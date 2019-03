Las cámaras del Huawei P30 Pro, explicadas: estas son las armas de este claro aspirante a mejor smartphone fotográfico de 2019

El P20 Pro fue uno de los mejores smartphones fotográficos presentados el año pasado. De eso no cabe duda. Este terminal de Huawei salió bien parado no solo de nuestros análisis, sino también de las comparativas en las que lo enfrentamos a los teléfonos móviles de gama alta de los demás fabricantes. Su sucesor acaba de ver la luz, pero no va a resultarle fácil superar las prestaciones del P20 Pro.

Sobre el papel, y hasta que tengamos la oportunidad de analizarlo a fondo, el nuevo P30 Pro tiene dos bazas muy claras que no solo le permiten aventajar a su predecesor; también las usará para medirse de tú a tú con los smartphones con vocación fotográfica más sofisticados que están llegando al mercado. Una de ellas es su zoom híbrido 10x, y la otra su sensor TOF (Time Of Flight) 3D alojado en la parte posterior del terminal, junto a las cámaras traseras. Analicemos qué nos propone el último smartphone fotográfico de Huawei.

Huawei P30 Pro: especificaciones técnicas

La única cámara delantera con la que cuenta este teléfono móvil está alojada en una pequeña «ceja», o notch, en forma de lágrima ubicada en el centro del marco superior de la pantalla. Esta cámara incorpora un sensor de 32 Mpíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.0, que, en principio, encaja bien con el escenario de uso al que está destinada mayoritariamente, que no es otro que la toma de selfis. El objetivo es bastante luminoso, por lo que debería ser capaz de recoger suficiente luz incluso en escenarios de disparo en los que no abunda la luz ambiental.

No obstante, las novedades más jugosas las tenemos en la parte trasera de este smartphone. Y es que, a diferencia del P20 Pro, no incorpora tres cámaras traseras; tiene cuatro cámaras que reflejan que Huawei en este móvil ha optado por una filosofía distinta a la que defendió el año pasado el P20 Pro. La primera diferencia en la que merece la pena que nos detengamos consiste en que el P30 Pro no tiene el sensor monocromo de 20 Megapíxeles con el que contaba el P20 Pro, y que lo hacía sentirse muy cómodo en determinados escenarios de fotografía artística.

Eso sí, incorpora una cámara adicional de tipo TOF 3D diseñada para recoger información de profundidad y también acerca del volumen de los objetos que resulta muy útil a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo. En principio en estos escenarios de uso el nuevo teléfono móvil de Huawei debería superar con cierta claridad las prestaciones de su predecesor.

El nuevo P30 Pro de Huawei incorpora cuatro cámaras traseras: un gran angular, un ultra gran angular, un teleobjetivo y una cámara TOF 3D

En la parte trasera, junto a la cámara TOF 3D, también reúne tres cámaras diseñadas para permitir a este smartphone adaptarse con precisión a los escenarios de disparo más utilizados por los aficionados a la fotografía con un teléfono móvil. La cámara principal incorpora un sensor de 40 Megapíxeles en tándem con una óptica gran angular bastante luminosa con valor de apertura f/1.6.

También tiene una cámara que apuesta por un sensor de 20 Megapíxeles y una óptica ultra gran angular con valor de apertura f/2.2. Y la última cámara es, como podemos intuir, un teleobjetivo que incorpora un captador de 8 Megapíxeles y una óptica con zoom 5x y valor de apertura f/3.4. Hay una diferencia muy importante entre este teleobjetivo y el que incorpora el modelo P20 Pro: el P30 Pro nos propone un zoom óptico 5x, que, como veremos más adelante, llega a los 10 aumentos en modalidad híbrida, pero el zoom del P20 Pro tuvo que conformarse con 5 aumentos mediante tecnología híbrida.

HUAWEI P30 PRO Características PANTALLA OLED 6,47 pulgadas FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) con una densidad de 398 ppp MICROPROCESADOR HiSilicon Kirin 980 4 x Cortex-A76 y 4 x Cortex-A55 MEMORIA PRINCIPAL 8 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 128, 256 o 512 GB / Tarjeta NM de hasta 256 GB CÁMARA FRONTAL Sensor de 32 Mpíxeles f/2.0 CÁMARAS TRASERAS 40 Megapíxeles gran angular f/1.6

20 Megapíxeles ultra gran angular f/2.2

8 Megapíxeles teleobjetivo 5x f/3.4

Cámara TOF (Time Of Flight) 3D LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Integrado en la pantalla SISTEMA OPERATIVO Android 9

EMUI 9.1 CONECTIVIDAD WiFi 802.11ac

Bluetooth 5.0

LTE BATERÍA 4.200 mAh CARGA Huawei SuperCharge de 40 vatios

Carga inalámbrica rápida de 15 vatios

Carga revertida inalámbrica COLORES Breathing Crystal, Aurora, Amber Sunrise y Negro DIMENSIONES 73,4 x 158 x 8,41 mm PESO 192 g

Su primera arma: su zoom híbrido de 10 aumentos

Las modificaciones introducidas por Huawei en la óptica que convive con el captador de 8 Megapíxeles permiten a esta cámara poner en nuestras manos un zoom óptico de cinco aumentos que puede alcanzar los diez aumentos combinando el zoom óptico con el procesado mediante software. A priori esta prestación no está pero que nada mal. De hecho, es muy probable que sea la característica del P30 Pro que marque con más claridad la diferencia frente a otros teléfonos móviles con vocación fotográfica que han llegado al mercado durante las últimas semanas o están a punto de hacerlo.

Disponer de un zoom tan ambicioso es atractivo en aquellos escenarios de disparo en los que no podemos acercarnos al motivo que estamos fotografiando lo suficiente para obtener la composición que tenemos en mente. Sin duda, un zoom «potente» siempre es bienvenido. Eso sí, por mucho que nos atraigan los 10 aumentos del zoom híbrido del P30 Pro no debemos olvidar que, sobre el papel, la mejor calidad de imagen la obtendremos siempre utilizando el zoom óptico, aunque esto nos obligue a conformarnos con los cinco aumentos que nos propone este móvil. En cualquier caso, nuestro análisis en profundidad nos permitirá averiguar si la pérdida de calidad que suele acarrear el zoom híbrido es leve o relativamente importante si la comparamos con la calidad de imagen que nos ofrece el zoom óptico.

Cuatro cámaras, una de ellas TOF 3D, para incrementar la versatilidad y mejorar la calidad

Como hemos visto en los primeros párrafos del artículo, la cámara TOF 3D es muy útil para recuperar información de profundidad muy precisa acerca de la escena que estamos fotografiando. Estos datos de profundidad resultan cruciales a la hora de experimentar con la profundidad de campo y el desenfoque de fondo, y si son correctamente procesados deberían permitir a este teléfono móvil arrojar resultados muy convincentes en los escenarios de disparo en los que estos dos parámetros se utilizan como una herramienta creativa para fijar la atención de la persona que mira la fotografía.

Además, las cámaras TOF 3D consiguen capturar toda la información en un único disparo y sin necesidad de enfocar varios planos. Y esto, como podemos intuir, tiene un impacto beneficioso en el tiempo que es necesario invertir en este proceso porque lo reduce. En definitiva, nos ofrecen más información de profundidad y con más rapidez, siempre que, eso sí, el procesador que se encarga de interpretar los datos recogidos por el sensor TOF 3D sea lo suficientemente veloz.

La información que recoge el captador TOF 3D complementa a la que capturan los sensores de las otras tres cámaras, de manera que son los algoritmos de procesado del smartphone los que deben interpretar estos datos para reconstruir correctamente la escena que estamos fotografiando. En teoría, el trabajo conjunto de las cuatro cámaras traseras que incorpora este teléfono móvil debería arrojar resultados convincentes al utilizar tanto el ultra gran angular como el teleobjetivo. Os lo confirmaremos tan pronto como podamos probar este smartphone a fondo.

En cualquier caso, las novedades introducidas por Huawei en este teléfono móvil no acaban aquí. El captador de la cámara principal, la de 40 Megapíxeles, no es de tipo RGGB; es un sensor RYYB en el que se han reemplazado los fotodiodos asociados a los subpíxeles verdes por subpíxeles amarillos. ¿Para qué? Según Huawei, esta innovación les ha obligado a rediseñar por completo la óptica de esta cámara, pero, a cambio, han conseguido incrementar en un 40% la cantidad de luz que este sensor es capaz de recoger. Y esta cualidad, si se confirma en la práctica, puede marcar la diferencia en escenarios de disparo nocturnos o con muy poca luz ambiental.

Una consecuencia de las modificaciones introducidas en el sensor de la cámara principal es que el P30 Pro nos ofrece un valor ISO máximo de 409.600. Una sensibilidad tan alta combinada con la posibilidad de extender el tiempo de exposición en el modo de disparo profesional durante 30 s debería permitirnos tomar fotografías de calidad prácticamente a oscuras. Lo probaremos sobre todo porque será muy interesante averiguar si en estas condiciones este móvil es capaz de mantener el ruido bajo control.

La inteligencia artificial juega un rol central en el procesado

Al igual que en sus últimos smartphones, la inteligencia artificial (IA) juega un papel muy importante en el rendimiento del nuevo P30 Pro. La marca china ha confirmado que ha mejorado sus algoritmos de IA con el objetivo de pulir, sobre todo, el rendimiento de este teléfono móvil en tomas nocturnas y al capturar retratos. El modo noche implementado en este smartphone, siempre según Huawei, es capaz de incrementar el contraste y recrear con más precisión el color. Y el modo retrato ofrece un mayor nivel de detalle y un desenfoque del fondo más suave. De nuevo, lo comprobaremos tan pronto como tengamos la oportunidad de probar a fondo este móvil.

Según Huawei, sus nuevos algoritmos de IA también contribuyen a mejorar el acabado de las tomas con HDR. De hecho, durante la presentación del P30 Pro han hablado de una modalidad de disparo que combina la IA y el HDR, y a la que han llamado AI HDR+. Grosso modo, esta tecnología utiliza la IA para determinar cómo y dónde es necesario compensar la exposición, incrementándola o reduciéndola para obtener un resultado de más calidad. Esta prestación puede marcar la diferencia en escenarios de captura «difíciles», como, por ejemplo, los contraluces, pero, de nuevo, es algo que comprobaremos en nuestro análisis en profundidad de este terminal.

