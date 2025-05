En su segundo tráiler, 'GTA VI' apunta a explotar una de las grandes ideas hasta ahora ausentes en la franquicia: el amor

Aunque suene extraño a estas alturas, el segundo tráiler de 'GTA VI' apunta a algo inesperado: Rockstar ha madurado. O al menos, tiene la intención de continuar con su propósito de hacer juegos más adultos que los que le dieron la fama, intención que arrancó con 'Red Dead Redemption 2'. Por primera vez en la franquicia, vemos notas de madurez impensables hace unos años.

Hola al amor. El núcleo argumental de 'GTA VI' será, sin duda, la historia de amor entre Lucia y Jason, algo poco habitual en una franquicia llena de promiscuidad, prostitución, matrimonios insatisfactorios y antihéroes solitarios y sin tiempo para el amor. Así nos lo cuenta Rockstar en la sinopsis oficial: "Jason y Lucia siempre supieron que las cartas estaban en su contra, pero cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si quieren salir con vida".

Adiós a la caricatura. Si algo pone sobre la mesa el nuevo tráiler de 'GTA VI' es un realismo gráfico nunca antes visto en la serie, incluso aunque de momento podríamos estar hablando solo de cinemáticas. Y ese realismo tiene que traer de la mano un cambio en los argumentos que se desarrollan. Recordemos cómo eran los personajes de 'GTA III', 'Vice City' o 'Liberty City': excesivos, cabezones, de movimientos esquemáticos, casi caricaturas. Eso ha acabado, y emocionalmente, los personajes tienen que estar a la altura, del mismo modo, que como apuntábamos en su día, han cambiado las exigencias de representación femenina.

Una clara inspiración. Antes de que sepamos más detalles sobre el argumento (ya hay rumores de que Jason podría ser un policía encubierto), el referente más claro de GTA VI son Bonnie Parker y Clyde Barrow, la pareja de atracadores de bancos que vivieron un sangriento romance en el Chicago de los años treinta. En este tráiler vemos a Jason y Lucía atracar un banco juntos, al primero recogiendo a la segunda cuando ésta sale de la cárcel, y compartir unas cervezas, un atardecer y algunas apasionadas escenas que transpiran cierta ternura poco habitual en los juegos de 'GTA'.

Pero una sombra se cierne sobre ellos. La cosa quizás no acabe bien: los juegos de Rockstar, especialmente los recientes, suelen tratar sobre la traición, de un modo u otro. En 'GTA V', donde íbamos manejando alternativamente a los tres protagonistas, al final se nos pedía escoger entre traicionar a nuestros compañeros o aceptar una última misión con ellos. En 'Red Dead Redemption', la traición cuando el protagonista parecía haber alcanzado la paz era inevitable. Y en este 'GTA VI', si controlamos alternativamente a los protagonistas al estilo 'GTA V', el jugador podría tener que recurrir a una decisión similar: lealtad a su pareja o cumplir una misión.

El modelo es 'Red Dead Redemption 2'. Se trata del juego más sofisticado y profundo a nivel de personajes que ha puesto en pie Rockstar hasta la fecha. Dejó atrás la composición grotesca de los protagonistas de 'GTA V' y apostó por la emoción: en 'RDR2' vemos a Arthur Morgan aprender junto al jugador valiosas lecciones sobre la traición, la responsabilidad y -mientras afronta su propia muerte, y como es inevitable teniendo en cuenta el título del juego- la redención. Si Rockstar busca un referente de madurez y personajes adultos, su propia obra maestra es su modelo.

Una trayectoria lógica. Desde 'Red Dead Redemption', publicado hace ya quince años, el desvío hacia argumentos más maduros y adultos es indiscutible. Le siguieron el experimento en clave policiaca 'L.A. Noire', el giro de 'Max Payne' en su tercera parte hacia los infiernos personales y la segunda entrega de 'Red Dead Redemption'. Solo 'GTA V' y, obviamente, el verbenero 'GTA Online', al que hay que dar de comer aparte, se han salido de esa línea. Pero hasta reconociendo que la quinta entrega de la franquicia es una mirada a tiempos más frívolos y caricaturescos, planteaba temas y enfoques inauditos en la saga criminal.

De momento, ruido y furia. Por ahora, todo esto son conjeturas, como la idea brillante de que todo lo que estamos viendo es el arranque del juego y Jason muere en las primeras horas de la historia. No podemos deducir desde el segundo trailer cuales van a ser los puntos clave del argumento, pero la información oficial deja claro que la relación entre Lucía y Jason (incluya o no muertes, traición o algo más) será abiertamente romántica. Y lo que sí está claro a partir del tono y el estilo visual del tráiler es el potencial del juego de dar un impulso inaudito a la profundidad de las historias que se cuentan en los videojuegos. Y Rockstar no es conocida por dejar pasar este tipo de oportunidades.

