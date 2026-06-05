Cazando Gangas en la primera semana de junio con ofertas en móviles Xiaomi y Google, rebajas en auriculares Sony y más

Junio ha dado comienzo con el anuncio oficial de la fecha exacta del Prime Day 2026, y también con el lanzamiento de un enorme surtido de ofertas por parte de esta y otras tiendas. En el primer Cazando Gangas del mes vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido viendo estos días. ¿Necesitas un móvil? Pues mucho ojo porque hay varios a elegir.

Xiaomi 17T por 499 euros con cupón, el nuevo móvil de la marca que destaca en (casi) todo.

por 499 euros con cupón, el nuevo móvil de la marca que destaca en (casi) todo. Sony WH-1000XM5 por 202,99 euros, uno de los mejores auriculares de Sony con uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha.

por 202,99 euros, uno de los mejores auriculares de Sony con uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha. Google Pixel 10 por 699 euros, un precio muy ajustado (y de los mejores) para la versión de 256 GB de almacenamiento.

por 699 euros, un precio muy ajustado (y de los mejores) para la versión de 256 GB de almacenamiento. Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank por 29,95 euros, una batería portátil muy delgada y muy ligera que te puede echar "un cable" si te quedas sin batería en el móvil.

por 29,95 euros, una batería portátil muy delgada y muy ligera que te puede echar "un cable" si te quedas sin batería en el móvil. iPhone 16e por 504 euros, el precio más bajo que hemos visto hasta la fecha en el móvil de Apple.

Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank PVP en Powerplanet — 29,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 17T

Xiaomi ha lanzado ya la nueva generación de uno de sus móviles estrella, sobre todo en cuanto a relación calidad-precio. El Xiaomi 17T ha llegado pisando fuerte tanto por los cambios que ha sufrido con respecto al anterior modelo (Xiaomi 15T), como por las muchas ofertas que estamos viendo en las distintas tiendas. MediaMarkt, por ejemplo, lo tiene por 499 euros. Eso sí, para comprarlo a este precio, hay que seguir estos pasos:

Si inicias sesión en MediaMarkt, el precio baja de 749 euros a 549 euros.

Si introduces el cupón 50XIAOMI17TMM , el precio baja de 549 euros a 499 euros.

, el precio baja de 549 euros a 499 euros. Si eres estudiante, puedes llevarte un descuento adicional de 50 euros.

Sony WH-1000XM5

Los Sony WH-1000XM5 se lanzaron hace ya bastante tiempo, por lo que es lógico que llevemos un tiempo viendo ofertas muy variadas. No obstante, es ahora cuando estamos viendo cada vez más precios mínimos históricos, sobre todo en la versión que incluye un estuche blando. Tras unas semanas variando poco de precio, por fin ha bajado mucho en PcComponentes. Ya puedes comprarlos por 202,99 euros.

Google Pixel 10

El Google Pixel 10 que más suele estar de oferta es el de 128 GB, pero ahora mismo hay una excepción: MediaMarkt (y otras tiendas) ha bajado el precio de la configuración de 256 GB hasta los 699 euros en lugar de los habituales 999 euros. Se trata de un móvil excelente tanto por su pantalla como por su apartado fotográfico. Además, su sistema operativo estará actualizado durante muchos años.

Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank

Ahora que se acerca el calor, si tienes pensado hacer algún que otro viaje, una batería portátil o power bank puede venir muy bien para no quedarnos tirados sin batería en el móvil. Si buscas algo ligerito, la Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank se encuentra de oferta en Powerplanet por 29,95 euros. Destaca principalmente por su grosor de 8,7 mm, por su peso de 122 gramos y por contar con carga inalámbrica o por cable. Lo malo es que su capacidad nominal es de 3.000 mAh; no te dará para cargar el móvil, pero sí para contar con un pequeño extra de autonomía.

Xiaomi Ultra Slim Magnetic Power Bank PVP en Powerplanet — 29,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 16e

El iPhone 16e se sigue vendiendo en muchas tiendas, y de vez en cuando vemos precios tan atractivos que hacen que nos replanteemos dar el salto a la generación actual o quedarnos con la anterior. Ahora mismo, por ejemplo, se encuentra en Amazon por 504 euros, el precio más ajustado que hemos visto hasta la fecha. Es un móvil ideal para dar el salto al ecosistema de Apple, su pantalla es de 6,1 pulgadas y es compatible con Apple Intelligence.

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Imágenes | Xiaomi, Sony, Google, Apple

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