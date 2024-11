Nos podemos ir olvidando de una IA sin alucinaciones por ahora. El director general de NVIDIA explica por qué

Jensen Huang, el cofundador y director general de NVIDIA, no se amedrenta a la hora de hacer predicciones. A finales del pasado mes de marzo se mojó y estimó que la inteligencia artificial general, conocida como AGI por su denominación en inglés (Artificial General Intelligence), estará lista dentro de cinco años. En 2029. Este ejecutivo tiene una sólida base científica y siempre se muestra extremadamente cauto cuando hace una declaración, por lo que su vaticinio merece ser tenido en cuenta.

Desde un punto de vista conceptual la inteligencia artificial general puede ser definida como un tipo de sistema automático que puede realizar con éxito cualquier tarea intelectual llevada a cabo por los seres humanos. No solo eso: esta modalidad de IA también deberá ser capaz de realizar juicios y razonamientos ante una situación de incertidumbre a partir del aprendizaje y el entrenamiento, así como de comunicarse utilizando el lenguaje natural, planificar o aprender.

Este es el siguiente pronóstico de Jensen Huang

Las alucinaciones son uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos los usuarios de modelos de inteligencia artificial (IA). Actualmente todos ellos se inventan una parte de la información que nos entregan cuando en determinadas circunstancias necesitan llenar sus lagunas de conocimiento. Por esta razón es importante que los usuarios estemos pendientes y no demos por buenos todos los datos que nos entregan las IA por muy convincentes que nos parezcan.

Para evitar las alucinaciones el hardware sobre el que se ejecuta el modelo de IA tendrá que ser mucho más potente

Jensen Huang sostiene que las alucinaciones de las IA desaparecerán, pero, en su opinión, no lo harán a corto plazo. Y no lo harán debido a que para evitarlas el hardware sobre el que se ejecuta el modelo de IA tendrá que ser mucho más potente. De lo contrario no será capaz de asumir el esfuerzo de cálculo que requiere lidiar con las alucinaciones. Huang no ha precisado cuándo cree que dejarán de ser un problema, pero de sus palabras se desprende con claridad que por el momento tendremos que seguir lidiando con ellas.

Sea como sea, y aquí el máximo responsable de NVIDIA tiene mucho que decir, la demanda de potencia informática para sostener la IA se cuadruplica anualmente. Si los diseñadores de chips para este escenario de uso son capaces de soportar este ritmo de desarrollo puede que no tengamos que esperar muchos años para deshacernos de las alucinaciones. "Las respuestas que tenemos hoy son las mejores posibles, pero necesitamos llegar a un punto en el que sean completamente fiables. Creo que estamos a varios años de poder lograrlo, y, mientras tanto, tenemos que seguir incrementando nuestra capacidad de cómputo". Palabra de Jensen Huang.

