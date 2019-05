Comparativa fotográfica entre los móviles más potentes de 2019 por ahora: una guerra con una, dos, tres y cuatro cámaras traseras

Cada vez es más interesante ver a qué nivel pueden llegar las cámaras de los móviles, sacando el máximo partido a los poquísimos milímetros que ocupan. A estas alturas del año ya hemos visto la primera parte de la artillería de muchos de los principales fabricantes, así que hemos preparado una comparativa fotográfica de los mejores smartphones de 2019, teniendo en cuenta los más recientes y los que aún están por renovar.

Así, siendo el inicio del segundo trimestre del año está pendiente que algunos fabricantes presenten sus buques insignia, pero el nivel de los anteriores ya era alto y hemos intentado que estén presentes los topes de gama de los fabricantes más importantes. En el ring: el Huawei MP30 Pro, el iPhone XS Max, el LG V40 ThinQ, el OnePlus 6T, el Google Pixel 3 XL, el Sony Xperia XZ3, y el Xiaomi Mi 9.

Ficha técnica de las cámaras traseras

Sony Xperia XZ3 Pixel 3 XL iPhone XS Max Xiaomi Mi 9 OnePlus 6T Samsung Galaxy S10+ LG V40 ThinQ Huawei P30 Pro Cámara principal 19 megapíxeles 12,2 megapíxeles con apertura f/1.8 12 megapíxeles gran angular con apertura f/1.8 48 megapíxeles f/1.8 6 megapíxeles con apertura f/1.7 12 megapíxeles f/1.5-f/2.4 (apertura dual) 12 megapíxeles f/1.5 40 megapíxeles f/1.8 Cámara(s) secundaria(s) 12 megapíxeles teleobjetivo con apertura f/2.4 12 megapíxeles teleobjetivo con f/2.4 16 megapíxeles f/2.2 (gran angular) + 12 megapíxeles (tele) 12 megapíxeles teleobjetivo f/2.4 16 megapíxeles f/1.9 (gran angular, 107 grados) + 12 megapíxeles f/2.4 (tele) 20 megapíxeles f/2.2 (ultra gran angular) + 8 megapíxeles f/3.4 (zoom 5x) + Cámara TOF de Huawei Zoom óptico No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Modo retrato Sí (vía app) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí (sólo personas, apertura para general) Modo noche No Sí No Sí Sí No Sí Sí Otros Doble OIS Apertura variable Sensor ToF, sensor RYYB, AIS

Un paseo por las apps de cámara

Como hacemos en cada análisis, antes de ponernos con la revisión de las fotografías hablaremos un poco de las apps de cámara. Cada una está adaptada a las ópticas que hemos citado antes en mayor o menor medida, habiendo algunas más intuitivas que otras y/o más configurables.

App del Huawei P30 Pro

La app de EMUI ha mantenido interfaz y tipografía añadiendo modos o bien desplazándolos a la pestala "más", donde encontramos el monocromo o el HDR. Son pestañas no editables con navegación deslizando a un lado y a otro, de modo que en cada uno nos aparecerán las opciones de ajuste si hay posibilidad (grado de apertura, ISO y velocidad de obturación en el modo noche, etc.).

El modo retrato ha quedado únicamente para personas, de modo que el de apertura nos servirá para crear bokeh artificial a los objetos en general (que es el que hemos comparado). Hay modo manual, permitiendo el ajuste de ISO, enfoque, velocidad de obturación, balance de blancos y exposición.

App del iPhone XS Max

Una de las apps más invariables desde que existen, con aquel gran cambio de interfaz desde iOS 7 y con la navegación también por swipes entre pestañas. Tan invariable como sencilla, con acceso rápido para el HDR (aunque algo enrevesado en su uso) y sin modo manual, pero con pestaña para el modo retrato que en el caso del XS Max y el XS pueden hacer el desenfoque a cualquier objeto, y no sólo a personas como en el caso del iPhone XR.

Lo que decíamos del HDR era en referencia al cambio con iOS 12, cuando el modo de alto rango dinámico pasó a ser inteligente (o más bien independiente). Para intentar tener un control manual se ha de desactivar el Smart HDR (en los ajustes de la cámara, fuera de la app en el menú general de ajustes), de modo que ya aparece el botón directo en la interfaz, pero no siempre salta aunque lo activemos manualmente.

App del LG V40 ThinQ

La disposición en esta capa de software se reparte entre pestañas, opciones de ajustes y un acceso directo a modos, donde está el manual. El HDR está como una de las opciones dentro de los ajustes, como la activación del Modo brillo (o modo noche de LG).

El zoom óptico y el gran angular están a tiro de tap desde la interfaz en modo automático. El modo retrato y el disparo por AI son pestañas fijas para el automático, y para hacer manual el modo brillo tendremos que ajustarlo en la configuración, pero no siempre se activará (lo sabremos porque aparece el acceso rápido en la interfaz).

App del OnePlus 6T

Navegación por pestañas combinada con una que agrupa algunos modos como el manual. Recuerda un poco a la de iOS por su sencillez y paleta de color, pero dispone de modo noche y manual además del retrato.

El control manual del HDR se activa desde los ajustes, estando éstos en la app y permitiendo que sí haya disparo en alto rango dinámico si así lo desea el usuario. El zoom tiene el acceso rápido habitual en la interfaz de disparo, indicando el número de aumentos.

App del Pixel 3 XL

En las últimas actualizaciones de la app de cámara de Google estamos viendo algunos modos nuevos en la pestaña más, que es donde está el modo noche (al estilo que veíamos en OnePlus o Huawei, en una especie de cajón añadido). La app es muy sencilla y nos sugiere los modos que más podemos necesitar en cada momento.

El HDR se activa desde los ajustes, así como qué formato de imagen queremos. Veremos que hay dos grados de alto rango dinámico, pero eso sí, no hay modo manual.

App del Samsung Galaxy S10+

La app de Samsung mantiene un diseño sencillo y distribución en pestañas ajustables desde hace unos años. El HDR sigue estando en los ajustes (y no disponible en modo manual, como suele ocurrir en la mayoría de casos), lo cual es bastante incómodo como también ocurre con el de Apple o el de LG.

Con la adición de zoom y gran angular los controles se han añadido a la interfaz principal, muy al estilo LG. No hay de momento modo noche, pero sí manual y enfoque dinámico (retrato).

App del Sony Xperia XZ3

Sony sigue mostrándose conservadora con su app de cámara y nos hemos encontrado con lo mismo que vimos en la última comparativa: un modo retrato añadido a modo de app, que se integra en la app como el manual una vez se descarga. Lo único negativo de esto es que si el usuario no lo sabe de antemano, puede que acabe por no utilizarlo.

No hay pestañas pues para los modos, el manual, el retrato y los que pueden descargarse están en la pestaña modos. El HDR está disponible sólo en modo manual, el cual es además algo más limitado.

App del Xiaomi Mi 9

La app de Xiaomi se ha ido diferenciando a base de añadir modos, como el disparo a 48 megapíxeles o la posibilidad de cambiar de lente en el modo manual. Dispone de un botón propio para activar la acción de la inteligencia artificial junto con el del HDR, y como en el caso de LG y Samsung el enfoque en modo manual dispone de peaking (sombreado de color del área de enfoque), lo cual es muy cómodo.

Toma general

Veamos qué tal se comportan las cámaras cuando la situación es algo más favorable, en exteriores y de día, aunque también en días nublados (que ya exige algo más). Aquí vemos que la colorimetría cambia bastante según de qué móvil se trate, viendo colores más realistas en el Huawei P30 Pro, el iPhone XS Max, el Pixel 3 XL y el Xiaomi Mi 9, si bien posteriormente veremos que esto puede variar debido al balance de blancos en otras situaciones (macro con luz indirecta).

Cuando vemos la fotografía en automático con un día algo nublado, vemos que en algunos casos se acentúan los contornos dejando un resultado más artificial, como en el P30 Pro. Se ajusta menos a la realidad, aunque hay usuarios que prefieren este toque más dramático y un poco "efecto ilustración".

Esto ocurre en el P30 Pro, OnePlus 6T, S10+ y Xperia, viendo que en el caso del 6T y el S10+ que el cielo se salva algo mejor. El balance de blancos es más correcto en el iPhone, el V40 y el Pixel, quedando especialmente cálido en el Xiaomi Mi 9.

Foto control (Fujifilm X-M1).

Cuando se trata de una escena con color y mejor luz, el Samsung Galaxy S10+ y el OnePlus 6T quedan más cortos en detalle y contraste. En otros casos, como el V40 o el Pixel, el contraste y la saturación son mayores hasta el punto de no ser realistas, pero dan un resultado agradable. Son escenas a las que no les sienta mal una leve sobresaturación, siempre y cuando sea algo suave y no comprometa el balance de blancos (que aquí por cierto es bastante equilibrado).

HDR

Cuando intentamos aumentar el rango dinámico, especialmente cuando el cielo puede quemarse o en contraluces, la situación puede cambiar bastante. Lo que vemos es que en algunos se acentúan más los contornos, como el P30 Pro, y que hay algo más de contraste en HDR logrando más diferencia entre zonas iluminadas y sombras.

El iPhone logra un aumento correcto, por ejemplo logrando el matiz naranja que la toma en automático no sacaba. Más leve es la mejora con el V40 y el OnePlus, viendo además ese pequeño incremento de los bordes, y es inapreciable en el XZ3 y en el S10+.

En el contraluz nos encontramos con contornos, balance cálido y ligera sobreexposición en el P30 Pro, lo cual de nuevo puede gustar al sacar más detalle y colores de los elementos en primer plano. Mucho más equilibrado el del Pixel 3 XL, en este caso no con mucha diferencia del HDR+, aunque este segundo modo suele hacer un balance de blancos más frío.

Agrupando los puntos positivos de cada apartado, nos gustan más los resultados del Pixel 3 XL en HDR y del iPhone y el P30 Pro en escena de color. El V40 está a la altura en esta situación, aunque veremos que esto cambia un poco si hablamos de fotografía macro con colores.

Macro

Cuando nos acercamos mucho (o al máximo) al ítem a fotografiar los móviles suelen lucirse más: si no nos pasamos el enfoque es fácil y suelen tener un desenfoque natural de lente acertado, así como la medición correcta de los colores, el balance de blancos y la saturación.

En este caso vemos que el P30 Pro y el OnePlus obtienen un buen nivel de detalle, y que el Sony y el iPhone pecan algo de calidez. El Pixel también da un toque cálido, pero con colores realistas y los más saturados son el del V40 y el Mi 9.

Cuando el objeto está en movimiento (aunque muy lento) el enfoque está más a prueba, sobre todo si es difícil diferenciarlo con el fondo (lo veremos también en los resultados del modo retrato). Aquí vemos que El P30 Pro y el Mi 9 logran el mejor disparo en cuanto a detalle y enfoque, y que éste baila más en el iPhone, el S10+ y el Pixel. Casi todos tienden a dar un balance más cálido, aunque sólo resulta algo excesivo en el caso del V40 (en el resto no es realista pero sienta bien a la foto, como la ligera sobreexposición).

Gran angular

Como hemos visto en la introducción, algunos de los móviles integran una lente de gran angular (o bien ultra gran angular). No hemos podido hacer la foto control con un objetivo de este tipo, pero al menos vale para evaluar los parámetros que hemos visto anteriormente, en este caso además viendo en qué caso hay una distorsión por lente menos exagerada.

El Huawei P30 Pro y el V40 tienden a sobresaturar en algunos casos, éste último quedando peor a nivel de rango dinámico y con un balance de blancos más frío. La distorsión en los bordes laterales es más exagerada en el S10+ y en el Huawei P30 Pro (tampoco fuera de lo esperado), pero el primero no salva tan bien el detalle como el segundo.

El Mi 9 da un resultado más equilibrado a nivel de exposición, curvatura, detalle y rango dinámico, teniendo mejor resultado también el S10+ y el P30 Pro en general que el LG V40 ThinQ.

Zoom óptico

Tampoco todos los móviles disponen de él y dentro de los que lo integran hay diferencias. Aquí por ahora, hablando de los móviles que han salido al mercado, el que tiene un zoom óptico más potente (y que nos gustó bastante, además) es el Huawei P30 Pro y sus 5x. Pero para compararlos de manera más equitativa, hemos probado a disparar a 2x que es el máximo del iPhone, el OnePlus, el S10+ y el V40 ThinQ.

Cuando la situación es muy exigente vemos que se igualan algo más las distancias, de hecho aunque el iPhone XS Max muestra algo de ruido defiende muy bien los bordes. Aquí vemos lo importante que es un buen enfoque y tener la máxima estabilidad, sobre todo en iluminación desfavorable, y que los que peor quedan son el OnePlus 6T y el Xiaomi Mi 9.

Interiores/luz media

En interiores también vemos que se acercan un poco más los resultados, aunque destacan los que miden peor la exposición (al menos en modo automático) quedando sobreexpuesto, como el P30 Pro, o subexpuesto como en el caso del iPhone, el V40 ThinQ y el XZ3. El más equilibrado en este caso es el S10+.

En exteriores con iluminación media el detalle es menor, quedando mejor ahí el iPhone y el Pixel 3 XL y en un segundo nivel el S10+, el Xperia, el V40 y el OnePlus. El Sony y el V40 saturan algo más, quitando realismo a la fotografía y el Pixel en su modo automático ya peca de ruido, como veremos que pasa de noche (y no en sus HDR).

Modo retrato

Los modos retratos pueden tirar o no de la información que provee una segunda lente o cámara, pero sobre todo también dependen de esa app que repasábamos antes. De día y con luz hasta media-maja todos lo disparan, pero de noche no es así en algunos casos.

Viendo qué ocurre de día y en interiores bien iluminados, vemos que el balance de blancos se polariza afectando en algunos casos mucho al color, como con la excesiva calidez del Sony Xperia XZ3, siendo más suave en el iPhone. El desenfoque es más plano o gradual también según el móvil, siendo los más agradables los del P30 Pro, el OnePlus, el V40 y el S10+ y más plano el del Pixel, que de no ser por esto y por la subexposición tendría un resultado excelente en este caso.

Cuando hay más distancia entre el objeto principal y el fondo sí puede buscarse un bokeh más plano y que contraste más. En este caso el V40 ThinQ, el Mi 9 y el S10+ quedan algo pobre a este nivel, con apenas desenfoque, aunque el recorte del Samsung es muy bueno, como el del OnePlus 6T y el Pixel 3 XL.

¿Y qué pasa si lo ponemos más difícil, con menos contraste y con movimiento? Que aprueban el iPhone, el Pixel, el Mi 9, el Huawei P30 Pro y el S10+ en cuanto a diferenciar el objeto y desenfocar, pero en el caso de los dos primeros vemos un efecto menos natural y drástico por el desenfoque tan plano y artificial.

Escena nocturna

De noche es cuando las ópticas y sus procesadores han de sacar las garras. Las ISO se disparan, invade el ruido y el detalle suele desdibujarse.

Aquí vemos que el P30 Pro, el V40, el S10+ y el Mi 9 tienden a dejar un balance de blancos algo frío, y que el detalle baja especialmente en el Mi 9 y el Pixel 3 XL. Más ruido con el Xperia XZ3 y el OnePlus, quedando más equilibrado en modo automático el P30 Pro.

El HDR en este caso puede ayudar a compensar algo mejor las sombras como ocurre en el V40, aunque en algunos casos el resultado es imperceptible. Sí mejora bastante más el disparo en HDR+ con respecto al automático en el Pixel, por lo que de noche será más conveniente activarlo si no queremos disparar con el modo noche (que si hay mucha luz puede sobreexponer).

Con el modo retrato ocurre lo que os comentábamos antes: en algunos casos ha sido complicado que lo ejecuten (sobre todo en el Mi 9, el Xperia XZ3 y el OnePlus), y en bastantes ocasiones el enfoque no ha sido correcto pese a indicarnos que se había aplicado bien el modo. Son el LG V40 y el S10+ los que han resultado más equilibrados en este caso, sobre todo por no forzar el desenfoque o las diferencias en el área enfocada (que era difícil al ser tan grande, aunque hubiese contraste cromático con el fondo).

En ocasiones, utilizar el gran angular con baja luz supone cambios en la exposición según cómo esto se compense. Viendo este tipo de disparo de noche, el que mejor compensa la subexposición es el Samsung Galaxy S10+, aunque a nivel de detalle en la parte más cercana y donde se distoriona la imagen el que mejor queda es el V40.

Modo noche

¿Qué ocurre cuando lo ponemos realmente difícil de noche? Que vemos dónde se produce "la magia" (o dónde puede que demasiada). Los modos noche permiten ver qué hay en la completa oscuridad, aunque en algunos casos más que en otros.

En un primer caso en el que la cámara apenas puede distinguir algo el Pixel gana, en parte porque el P30 Pro no logra enfocar bien. El V40 logra defenderse ante el Mi 9, que queda bastante atrás.

Aquí ni siquiera ponemos foto control: era completamente negra incluso exagerando la ISO. La magia aquí la logran de nuevo el P30 Pro y el Pixel 3 XL, mostrándonos qué había en un entorno casi en completa oscuridad, y lo hace mucho mejor el smartphone de Huawei.

También gana el P30 Pro en una situación con algo más de luz (poca, pero la suficiente para distinguir elementos a ojo desnudo). El pixel no logra enfocar ni forzándolo, y se lleva el premio el P30 Pro de nuevo.

Resultados finales

El desempeño de las cámaras es más que aceptable en todos los casos, si bien claramente hay algunos que sobresalen si tenemos en cuenta cada una de las batallas que hemos mostrado. Puntuando de manera que los tres mejores se llevan 1, 2 y 3 puntos en cada categoría, y sumando el total al final, así quedan tras nuestra comparativa:

Huawei P30 Pro iPhone XS Max LG V40 ThinQ OnePlus 6T Pixel 3 XL Samsung Galaxy S10+ Sony Xperia XZ3 Xiaomi Mi 9 Auto día 2 3 0 0 1 0 0 0 HDR 0 2 1 0 3 0 0 0 Macro 3 0 0 0 2 0 0 1 Interiores 0 2 0 1 0 3 0 0 Retrato 2 3 0 0 1 0 0 0 Zoom 3 2 1 0 0 0 0 0 Gran angular 3 0 0 0 0 1 0 2 Noche auto 2 3 0 0 1 0 0 0 Retrato noche 3 1 2 0 0 0 0 0 Modo noche 3 0 0 1 2 0 0 0 TOTAL 21 16 4 2 10 4 0 3

Vemos que más allá de ese zoom que nos sedujo en el análisis, el P30 Pro logra ser satisfactorio en mayor grado que su competencia, si bien hay que tener en cuenta que no es el ganador en los disparos en automático o HDR, siendo éstos muy habituales, y que en cuanto a procesado los siguientes no quedan nada mal (en ocasiones superiores). También resulta interesante ver que los segundo y tercero, el iPhone XS Max y el Pixel 3 XL no llevan tres cámaras, probándose en cierto modo eso de que no siempre más es mejor (en este caso cámaras), de hecho éstos no puntuaban en gran angular (sí en zoom el iPhone).

Habrá que ver cómo quedan sus actualizaciones a posteriori, así como los otros buques insignia que aún no hemos podido probar de Sony o LG entre otros. Queda mucho por ver, pero con lo que nos quedamos es que el nivel de la fotografía móvil es cada vez mayor y que en muchos casos de fotografía amateur compensa invertir en un smartphone de primera línea para incluso prescindir de una cámara per se.