'The NVIDIA Way': este libro es la herramienta perfecta para entender cómo Jensen Huang ha llevado a NVIDIA a la cima del éxito

Tae Kim ha sabido aprovechar el tirón que tiene esta compañía actualmente gracias al éxito tan contundente de sus chips para inteligencia artificial (IA). Subirse a este carro podría ser un problema para este ensayo si no estuviese a la altura, pero lo está. Y es que este escritor y columnista estadounidense nos propone en 'The NVIDIA Way' un relato muy fácil de leer que permanece apegado a los hechos en todas y cada una de sus 261 páginas. Por el momento no está disponible en español, pero basta tener un nivel medio de inglés para poder leerlo sin dificultad.

Lo que os anticipamos en el titular de este artículo se ciñe estrictamente a lo que nos propone este libro: descubrir cómo ha conseguido Jensen Huang, el cofundador y director general de NVIDIA, llevar a su compañía a la cima del éxito y mantenerla en esa posición durante años. La industria de la IA es aún joven, por lo que todavía es pronto para identificar cuál será el auténtico legado de NVIDIA, pero en lo que se refiere a los gráficos para PC y estaciones de trabajo esta empresa es indiscutiblemente un peso pesado desde hace ya más de dos décadas.

Jensen Huang es el auténtico protagonista de esta historia

Con toda probabilidad Chris Malachowsky y Curtis Priem son dos completos desconocidos para buena parte de los entusiastas de la tecnología. Y es comprensible. Estos dos ingenieros eléctricos han permanecido durante más de tres décadas a la sombra de la persona junto a la que fundaron NVIDIA. Jensen Huang lidera esta compañía con pulso firme desde que dio sus primeros pasos en el pujante mercado del hardware para gráficos de PC a principios de la década de los 90 del siglo pasado.

Tae Kim ha entrevistado a más de 100 personas para hacerse una idea precisa de la trayectoria de NVIDIA

Huang tiene una personalidad arrolladora. Las páginas de este libro lo recogen con mucha claridad, pero también es posible intuirlo cada vez que concede una entrevista o pronuncia una de sus siempre multitudinarias conferencias. Unas líneas más arriba he defendido que el texto de Tae Kim está apegado a los hechos, y lo sé no solo porque escribo acerca de NVIDIA desde hace 25 años gracias a mi trabajo como periodista; lo más importante es que Kim ha entrevistado a más de 100 personas para hacerse una idea precisa de la trayectoria de esta empresa. Una de esas personas es, por supuesto, Jensen Huang.

La credibilidad de su texto es una de las razones por las que recomiendo este ensayo a todos los entusiastas de la tecnología que quieren conocer la historia de NVIDIA con detalle. No obstante, tengo un motivo más: 'The NVIDIA Way' responde dos preguntas que, en mi opinión, son fundamentales para entender cómo ha alcanzado esta compañía la posición que ostenta actualmente. Por un lado desvela cuáles son los principios que rigen la gestión de Jensen Huang. Y, además, explica cómo ha conseguido que su compañía sobreviva en una industria extraordinariamente competitiva que ha arrasado con empresas muy prometedoras.

He dejado para el final una de las guindas de esta tarta. Como cabe esperar la IA protagoniza algunos de los capítulos de este libro. Lo que nos cuenta Tae Kim en este ámbito es muy interesante, especialmente la parte en la que explica cómo intuyó Jensen Huang que merecía la pena apostar por esta tecnología cuando pocas empresas creían en ella. Sin embargo, y aquí viene un pequeño tirón de orejas, en mi opinión cuatro capítulos no muy extensos no son suficientes para abordar esta parte tan importante de la historia de NVIDIA. Es evidente que este tramo aún se está escribiendo, pero me habría gustado conocerlo con más detalle. Aun así, sí, merece la pena leer 'The NVIDIA Way'.

