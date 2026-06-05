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Nintendo Switch 2 por menos de 400 euros, PlayStation 5 y más: MediaMarkt está liquidando todas estas consolas en su outlet

Tienen un precio genial con envío gratis y su correspondiente garantía

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Juan Lorente

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Os hemos hablado en más de una ocasión de un outlet que tiene MediaMarkt y al que se accede a través de eBay. Ahí van a parar dispositivos de todo tipo, aunque todos comparten precios que están genial. Hoy nos vamos a centrar en consolas, especialmente en Nintendo Switch 2: la tenemos disponible en este outlet por 398,65 euros, un gran precio si tenemos en cuenta que en apenas unas semanas subirá hasta casi los 500 euros.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress — 411,00 MediaMarkt — 459,00 Amazon — 469,00 PcComponentes — 469,00 Nintendo Store — 469,99 Powerplanet — 479,90
Reacondicionados
Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 398,65
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Y si prefieres otra consola? En el outlet de MediaMarkt también podemos encontrar otras como las siguientes:

  • PlayStation 5 Pro por 755,65 euros, la mejor consola de Sony hasta ahora.
  • PlayStation 5 Slim Digital por 390,15 euros, es la versión más económica de la consola que viene sin lector (aunque se puede comprar por separado).

Momento ideal para comprar Nintendo Switch 2 antes de su subida de precio

Nintendo Switch 2

Como podemos ver en el anuncio del outlet, se trata de un artículo que ha estado expuesto en alguna de las tiendas de MediaMarkt. Pese a esto, la consola cuenta con su correspondiente garantía y además tiene envío gratis, lo que es un plus. Es un muy buen precio si tenemos en cuenta su PVP actual, más aún el que tendrá cuando suba en septiembre.

La consola viene a ser una versión hipervitaminada de la primera Nintendo Switch, capaz ahora de mover juegos a 4K cuando la conectamos a un televisor o monitor con el dock. Y está armando un catálogo de juegos de muchos quilates, con exclusivos como 'Donkey Kong Bananza' o 'Pokémon Pokopia', así como títulos de terceros como el recién estrenado 'Final Fantasy VII Rebirth'.

⚡ EN RESUMEN: Nintendo Switch 2 outlet de MediaMarkt

 LO MEJOR

  • Un gran precio para la consola: Menos de 400 euros es un gran precio para Nintendo Switch 2, incluso antes de su próxima subida de precios.
  • Su carácter híbrido, clave para este verano: Tener una consola que te permite jugar en un televisor y en modo portátil es genial, especialmente a la hora de viajar.

❌ LO PEOR

  • Es un artículo de exposición: El hecho de que haya estado expuesta en una tienda no es del gusto de todo el mundo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una Nintendo Switch 2 para estas próximas vacaciones y quieres gastarte lo mínimo posible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un dispositivo totalmente nuevo o directamente te gusta más otra plataforma como PlayStation o Xbox.
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