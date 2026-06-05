"¿Cómo desactivo las valoraciones de esfuerzo tras entrenos del Apple Watch?" - Esto es lo que recomendamos

Una de las direcciones que están siguiendo los fabricantes de relojes inteligentes para hacer sus productos más útiles para nuestro día a día es orientarnos a ayudarnos con nuestros ejercicios y entrenamientos. ¿Pero qué pasa si en su ánimo por darnos toda la información acaban molestándonos? A veces puede que muestren resúmenes relacionados con nuestro entrenamiento que preferimos desactivar.

Esta es una de las preguntas que nos hacía en nuestro Discord un xatakero que decidió aprovechar El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero que nos consultaba nos decía que su Apple Watch le hace valoraciones de esfuerzo cada vez que terminaba un ejercicio, y que no encontraba la opción para desactivarlos. Esto es lo que le respondí yo mismo, y es que, al ser editor de Xataka Basics, estoy muy acostumbrado precisamente a solucionar y guiar ante este tipo de problemas.

La pregunta

Hola. Necesito ayuda para configurar una cosa en el Apple Watch. Cuando estrené el reloj configuré un montón de aspectos, como hemos hecho todos. Uno de ellos es la valoración del esfuerzo tras realizar un ejercicio (por ejemplo: después de hacer 30’ de bici estática). Pues resulta que se hace muy pesado hacer una valoración cada vez que finalizas el ejercicio. ¿Cómo puedo eliminar ese paso y que se acabe el ejercicio sin más, sin pedir valoración del esfuerzo? Gracias.

Nuestra respuesta

Los resúmenes de esfuerzo son una opción relativamente nueva con la que el Apple Watch te dice si te has ejercitado a fondo o ha sido un entrenamiento más ligero. La opción para desactivarlos está un poco escondida, pero aun así se la dimos.

La opción que hay que desactivar es la de "Recordatorio de esfuerzo". La vas a encontrar en la app Watch del iPhone donde configuras el Apple Watch. Dentro de esta aplicación, entra en la sección Entreno, que aparecen con el icono de una persona corriendo. Una vez estés dentro, ve al apartado de Recordatorios y desactiva la opción Recordatorio de esfuerzo.

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