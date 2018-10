OnePlus 6T, análisis: OxygenOS y autonomía bien merecen un segundo OnePlus este año

Con algo de sombra provocada por, entre otros, Xiaomi, OnePlus sigue en su carrera particular por conseguir un terminal redondo en todos sus apartados. El nuevo OnePlus 6T es el segundo modelo que el fabricante presenta este año, con mejoras no tanto en la base hardware como en extras y comportamiento. En Xataka ya lo hemos podido probar a fondo.

Ficha técnica del OnePlus 6T

Aunque allá por el mes de mayo sospechábamos que el OnePlus 6 podría ser el único flagship del fabricante para este año, finalmente aquí estamos con el OnePlus 6T entre las manos.

El nuevo teléfono de OnePlus mantiene los puntos fuertes del modelo de hace apenas unos meses pero lo refuerza con un ligero cambio de diseño que esconde mucho más de lo que parece a simple vista.

OnePlus 6T Dimensiones 157,5 x 74,8 x 8,2 milímetros

185 gramos Pantalla AMOLED de 6,41 pulgadas con Gorilla Glass 6

Ratio 19,5:9, y resolución 2.340 x 1.080 Procesador Qualcomm Snapdragon 845

Ocho núcleos, 10 nm y hasta 2,8 GHz Gráfica Adreno 630 Memoria RAM 6 y 8 GB LPDDR4X Almacenamiento interno 128 y 256 GB UFS 2.1 Sistema operativo OxygenOS basado en Android 9 Pie Batería 3.700 mAh Cámara trasera Doble sensor:

Sensor principal: SONY IMX519 de 16 megapíxeles con OIS, f/1.7 y 1.22µm

Sensor secundario: SONY IMX376K de 20 megapíxeles con apertura f/1.7 y tamaño de píxeles de 1.0µm

Flash LED Dual Cámara frontal Sensor Sony IMX371 de 16 megapíxeles, con apertura f/2.0 y tamaño de píxeles de 1.0µm Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz, MiMO 2x2, Bluetooth 5

LTE Descarga 1Gbps, subida 150 Mbps

NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Sensores Huella dactilar bajo pantalla, acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz ambiente, brújula electrónica, sensor Hub Puertos USB 2.0 de tipo C y soporte para Audio USB, Dual nano-SIM Precio Desde 549 euros

Además de la actualización del sistema operativo, acogiendo ya a Android 9, lo más relevante del OnePlus 6T está en el sensor de huellas bajo la pantalla. Alrededor de ese elemento se construye el OnePlus 6T que ya hemos probado en Xataka y cuyo precio base es de 549 euros para la versión con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna.

Un notch testimonial

Sin procesador de Qualcomm que estrenar, en OnePlus no tenían nada fácil promover la llegada de un nuevo teléfono apenas seis meses después del estreno mundial del anterior.

El OnePlus 6T podría indicar por su apellido que no estamos ante una versión que cambie demasiado respecto a la generación anterior, pero no nos debemos dejar engañar por las apariencias. Porque aunque en esencia estamos ante un OnePlus reconocible por detalles como el botón físico lateral para gestionar las notificaciones, hay sustanciales cambios.

El más notable a simple vista es el notch, queramos o no. Si con el OnePlus 6 nos encontramos con la adopción de la omnipresente muesca para albergar los sensores y cámaras frontales sin renunciar a arañar los mm de pantalla que se puedan, en este OnePlus 6T no nos libramos de ese elemento pero algo cambia.

El notch no desaparece del diseño el OnePlus 6T pero se ha reducido a la mínima expresión para que estorbe menos a nivel visual

El notch del OnePlus 6T se reduce a la mínima expresión de una manera que nos gusta. Apenas ocupa espacio gracias que los sensores se han recolocado ligeramente, y bastantes de las aplicaciones que más usamos vienen preparadas para esta muesca algo especial.

El sistema y las aplicaciones instaladas por defecto, que apenas son las de Google y poco más, sacan partido y aprovechan ese espacio estar para colocar la barra de notificaciones e información, y otras como Instagram, Youtube o 1Password se adaptan correctamente.

Si pese a lo discreto y bien llevado del notch del OnePlus 6T, sigues prefiriendo no tenerlo, no hay problema. Puedes ocultarlo sin que por ello pierdas demasiado del espacio de pantalla del terminal.

Metal parece, cristal es

Con el OnePlus 6 llegó el cristal al cuerpo de nuestro protagonista. En este OnePlus 6T ese material repite pero lo hace con un tratamiento especial.

Muy simular a un acabado esmerilado, OnePlus ha colocado un tratamiento y posterior lámina sobre el cristal del OnePlus 6T que le da mayor agarre, resistencia y en el caso del modelo mate que hemos probado, en negro, una apariencia y tacto que pasa perfectamente por metal.

Tanto al tecto como en apariencia, el modelo mate pasa perfectamente como un smartphone con acabado de metal

Ese acabado e muy respetuoso con las huellas y suciedad, y a simple vista en esta semana de uso no parece que sea excesivamente delicado con las microabrasiones ni las rozaduras.

Tampoco nos parece que lo sea la pantalla, con protección Gorilla Glass 6. Y eso que era algo que nos preocupaba y en lo que nos fijaremos a largo plazo. Principalmente por lo que esconde este OnePlus 6T bajo la pantalla y para lo que no querremos tener un protector de cristal clásico sobre ella.

El teléfono de OnePlus mantiene las líneas sobrias y elegantes* *en su diseño, y vuelve a mostrarse como uno de los más acertados en acabado y dimensiones globales. **En mano es muy cómodo por su poca anchura. Cuenta además con un grosor adecuado y peso equilibrado y contenido que no nos transmite sensación de pesadez para el terminal.

Para darle personalidad OnePlus sigue apostando por sus propias fundas, ligeras y parece que algo más delgadas. En la caja viene por defecto una transparente, pero podemos comprar algunas más para intercambiarlas. En mi caso la que simula la textura de arenisca sigue siendo mi favorita.

En esa parte trasera la cámara sigue ocupando la parte central superior, con sus dos lentes adoptado la configuración vertical (y sin apenas sobresalir del perfil del teléfono, algo ya casi único en el mercado de la gama alta), con el flash justo debajo. Y sí, sin lector de huellas clásico. Eso le otorga algo de exclusividad y limpieza a esa carcasa que cierra perfectamente en un marco de metal y también con acabado mate.

A nivel de conexiones ninguna sorpresa. En el lateral derecho nos encontramos con el botón de inicio perfectamente colocado, y justo en su parte superior, el botón encargado del control deslizante de notificaciones. No estorba pero ciertamente ya casi nos habíamos olvidado de él.

El control de volumen queda en la parte izquierda, también con buen recorrido y colocación perfecta para donde solemos posicionar los dedos al coger el terminal. En su parte superior hay sitio para la bandeja extraíble de la nanoSIM. Aquí una novedad interesante es que estamos ante un terminal dualSIM.

Y por último en la parte inferior está el puerto USB-C y listo. No busques salida de auriculares porque no hay.

Una pantalla OLED con sorpresa

De 6,28 a 6,41 y tiro porque me toca. Ésa es casi la única diferencia del panel OLED del OnePlus 6T respecto al modelo al que sucede. El ¿mérito? de esa diferencia hay que dársela a la reducción del notch. Pero no es lo que nos interesa de este panel.

A nivel técnico estamos ante una pantalla AMOLED con resolución de 2340x1080 píxeles que nos alcanzan para una densidad de 408 ppp. Eso se traduce en una nitidez completa a simple vista. La relación de aspecto es 19,5:9.

De las características de la pantalla del OnePlus 6T casi todo son buenas noticias. Sin llegar a deslumbrar, el brillo máximo nos parece más que suficiente para poder usar el terminal con garantías y comodidad en exteriores.

Además OnePlus parece que ha solucionado el tema del brillo automático y en este nuevo terminal la adaptación a nuevos entornos es adecuada y rápida, o al menos así me lo ha parecido en mi prueba.

Con una calidad muy alta, el panel AMOLED del OnePlus 6T mejora en exteriores, ángulos de visión y el ajuste del brillo automático

También con los ángulos de visión y el tintado de las AMOLED no de máxima calidad hay solución. En este OnePlus 6T que hemos podido probar apenas hay variación cuando giramos el terminal, lo cual es una excelente noticia.

Para que cada cual adopte la calibración y experiencia que deseé o busque en el uso diario del teléfono, OnePlus mantiene cinco opciones, una de las cuales podemos personalizar. Las otras cuatro son el modo adaptativo, el modo por defecto de fábrica (más fiel a las pantallas OLED llamativas) y los dos basados en perfiles de color: sRGB o DCI-P3.

En mi experiencia y preferencias me quedo con el modo adaptativo, que sin llegar a ofrecer una saturación exagerada como el modo predeterminado, tampoco mantiene una calidez que no me acaba de convencer del modo DCI-P3.

Entre las demás opciones de la pantalla OLED del OnePlus 6T encontramos los modos de lectura y noche, los cuales se pueden gestionar a nuestro uso y comodidad, incluyendo bastantes opciones. En el caso del modo de lectura, que adapta temperatura de color y calibración del panel, podemos elegir de manera individual con qué aplicaciones usarla por defecto.

Siendo un panel AMOLED no podía faltar la funcionalidad de pantalla ambiente. Si no estuviera nos sentiríamos algo vacíos.

Aunque tiene funcionalidad básica, en el OnePlus 6T no falta el modo de pantalla ambiente

El modo ambiente del OnePlus 6T está lejos de las posibilidades de otros fabricantes y se limita a mostrar hora, información de la batería restante (y estado, en caso de estar cargándose) e iconos de avisos y notificaciones pendientes.

En las opciones de OxygenOS podemos escoger solamente cuándo queremos que la pantalla ambiente aparezca y si se activaría o no con notificaciones nuevas, en cuyo caso sí que vemos una previsualización del mensaje. Pero tienes que pillarlo a tiempo porque no se mantiene mucho tiempo.

El sensor de huellas en la pantalla funciona

Ni nos hemos vuelto locos ni olvidado de la identificación biométrica que uno ya siente que forma parte del día a día con su smartphone. Lo que ocurre es que en este OnePlus 6T el fabricante estrena su apuesta por el sensor de huellas bajo la pantalla. Y nos ha convencido.

Si de entrada no encuentras el lector de huellas, no te preocupes: está debajo de la pantalla y funciona bastante bien

No podemos decir que por ahora la experiencia sea exactamente igual de intuitiva que con el lector físico en el frontal, pero con algo de margen y tiempo, estoy convencido de que no lo echaremos de menos. En todo caso esta semana de uso con el OnePlus 6T y su sensor bajo la pantalla, me queda claro por qué siempre he preferido le lector de huellas en el frontal y no en la parte trasera. Me parece más natural o más a lo que personalmente estoy acostumbrado.

Tras la configuración inicial, algo más pesada que con un lector físico, el lector de huellas bajo la pantalla está listo para tratar de convencernos.

Cuando la pantalla está apagada no hay signo alguno de dónde se encuentra situado ese lector de nuestra huella. Sí que aparece su silueta con la pantalla adaptativa o cuando activamos el panel. Si tenemos seleccionado el modo que enciende la pantalla al coger el terminal, voilá, tenemos solucionado la aparición de la zona donde debemos colocar nuestro dedo.

El lector de huellas queda situado a unos 2-3 centímetros del marco inferior, y es bastante sencillo asimilar su situación.

En esta semana de uso se ha convertido en el método por defecto para desbloquear el terminal. Y no me defraudado en absoluto.

Apenas hay diferencia de velocidad de funcionamiento respecto a un sensor físico y basta con colocar el dedo y una animación que podemos personalizar nos da aviso visual de que todo está yendo como debería. No hay respuesta física por vibración ni de ningún tipo para indicarnos ni que la lectura está en marcha ni de si ha sido un éxito o no. Todo se realiza de manera visual.

El otro método de identificación biométrica es el rostro, y como me ha pasado con todos los terminales que he probado con doble sistema de identificación biométrica, la combinación de ambos es la mejor solución porque acabará funcionando lo que más rápido ocurra.

En general el sistema de reconocimiento facial del OnePlus 6T mantiene la velocidad y nivel de acierto incluso en condiciones de luz pobres. En muchos casos no da tiempo realmente a poner el dedo sobre el lector de huellas porque el sistema ya nos ha reconocido el rostro.

Del reconocimiento de rostros solo echamos de menos que nos permitiera entrar en el sistema desde la pantalla ambiente, sin que tenga que estar efectivamente activa

En el OnePlus 6T me hubiera gustado que el reconocimiento de rostros nos diera la opción de entrar en el sistema directamente desde la pantalla ambiente. La combinación cojo el terminal de la mesa, se enciente la pantalla ambiente y al mirar ya estoy dentro del sistema es muy tentadora. Pero no es posible.

El sistema solo funciona cuando la pantalla está efectivamente activa, así que hay que hay que tirar de botón físico de desbloqueo para que con solo dirigir el teléfono a la cara, quedemos identificados.

Ahora sin puerto de auriculares y con el mismo sonido básico

No muy buenas noticias traemos para los fans de un gran sonido en el teléfono. Para empezar el OnePlus 6T prescinde del conector de auriculares y ahora deja del lado de un adaptador el poder usar unos vía cable.

Cuando los conectamos, se activan las posibilidades de personalización, no muchas, del sonido, el cual podemos incluso ajustar a determinados tipos de auriculares, la mayoría de la propia OnePlus. También hay ecualizador (sintonizador de audio) para tratar de encontrar un mejor sonido. Pero no esperes mucho. El sonido nos sigue pareciendo algo plano de serie.

Si pasamos a los altavoces, el sonido es bastante potente aunque no muy definido. La pena es que pese a que en el diseño vemos dos zonas en el marco inferior, en realidad solo la rendija de la izquierda es el altavoz. No hay pues sonido estéreo y la experiencia queda bastante descafeinada en ese sentido.

Potencia bruta a la última

Puede resultar curioso que al contrario de lo que suele ocurrir con otras segundas oportunidades de flagship que salen el mismo año que el primer modelo, el OnePlus 6T no traiga novedades a nivel hardware puro y duro.

Ciertamente ni le hacía falta ni tenía posibilidad de hacerlo. En la ficha técnica del OnePlus 6T encontramos el mismo Snapdragon 845 con combinaciones variadas de memoria RAM que no bajan en ningún caso de los 6 GB. En nuestro modelo de prueba contamos con 8 GB.

También obtenemos buenas cifras en PCMAark 2.0 Work, con 8508 puntos, así como en SlingShot Extreme con OPenGL, donde el OnePlus 6T consigue 4703 puntos.

Como has podido ver en las cifras brutas de este OnePlus 6T, el fabricante mantiene el excelente hacer, consiguiendo de las mejores cifras totales del año en su segmento.

Si lo traspasamos a nuestra experiencia con el terminal en esta semana de uso, todo cuadra. El contar con un sistema operativo como OxygenOS no hace más que reforzar la fluidez total en todo lo que hacemos con este smartphone de OnePlus.

Aplicaciones, por muy exigentes que sean, transiciones, multitarea, juego ... todo ofrece una experiencia de sobresaliente y sin problema alguno ni fallo. Pese a este despliegue de potencia, no hemos notado un calentamiento que deba preocuparnos al jugar o reproduciendo vídeo.

En cuanto a la memoria interna, ahora solo hay dos versiones donde elegir: 128 y 256 GB, sin posibilidad de ampliarlas de manera externa.

Muy bien de batería

El OnePlus 6T, con más o menos las mismas características que el modelo que se estrenó en mayo, pesa unos 10 gramos más. En total son 185 gramos. El motivo principal bien merece la pena.

En el OnePlus 6T encontramos una de las mejores autonomías del año con diferencia

La batería del OnePlus 6T alcanza ahora los 3700 mAh, una cifra más acorde con los rivales y con las pretensiones de este modelo de gama alta. Y hemos notado bastante mejoría.

Con un uso intensivo y acorde con las pruebas que pasamos a todos nuestros teléfonos, el OnePlus 6T nos marca de media más de 24 horas de uso y unas 9 horas de pantalla. En cifras totales estamos hablando de una autonomía que supera con creces y fácilmente el día y medio de autonomía. Algunos días hemos llegado a casa a eso de las 9 de la noche con el 50% de batería todavía restante y unas cuatro horas de pantalla.

En la caja del OnePlus no falta el cargador rápido de serie y el ya clásico cable de carga bicolor

Pero es que cuando necesitamos cargar de urgencia ahí está la carga rápida (5V / 4A). En nuestras pruebas de esta semana, el 5% al 50% tarda 33 minutos, mientras que la carga completa (con el cargador de serie) se completa en menos de 100 minutos.

No es Android puro pero da igual

Si por precio o prestaciones globales la familia OnePlus no te acaba de convencer para decidirte por él en vez del amplio catálogo de terminales incluso algo más baratos, para eso está OxygenOS. Para mi es el valor diferencial dentro del segmento de teléfonos Android, sin nada que se le acerque salvo que seas un convencido de Android puro por principios más que utilidad real.

OxygenOS, basado en Android 9, funciona tan bien sin renunciar a una experiencia muy Android puro que es perfectamente un motivo de compra por sí mismo

El OnePlus 6T estrena OxygenOS en su versión 9.0.3 (en el momento en que probamos el terminal), ya basado en Android 9. Esta combinación por sí sola ya es un buen motivo de compra del OnePlus 6T.

Para empezar y más allá de su atractivo pero sencillez visual, OxygenOS no insiste en que usemos apps propias porque ni tan si quiera las incluye. Aquí tienes Android simple y llanamente, con no mucha personalización salvo que optes por tirar de NovaLauncher, que vuelve a venir de serie para los que gustan de este lanzador Android.

Además del aspecto básico visual, OxygenOS admite bastante personalización en el manejo del terminal de OnePlus basándose en gestos. El intento de OnePlus se le agradece, pero nos hemos encontrado más cómodos con la barra de navegación clásica pero personalizada (dobles toques para otras acciones) que sin ella.

Si quieres aprovechar al máximo la pantalla, el OnePlus 6T admite gestos sobre ella para gestionar el teléfono

Cuando la retiramos entran en juego los controles directos sobre la pantalla. Los generales, como deslizar de arriba a abajo para minimizar una app e ir al escritorio, o el de la multitarea (deslizar de abajo al centro de manera más pausada), funcionan bastante bien, aunque tienes que asimilarlos si no los has usado en otro terminal.

El que permite ir atrás es el que más dolor de cabeza nos ha dado (deslizar de abajo a arriba pero desde el lateral), nos parece más intuitivo el botón directo de la barra de navegación clásica de Android, que tampoco es que nos reste espacio vital en la pantalla.

También admite OxygenOS dibujar sobre la pantalla bloqueada determinados patrones que lanzan aplicaciones o abren opciones del sistema.

Oxygen OS con Android 9 nos deja otros detalles que nos han conquistado. Tenemos por ejemplo la información de emergencia que podemos añadir y que solo se almacena en el dispositivo. Puede ser consultada por cualquiera desde el marcador de emergencia.

Hay también Modo Juego, Smart Boost a modo de conejillo de indias y la posibilidad de usar aplicaciones paralelas con dos cuentas diferentes. También la galería, con colecciones y una papelera donde recuperar alguna foto borrada por error son apuntes que nos gustan.

Una cámara que va a lo seguro

Al igual que ocurría con la combinación de procesador, RAM y memoria interna, la parte de la cámara del OnePlus 6T repite exactamente los mismos elementos hardware que nos encontramos en el OnePlus 6T.

La cámara principal, la trasera, está compuesta por dos sensores de Sony de 20 y 16 MP, ambos con apertura f1.7. Pero hay más diferencias más allá de la resolución.

El principal es el Sony IMX 519, el de 16 MP, el cual cuenta con gran angular, autoenfoque DCAF y estabilización óptica. El complementario es el sensor de 20 MP, un Sony IMX 376K que no cuenta con OIS. Esa falta de estabilización óptica del sensor destinado a conseguir un zoom 2X junto con un tamaño de fotoreceptores más pequeños nos dan idea de que la calidad de imagen que obtendremos con uno y otro no será la misma.

En cuanto al sensor secundario tenemos un Sony IMX 371 de 16 megapíxeles, con estabilización electrónica de imagen (EIS) y apertura 2.0.

Si pasamos a hablar de la interfaz, hay que admitir que sin renunciar a la sencillez, es una de las que más fácil nos ponen elegir opciones y cambiar parámetros. Y todo ello siendo bastante rápida.

Lo mejor lo vemos en el modo manual, con muchas posibilidades para jugar con una cámara interesante y en la que disponemos de todo lo necesario para quien quiere sacarle el máximo partido a la cámara de un smartphone, incluido modo RAW a mano o incluso histograma en tiempo real.

Como ya pasó con el modelo anterior, el apartado fotográfico del OnePlus 6T parece destinado a asegurar y ofrecer una experiencia global que no genere problemas pero que tampoco sea el elemento diferenciador del terminal. En este sentido es quizás la aproximación más Apple dentro del mundo Android.

Vistos los resultados, OnePlus puede sentirse satisfecha del trabajo realizado sin recurrir a trucos o más palabrería de la necesaria. Su cámara funciona y hace fotos muy buenas en la mayoría de las situaciones, aunque errores como el ruido incluso en escenas con luz esperábamos que estuvieran resueltas.

Cuando la luz no es un problema, ni por exceso ni por defecto, las fotos que conseguimos con el OnePlus 6T gozan de buen detalle, contraste y exposición. La cámara es bastante sensible al punto que elegimos para exponer, así que conviene ir probando para conseguir justo el resultado que buscamos. Es también rápida enfocando y disparando.

Si optamos por la cámara con zoom 2X, los resultados son muy correctos con buena luz, y nos permiten jugar tanto acercándonos como con la profundidad de campo.

zoom 2x en interior

zoom 2x con buena luz

El modo HDR se ha convertido ya en un imprescindible para sacar el máximo partido a las cámaras de los teléfonos más avanzados. Por defecto en el OnePlus 6T viene activado en modo automático, y no parece haber manera de colocarlo en manual. Para conseguirlo hay que entrar en las opciones y activarlo. Luego ya aparecerá en el modo automático la opción de mantenerlo apagado, forzarlo en manual o en automático.

Sobre los resultados con el modo HDR, luces y sombras, nunca mejor dicho. En escenas generales ofrece buenos resultados globales pero sigue cometiendo errores con la exposición, y en escenas no muy complicadas como el atardecer que sigue, dejar en manos del teléfono la elección de HDR sí o no, nos da como resultado una escena muy forzada y con tonos nada naturales ni ajustados a la realidad.

Otro elemento importante en la cámara de un terminal es el modo retrato. Aquí, como en otras tantas facetas de este OnePlus 6T, los resultados son correctos cuando la luz acompaña. No hay errores de los que lamentarse pero tampoco grandes logros.

Es cierto que en interiores, el OnePlus 6T o introduce una gran cantidad de ruido o al tratar de minimizarlo, acaba con el detalle fino de manera poco ortodoxa.

Nada de poder ajustar el desenfoque, variedad de distancias para trabajar o resultados aceptables con poca luz. Tampoco es un modo que destaque por nitidez y detalles, algo que en los rostros es básico para sacar músculo, como hace por ejemplo Google. Busca siempre buenas condiciones para unos resultados sin errores.

¿Y por la noche o con poca luz? Aquí el OnePlus 6T ofrece un trabajo bastante bueno, con no excesivo ruido, buen nivel de detalle, colorido y exposición. No está a la altura del mejor del mercado pero no podremos decir que no obtenemos buenas fotos. Como siempre, si nos atrevemos con los controles manuales podremos sacar mucho más partido. Y si recurrimos al modo de disparo en RAW, muchos de los defectos del procesado por defecto del OnePlus 6T los podremos compensar de manera satisfactoria.

Lo que no es recomendable es el modo nocturno al que OnePlus le ha dado bastante protagonismo en la interfaz. Mucho mejor mantener el modo automático.

Como hemos indicado anteriormente, la cámara secundaria cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, con estabilización electrónica de imagen (EIS) y apertura 2.0. Además el tamaño de los fotodiodos es el mismo que en la cámara trasera secundaria.

Los selfies que conseguimos en el OnePlus 6T, si la luz en buena, muestra un enfoque acertado y color de piel natural, mientras que el HDR incluido no hace mucho por salvar sobreexposiciones ni hay muchas veces acierto en balance de blancos en interior.

En el modo de vídeo, las líneas generales se mantienen, aunque con un buen resultado teniendo en cuenta la estabilización incluida.

OnePlus 6T, la opinión y nota de Xataka

OnePlus recarga su apuesta por un segundo terminal antes de acabar el año y donde la velocidad, en diferentes aspectos, es su razón de ser. Con unas líneas básicas que se mantiene y sin posibilidad de renovarse demasiado por dentro a nivel de hardware, el OnePus 6T sorprende por la llegada de un sistema de reconocimiento de huellas bajo la pantalla que nos ha ofrecido un resultado muy aceptable para ser su primera implementación.

Sí que ha aprovechado OnePlus para rearmar OxygenOS sobre Android 9 Pie, con un resultado que cada vez convence más. Si encima asegura rendimiento, gran pantalla y excelente autonomía, el estancamiento en la cámara pasa más desapercibido. Es la gran asignatura pendiente, no por un resultado mediocre sino porque es el paso que le queda por dar para plantar seria batalla aprovechando además su buen precio.