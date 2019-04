Los tres tipos de zoom del Huawei P30 Pro en detalle: óptico, híbrido y digital probados a fondo y enfrentados

Es curioso lo que nos ha venido a demostrar el Huawei P30 Pro y sus cinco cámaras en el análisis a fondo que hemos hecho: no cuantas más cámaras es mejor con un zoom que vuelve a dejar el listón bien alto, pero la versatilidad sin duda aporta mucho a la experiencia fotográfica. De ahí que hayamos querido mostraros algo más de lo que da de sí el zoom del Huawei P30 Pro, ampliando las muestras en diversos escenarios.

De este modo, igual que solemos hacer con las comparativas fotográficas, hemos puesto a prueba el zoom óptico, híbrido y digital del Huawei P30 Pro, mostrándoos en cuáles se desenvuelve mejor y algunas claves para lograr el mejor resultado si se requiere el uso de esta herramienta por estar a distancia del objetivo. Os mostramos ejemplos en cada caso y al final un enlace con las fotografías a tamaño real para que podáis verlas en detalle y sin compresión.

Ficha técnica de las cámaras del Huawei P30 Pro

El Huawei P30 Pro da un salto con respecto al Huawei P20 Pro y al Huawei Mate 20 Pro e incorpora cuatro cámaras traseras: un gran angular, un ultra gran angular, un teleobjetivo y una cámara TOF 3D. Haciendo el desglose de las mismas, tenemos:

Un sensor de 40 megapixeles con lentes SuperSpectrum de 27 milímetros y apertura f/1.6 con estabilización óptica de imagen (gran angular).

Un sensor de 20 megapixeles con lente de 16 milímetros y apertura f/2.2 (ultra gran angular).

Un sensor de 8 megapixeles con zoom periscópico óptico de 5 aumentos, con lente de 125 milímetros, apertura f/3.4 y OIS (que es ese cuadrado que veíamos al inicio).

Un sensor Time of Flight Huawei TOF lens (colocado bajo el flash).

En este resumen de las ópticas y los sensores ya se vislumbra uno de los protagonistas que veremos a lo largo de este post: ese zoom óptico 5x, el cual actuará junto al digital para crear un zoom híbrido de 10x y que quede hasta 50x únicamente el digital. Pero hay otras novedades importantes como esos sensores RYYB, que alternan píxeles amarillos en lugar de verdes, y la introducción del ultra gran angular que ya vimos en el Huawei Mate 20 Pro.

Resultados de día en varios escenarios

Como ya dijimos en el análisis, el resultado del zoom se va a ver favorecido especialmente con la abundancia de luz (sobre todo al haber una subexposición natural a medida que nos acercamos). El mejor rendimiento lo dan en exteriores con luz abundante incluyendo contraluces, bastante más que en interiores con una iluminación similar.

Lo más interesante son los resultados entre 5x y 10x

Lo que vamos a ver bastante pronto es que el zoom 50x suele dar imágenes muy pobres, no más de lo que cabría esperar, pero al final es una herramienta más bien anecdótica (y quizás pensada más como un logro que como una opción práctica real). Lo más interesante son los resultados entre 5x y 10x, especialmente en el primer caso, viendo las fotografías en tamaño real o incluso los recortes comparando la misma área en los distintos aumentos.

Los colores no nos parecieron demasiado realistas ya en el primer análisis y esto se mantiene, si bien lo importante es que el hecho de saltar de una lente a otra (o de combinar distintos zoom) no va a ocasionar en este sentido un gran cambio. Solamente lo hemos observado en algún disparo nocturno en el que el disparo a 1x salía más rojizo, pero en la mayoría de disparos esto no sucedía, sobre todo con mejores condiciones de luz.

Otra consideración a tener en cuenta es el enfoque. En todo caso aquí hemos recurrido a automático, con alguna ayuda en situaciones más exigentes (aunque si lo deseamos podemos disparar hasta 5x en modo pro y recurrir al enfoque manual), y ha resultado ser un enfoque muy rápido. Pero eso no quita que cuando la escena es más exigente (y/o menos estable por nuestra parte, sobre todo usando los zoom) el enfoque pueda fallar en último término.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

El zoom con objetos en movimiento

Justamente esto que comentábamos va a ser algo de importancia si estamos enfocando a un objeto en movimiento. A mayor aumento, más difícil va a ser encuadrar y a su vez estabilizar el disparo, por lo que el trípode o algún punto de apoyo fijo improvisado puede ser nuestro mejor amigo.

Pero no nos anticipemos y antes veamos algunos ejemplos de fotografías de ítems en movimiento. Cuanta más velocidad tengan esos movimientos, mayor reto va a suponer, pero hablando de personas y del zoom 5x los resultados están bastante bien.

Cuando baja la luz esos contornos se van a perder más e irán apareciendo las acuarelas (o casi más bien óleos), sobre todo hablando de 10x y mucho más de 50x. A estos aumentos vale la pena valorar casi mejor la identificación de las formas sobre todo en referencia al 50x, ya que con este zoom además suele haber una gran cantidad de ruido y se hace imposible enfocar al elemento en movimiento (como ahora veréis), pero el rendimiento del 10x no está mal dadas las condiciones (y sin trípode).

Aquí resulta imperceptible casi en casi todas las vistas, pero si os fijáis a 1x podréis ver el avión que intentábamos cazar:

Luz media, baja y de noche

Cuando baja la luz las cámaras se ponen a temblar, pero cada vez lo aguantan mejor e incluso sacan pecho. El desempeño de la del Huawei P30 Pro no nos pareció diferencial en estas condiciones en su modo automático (habrá que ver si ese modo nocturno mejorado ha subido puestos con respecto al del año pasado), de ahí que con más razón haya que probar el zoom en estas condiciones.

El rendimiento en este caso será inferior simplemente por esos escenarios más exigentes. Se pierde la nitidez y hay un poco más de subexposición a medida que nos aproximamos y el resultado ya no es tan impactante al menos a primera vista.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

Fotografía con HDR.

Si aumentamos sobre el resultado vemos que empiezan a salir las "verdades": tenemos acuarelas y ruido, ni el zoom 5x se salva de esto. Pero pese a esto no rinde peor de lo esperado y el 10x aún queda en un buen lugar con escenas con luz media-baja.

El HDR puede ser un recurso según lo que busquemos, porque a costa de aumentar el rango dinámico hay también un aumento de los contornos sobre todo en los exteriores en días nublados. Pero eso, al mismo tiempo, da la falsa sensación de obtener más definición, y viendo los aumentos al "microscopio" parecen mejores tomas que las hechas en modo automático al definirse mejor las formas dentro de lo que cabe.

De noche el resultado es bastante bueno hablando del 5x, destacando levemente el 10x de manera más puntual y con un desempeño del 50x que lo deja casi inservible por la imposibilidad de enfocar/encuadrar sin trípode, la invasión de ruido y la huida de las formas. Aquí vale la pena buscar estabilidad y no abusar del zoom para que sea lo más óptico posible (y aquí ojo con el HDR porque de 5 a 10x puede exagerar demasiado los contornos hasta hacerlo casi un cómic).

(Para los curiosos, la Luna y Venus.)

De hecho, el resultado cambia bastante si usamos o no un trípode. Hay estabilización óptica y asistida por la inteligencia artificial, pero cuanto más exigimos menos se nota su actuación, y obtenemos tomas bastante más definidas usando un punto de apoyo, habiendo mucha más diferencia que de día.

Buscando los mejores resultados entre un valor y otro

Algo bastante interesante es jugar con los zoom para conocerlos al máximo y entonces encontrar el punto óptimo, que no siempre viene definido por los accesos directos de la app. Recordando lo que comentamos también en el análisis, en la interfaz (configurando para disparar a 10 megapíxeles) vemos en la parte de abajo un indicador 1x con varios puntos alrededor, pertenecientes al ultra gran angular, el zoom 5x y el 10x, pudiendo establecer otro número de aumentos intermedio o superior deslizando.

Lo cómodo es saltar de 0,6x (ultra gran angular) a 1x, 5x o 10x, pero puede haber bastante diferencia en el resultado si en vez de disparar a 10x lo hacemos a 9,9x. No es algo determinante, pero es curioso como ocurre sobre todo cuando estamos usando el zoom más bien como una lupa (con alguna de las peticiones que nos dejasteis por YouTube, por cierto).

Esto es bastante incómodo y en ocasiones a prueba de cirujanos; no hay botón para 9,9x ni hay manera de saltar de décima a décima. La única posibilidad es deslizar y quedarse en un cierto número de aumentos requiere en ocasiones muy buen pulso.

Un trío de zoom que da mucho juego

Para quienes estáis interesados en ver las fotografías con más detalle, están disponibles en esta carpeta en Drive sin compresión. Lo único añadido es la etiqueta de los aumentos, pero están guardadas a tamaño original y sin ediciones.

La verdad es que el zoom óptico 5x de este Huawei P30 Pro da un resultado llamativo y sobre todo atractivo: con sus más y sus menos es un vicio, sobre todo si nos gusta fotografiar animales o estructuras alejadas. Hasta los 10x ya es un uso más puntual y casi más útil si queremos visualizar mejor algo lejano que buscando una buena foto, y hasta 50x como hemos dicho no compensa demasiado, pero al final todos éstos junto con el ultra gran angular y modos como el de apertura o el de noche proporcionan la versatilidad buscada y esperada.

Los zoom tienen margen de mejora porque en fotografía todo lo tiene, pero cierto es que este 5x nos ha dejado más contentos de lo que lo hizo el 3x el pasado año y da la impresión de que el listón ha quedado realmente alto en este área. Lo veremos en próximas comparativas, en la que tanto esta función como el resto tendrán que enfrentarse en combate a los buques insignia ya lanzados y por venir.