Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil: cuál comprar y baterías externas recomendadas

Cada año los teléfonos móviles incorporan nuevas características que hacen que nos resulten más atractivos: mejores paneles, mayor número de lentes, reconocimiento facial... sin embargo, en la búsqueda de terminales más sorprendentes y manejables encontramos que más allá de la carga inalámbrica y la carga rápida, la autonomía de nuestro teléfono móvil no va a durar más de un día. Así que tanto si somos usuarios intensivos como si no vamos a estar cerca de un enchufe, un power bank o batería portátil, se antoja un accesorio muy útil.

Si estás pensando en comprarte una power bank, esta es una guía de compra de baterías portátiles para cargar tu teléfono móvil sobre qué debes mirar a la hora de elegir una con algunos modelos interesantes.

Nuestra selección de power banks, de un vistazo

Qué mirar a la hora de elegir una power bank

Capacidad

Una de las características fundamentales a la hora de elegir una power bank es su capacidad, un parámetro que se mide en mAh o miliamperios-hora. Una cuenta rápida nos puede llevar a pensar que si la batería de nuestro teléfono es de 3.000 mAh y compramos una batería de 6.000 mAh podremos cargarlo dos veces. Craso error.

Los mAh teóricos proporcionados por el fabricante no se corresponden con la realidad a causa de la contribución de factores como la eficiencia del propio dispositivo o la temperatura de operación. Además, como también pasa con las baterías de los smartphones, las baterías tienen un ciclo de vida finito. Es decir, que irá perdiendo capacidad progresivamente.

Una buena estimación de su capacidad real es aproximarla al 60-70% de su capacidad teórica. Vamos, que tendremos que multiplicar por 0,65 el valor especificado por el fabricante. Así, si una power bank tiene 10.000 mAh de capacidad y un rendimiento del 65%, podrás cargar un teléfono de 3.000 mAh algo más de dos veces.

Diseño

Como sucede con los teléfonos móviles, donde un terminal de mayores dimensiones permite incrustar una batería mayor, las baterías de más capacidad son más grandes y pesadas, por lo que en las power bank existe un compromiso entre capacidad y portabilidad. Así, encontramos power banks del tamaño de una barra de labios que difícilmente nos permitirán cargar nuestro teléfono móvil al completo, aunque pueden servir si solo quieres darle un empujoncito.

En todo caso, merece la pena invertir un poco más y hacerse con un modelo más grande que nos permita al menos una carga completa de nuestro smartphone pero también que sea manejable y portátil. Una mayor capacidad implica más tamaño y peso, pero hay modelos con un diseño más compacto y cómodo de transportar.

Como en el mercado podemos encontrar decenas de modelos de power banks, vamos a realizar algunos cálculos que nos permitan dar con aquellos que ofrezcan más capacidad en menos espacio y peso. Así, calcularemos:

peso/capacidad (g/mAh), donde nos interesará obtener un valor lo más bajo posible.

Volumen/capacidad (cm3/mAh), donde lo ideal será un valor bajo, que se traducirá en un modelo compacto para la capacidad que ofrece.

En cuanto a materiales, teniendo en cuenta que se trata de un gadget que llevaremos en el bolso o mochila, han de ser resistentes frente a golpes, caídas y roces, además de poco resbaladizas en mano. Lo habitual es encontrar power banks con carcasa de plástico o metal y muchas incluyen una bolsa protectora para evitar rayaduras y deterioros

Con esto en cuenta, los modelos que rondan entre los 6.000 y 10.000 mAh proporcionan una buena usabilidad dentro de un formato ligero y manejable.

Puertos: cantidad, tipos y velocidad de carga

Da igual qué tipo de conector tenga tu teléfono móvil, porque para cargarlo a través de la power bank emplearás un cable que tenga un puerto USB en uno de sus extremos, precisamente el que se conecte a la batería externa. Es importante saber que este cable no viene incluido.

Otra opción (no tan habitual) es que la power bank permita cargar nuestro teléfono de forma inalámbrica, simplemente depositando el teléfono sobre su superficie, algo interesante si nuestro teléfono es compatible con los estándares del mercado, generalmente Qi. Y también existe la posibilidad de que incluya carga inalámbrica magnética de tipo MagSafe, de momento para smartphones de Apple.

Además, las power bank se alimentan habitualmente a través de un puerto micro-USB o un USB-C. Este cable sí que viene incluido cuando compramos una power bank. Ojo, solo el cable, no el adaptador con el enchufe.

No solo es importante buscar un modelo que cuente con los puertos adecuados, sino también conocer el número de puertos (por si necesitas cargar varios dispositivos simultáneamente) y sus especificaciones. Si tu teléfono permite carga rápida, es recomendable que busques una batería que lo permita para aprovecharlo. A nivel práctico, una toma con especificaciones de 5W (5V, 1A) es lenta y de 10W (5V, 2A) es rápida.

Debemos prestar especial atención a los modelos que permiten cargar varios dispositivos a la vez, porque la carga eléctrica no se distribuye de forma uniforme, con tendencia a contar con un puerto rápido y otro lento. Afortunadamente, este tipo de baterías implementan un sistema inteligente que la distribuye.

La velocidad de carga es importante, pero no solo en cuanto a rapidez para cargar nuestros dispositivos, sino también para que la propia batería se cargue. Como ya hemos detallado anteriormente, las baterías externas no vienen con cargadores, así que si la power bank en cuestión puede cargarse de forma rápida, asegúrate de usar un cargador que lo permita.

Otras características

Las power bank son dispositivos simples y sencillos. Algunas nos informan de su capacidad de forma cualitativa simplemente mediante luces LED que cambian de color o se apagan cuando la batería se agota. Otras son más precisas, proporcionándonos un porcentaje aproximado de su capacidad remanente a través de una pantalla. No obstante, la disminución de la carga no es algo lineal, así que la orientación lumínica es más que suficiente.

Si tienes idea de usar tu batería para excursiones por la naturaleza, será útil buscar modelos que sean resistentes al agua e incluso que integren un panel solar que permita cargarla en exteriores. A día de hoy no son la panacea, pero algo es algo. Finalmente, algunos modelos integran linternas que pueden sacarnos de un apuro.

Otra característica a tener en cuenta es que conforme las baterías se agotan, es necesario cargarlas para volver a hacer uso de ellas. Los mejores modelos permiten cargarlas al mismo tiempo que estas cargan tu dispositivo, de modo que ahorremos tiempo.

Modelos destacados

Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact



XIAOMI MI POWER BANK 3 ULTRA COMPACT DIMENSIONES Y PESO 6.39 x 9 x 2,44; 200 gramos CAPACIDAD 10.000 mAh PUERTOS 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x micro USB

La prolífica Xiaomi cuenta con varias baterías para dispositivos móviles en su catálogo, entre ellas esta Mi Power Bank 3 Ultra Compact (19,99 euros), un modelo que destaca tanto por su diseño compacto como por su versatilidad y además ofrece una velocidad de carga de hasta 22,5W.

Power Bank de MOXNICE



MOXNICE DIMENSIONES Y PESO 8.6 x 8.6 x 2.6 cm; 160 gramos CAPACIDAD 10.000 mAh PUERTOS 2 x USB-A, 1 x micro USB

Esta vez en formato cuadrado, la batería externa portátil de MOXNICE (27,99 euros) es muy ligera con sus 160 gramos, y sus 10.000 mAh de capacidad permiten, al menos, recargar totalmente la batería de un smartphone actual sin problemas. Puede recargar la batería de dos dispositivos de manera simultánea, y cabe en el bolsillo para llevarla a cualquier parte.

MOXNICE Hoy en Amazon — 27,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Baseus



baseus DIMENSIONES Y PESO 19.9 x11.1 x 3.9cm; 490 gramos CAPACIDAD 20.000 mAh PUERTOS 2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x USB-C PD3.0

Baseus es una marca especializada en accesorios para dispositivos móviles y esta power bank (35,99 euros) tiene mucha capacidad, 20.000 mAh, lo que permite recargar la batería de varios dispositivos a la vez o, en el caso de que sea un smartphone, múltiples veces. Según el fabricante, es capaz de recargar la batería del iPhone 12 unas 4,5 veces, 1,8 veces para el Pad Pro y más de 25 veces los AirPods Pro. Con elegante diseño de aluminio, carga rápida y una pantalla que informa de corriente, voltaje y % de batería.

Baseus Batería Externa 20000mAh Hoy en Amazon — 35,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Belkin Boost Charge Power Bank 20K



BELKIN BOOST CHARGE POWER BANK 20K DIMENSIONES Y PESO 4.55 x 10.21 x 17.14 cm; 520 gramos CAPACIDAD 20.000 mAh PUERTOS 1 x USB-A, 1 x USB-C PD

Los accesorios de Belkin destacan por su calidad de construcción y funcionamiento. Esta Power Bank de Belkin (59,49 euros) tiene un diseño cuidado y gran capacidad de 20.000 mAh. Es capaz de proporcionar hasta 77 horas adicionales a un iPhone, o hasta 20 horas más a un MacBook (según el fabricante). Cuenta con un USB-C PD de 18W, y un USB-A de 12W.

Anker PowerCore II



ANKER POWERCORE II DIMENSIONES Y PESO 14.95 x 6.85 x 1.95 cm; 240 gramos CAPACIDAD 10.000 mAh PUERTOS USB-C, USB-A

Esta batería externa Anker PowerCore II (36,99 euros) es un modelo especialmente interesante por su gran capacidad ya que ofrece 20.000 mAh. Ofrece carga rápida a 15W y permite cargar dos dispositivos simultáneamente, gracias a sus puertos USB-A y USB-C.

Anker PowerCore 20K II PVP en Amazon — 36,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cargador portátil RoyPow



ROYPOW C86C DIMENSIONES Y PESO 6.25 x 6.25 x 13.06 cm; 990 gramos CAPACIDAD 23.400 mAh PUERTOS 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x salida de 12 V CC, 1 x salida encendedor de 120 W

Un "imprescindible" si se va a salir de acampada o de salida al campo. Este cargador portátil de RoyPow (75,99 euros) tiene cinco conexiones, entre ellas USB-A, USB-C y encendedor de mechero para recargar todo tipo de dispositivos. Con una capacidad de 23.400 mAh, tiene un peso aproximado de 900 gramos que tampoco la hace muy pesada para todo lo que ofrece.

RoyPow Cargador portátil Hoy en Amazon — 75,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ESR HaloLock



ESR HALOLOCK DIMENSIONES Y PESO 10,39 x 6,91 x 1,78 cm; 215 gramos CAPACIDAD 10.000 mAh PUERTOS 2 x USB-C y carga inalámbrica magnética MagSafe

Para los propietarios de un iPhone de las últimas generaciones, no hay nada como una batería que permita prescindir de cables, y eso es exactamente lo que propone ESR con so HaloLock 39,99 euros. Cuenta con un diseño compacto en el que destaca el sistema MagSafe de sujeción magnética con el que podremos olvidarnos de que la batería va puesta. Ofrece 10.000 mAh y también se puede usar con cable USB-C por si la queremos aprovechar para cargar otros dispositivos o smartphones que no sean de Apple.

ESR HaloLock Bateria con MagSafe PVP en Amazon — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

UGreen Nexode



UGREEN NEXODE DIMENSIONES Y PESO 68 × 113 × 19 mm; 225 gramos CAPACIDAD 10.000 mAh PUERTOS 2 x USB-C, USB-A y carga inalámbrica magnética MagSafe

El mismo concepto de la anterior es lo que nos ofrece la UGreen Nexode (69,99 euros), aunque añade una útil patilla que hace las veces de soporte vertical para el iPhone. Cuenta también con carga magnética por MagSafe y ofrece carga rápida a 20W , carga Qi a 15 W y carga estándar a 7,5 W. Además, este modelo cuenta con dos puertos, uno USB-A y otro USB-C.

UGREEN Nexode Power Bank Magnético 10000mAh Hoy en Amazon — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Shargeek Storm 2

Por último, aunque no es la más portable, si no queremos cargar únicamente el móvil, podemos optar por un modelo como la Shargeek Storm 2, (239 euros), que tiene una enorme capacidad de 25.600 mAh y está pensada también para dar carga al portátil. Cuenta con pantalla IPS con una gran cantidad de información, ofrece carga rápida a 100 W y dispone de 2 puertos USB-C un puerto USB-A y un puerto CC ajustable.

Shargeek Storm 2 PVP en Amazon — 239,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Shargeek, Baseus, Belkin, Ugreen, ESR, Roy Pow, Anker, Xiaomi y Moxnice

