utilizando el modo noche de ambos terminales y el zoom híbrido de seis aumentos para obtener el encuadre que buscábamos del objeto que estábamos fotografiando. Y, como podéis ver, el smartphone de OPPO no consiguió recoger prácticamente nada de luz. Eso sí, en su defensa debo decir que los datos EXIF reflejan que utilizó un tiempo de exposición excesivamente reducido, por lo que es probable que una futura actualización del software consiga que este móvil rinda mejor al activar el modo noche.

OPPO Reno 10x Zoom: Fotografía tomada con zoom 6x, f/3, 1/14 e ISO 8.608

El comportamiento del smartphone de Huawei al combinar el zoom híbrido de seis aumentos y el modo noche es mucho más satisfactorio que el del teléfono de OPPO. Y es que el P30 Pro sí ha conseguido recuperar bastante información. Incluso los colores son fidedignos a pesar de la casi total ausencia de luz ambiental. Obviamente, con tan poca luz es prácticamente imposible capturar una imagen repleta de detalle y bien definida, pero dadas las circunstancias el P30 Pro ha salido bastante bien parado. Y, además, no cabe duda de que lo ha conseguido debido a que ha combinado con acierto un tiempo de exposición prolongado (5 s) con un algoritmo de corrección del desenfoque de movimiento eficaz y un valor de apertura f/1.6 que refleja que en esta captura también ha intervenido la cámara principal.

Huawei P30 Pro: Fotografía tomada con zoom 6x, f/1.6, 5 e ISO 1.600

La opinión de Xataka

Dictaminar que uno de estos dos smartphones se ha impuesto al otro con claridad en nuestras pruebas sería injusto. Como hemos visto a lo largo del artículo el resultado que han arrojado ha favorecido a uno u otro en función del escenario de captura. En algunas pruebas incluso nos hemos visto obligados a declarar un empate técnico entre ellos gracias a lo parecidos que han sido los resultados que han obtenido.

Estos dos smartphones son candidatos firmes a mejor móvil fotográfico de 2019

Como resumen breve de lo que hemos observado podemos concluir que en condiciones favorables ambos terminales arrojan un resultado equiparable, pero al utilizar el zoom híbrido con longitudes focales amplias el móvil de OPPO arroja un nivel de detalle ligerísimamente mayor. Eso sí, cuando se trata de recurrir al modo nocturno es el teléfono de Huawei el que gana por goleada. A menos que una actualización del software del OPPO lo resuelva en el futuro.

En cualquier caso, tan pronto como nos resulte posible publicaremos un análisis exhaustivo del nuevo Reno 10x Zoom en el que indagaremos en otras características de este móvil y analizaremos otros escenarios de captura. Mientras tanto, como hemos visto, parece que tenemos otro terminal con ambición fotográfica al que merece la pena seguir la pista.

