Consejos para dejar de recibir correos basura y acabar el spam de tu cuenta de correo

Vamos a darte una serie de consejos para recibir menos correos basura y SPAM en tu cuenta de correo electrónico. Son consejos que van a requerir un poco de paciencia a la hora de llevarlos a cabo, y dedicarle un rato a gestionar tu cuenta de correo. Sin embargo, pueden ayudarte mucho a eliminar todo ese ruido de tu correo.

Los consejos que te vamos a dar no son infalibles, pero sí que van a ayudarte a dejar de recibir la mayoría de correos indeseados que recibes y empezar a poner en orden tu bandeja de entrada. Así, incluso si nunca te has enfrentado a intentar limpiar tu correo electrónico, estos consejos te van a ayudar.

Pros y contras de marcar como Spam

Una de las primeras ideas que puede venirnos a la mente es la de simplemente ir marcando los correos que no quieras recibir como Spam. Para eso está la opción y la carpeta, los marcas como tal y se van borrando automáticamente varios días después de recibirlos.

Pero al final, esto es como barrer la suciedad debajo de la alfombre. Puede que sea suficiente para muchos, pero para otros puede seguir siendo molesto ver cientos de correos de spam acumularse. Sobre todo cuando usas clientes de correo de terceros, porque no siempre van a esconder bien el spam.

Por eso, por una parte es verdad que hacer esto va a ayudarte, sobre todo al principio. Siempre puedes usar la carpeta de spam como cuarentena, seleccionando muchos correos y marcándolos como publicitarios, y luego ya si quieres ir aplicando el resto de consejos sobre ellos. Pero los otros pasos que vamos a darte servirán para que ni siquiera necesites hacer esto.

Busca el botón de cancelar suscripción

A día de hoy, muchos correos electrónicos recurrentes que recibas van a tener un enlace para desuscribirte a ellos. Este enlace suele estar sobre todo en los correos publicitarios o newsletters, y aparece muy en pequeño abajo del todo del correo, justo al final.

Estos botones que se añaden pueden tener distintos nombres, como unsubscribe, cancel your subscription, manage your subscriptions, date de baja, cancelar suscripción, gestiona tus preferencias o similares. Pero todos sirven para lo mismo, y cuando pulsas en ellos o te desuscriben directamente de la recepción de correos o te llevan a una página para hacerlo.

Por lo tanto, la primera tarea es desuscribirte de todos los correos que puedas. Sí, es una tarea aburrida y monótona, y puede ser muy abrumadora. Pero puedes ponerte con los últimos recibidos, e ir desuscribiéndote en orden primero y luego según los vayas recibiendo.

No siempre vas a recibir correos a los que te has suscrito, y muchos veces sí lo harás pero no recordarás que te has suscrito, ya que quizá lo hiciste al marcar algún botón al registrarte en un servicio de terceros o de esta red social. Existen algunas plataformas para automatizar este proceso, pero lo mejor es no darle acceso a tu correo a muchos servicios y hacerlo a mano.

Algunos clientes tienen botón de darse de baja

Si entras en Gmail, al pasar el ratón por encima de un correo electrónico promocional o publicitario es posible que veas un botón de Darse de baja. Esto está relacionado con el punto anterior, porque hay clientes de correo que están ofreciendo ya nativamente esta opción para facilitarte la tarea.

Muchas veces esto es efectivo, pero puede que otras veces no, porque a veces el cliente de correo simplemente le enviará la petición a quien envía el correo, y no siempre van a hacer caso. Todo depende de las automatizaciones y de cómo funcione todo.

Hay que ser honestos con las newsletters

Las newsletters llevan años con nosotros, y siguen en plena forma. Cuando te registras en una web o una tienda online, te preguntará si quieres una. En muchos servicios también podrás registrarte, e incluso hay algunas en las que te registras a cambio de descuentos. Por no hablar de newsletters en formato de blog, que también son populares y hay muchas muy interesantes.

Pero al final, tener registro en muchas de ellas supone también generar mucho ruido en tu correo electrónico. Por eso, lo mejor es hacer un ejercicio de honestidad y también eliminar tu registro en todas las que no suelas leer de verdad. Así, también estarás reduciendo la cantidad de correos electrónicos que no lees pero recibes.

Aquí, el consejo es tomar decisiones según te van llegando las newsletters. Cuando te llegue una al correo, si tu impulso es no abrirla posiblemente no necesites recibirla. Y si piensas en leerla luego, asegúrate de que sea así y no acabe simplemente ocupando espacio.

Elimina cuentas de usuario que ya no usas

Muchos de los correos que recibas serán de servicios en los que tienes una cuenta de usuario. Es por eso que de vez en cuando es útil plantearse cuáles de estos servicios ya no necesitas, y directamente proceder a borrar tus cuentas de usuario de ellos.

Hacer esto no es solo bueno para tu paz mental de cara a recibir correos y tener organizada tu vida digital. También es positivo para cuidar de tu privacidad, porque cuantas menos cuentas que no usas mantengas, menos posibilidades tienes de que algunas de las siempre constantes filtraciones masivas de datos afecten a una de ellas.

De hecho, cuando se realiza una filtración masiva de datos, muchos cibercriminales pueden usar tu correo electrónico para suscribirte a spam o tu correo y contraseña para intentar robarte cuentas de otros servicios en las que hayas tenido la imprudencia de repetir contraseña. Algo interesante si esto te preocupa es entrar en haveibeenpwned.com y escribir tus correos electrónicos para saber en cuántas filtraciones masivas han aparecido.

Bloquear remitente como medida drástica

Si hay algunos remitentes con los que todos los pasos que hemos dado no te sirven, una medida drástica es bloquearlos del correo para que directamente no puedas recibir más de ellos. Esta opción está disponible en muchos clientes de correo, incluyendo los nativos de Gmail y Outlook.

Ten paciencia y constancia

Lo más importante a la hora de aplicar los consejos que te hemos dado es que tengas paciencia, y lo hagas a tu propio ritmo. Habrá personas que quieran gestionarlo todo de golpe y le dediquen varios minutos o una o dos horas a hacerlo, pero si esto te abruma demasiado, puedes ir haciéndolo poco a poco según te llegan nuevos correos electrónicos.

También es importante tener constancia. Porque puede que en un punto empieces a tener tu dirección de correo bastante limpia y despejada, pero nuestros datos siempre están recorriendo la red, y siempre pueden empezar a llegarte nuevos tipos de correos publicitarios sin que lo hayas pedido o después de registrarte en nuevos sitios. Por eso, si dejas de hacer algunas de estas cosas pueden acabar acumulándose de nuevo.

Con esto, no te voy a garantizar que dejes de recibir para siempre correos de spam, lamentablemente eso es imposible hoy en día. Pero sí tendrás tu bandeja de entrada despejada, y ya no recibirás tantos correos electrónicos innecesarios. Y luego, mantener a raya los nuevos correos publicitarios que te lleguen es más rápido que gestionarlo todo por primera vez.

