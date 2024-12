Huawei Mate X6, primeras impresiones: un adelgazamiento al extremo que le viene bien hasta a las cámaras

Hoy ha sido un día grande para Huawei. Nuevos auriculares con cancelación de ruido de 100 dB, los Huawei FreeBuds Pro 4; renovada familia Huawei Nova 13 y el plegable Huawei Mate X6. Éste saldrá a la venta en breve en Europa, pero ya pude probarlo. Y las sensaciones fueron muy positivas: es un digno rival a mejor plegable del año. Con el lógico inconveniente del software.

Es de las marcas que más experiencia tienen en el panorama de los plegables y una de las únicas que rivaliza con Samsung en años de experiencia y variedad de modelos: Huawei ha demostrado que sabe cómo hacer móviles con pantalla flexible. Con el plegado hacia fuera, en formato Flip y hasta con el Huawei Mate XT, un smartphone de triple plegado. El nuevo Huawei Mate X6 no es tan ambicioso, pero no por ello se deja cualidades por el camino.

Características del Huawei Mate X6



Huawei Mate X6 dimensiones y peso Desplegado: 156,6 x 144,04 x 4,6 mm Plegado: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm 239 gramos Pantalla Interna OLED flexible de 7,93 pulgadas Resolución de 2.440 x 2.240 píxeles Panel LPTO 1 - 120 Hz de refresco Pantalla Externa LTPO OLED flexible de 6,45 pulgadas Resolución de 2.440 x 1.080p Panel LPTO 1 - 120 Hz de refresco Procesador Huawei Kirin 9020 Memoria 12 GB Almacenamiento 512 GB Cámaras traseras Principal: 50 MP f/1,4-4.0 Gran angular: 40 MP f/2,2 Teleobjetivo: 48 MP f/3,0 Cámara Frontal 8 MP f/2,2-2,4 Batería Mate X6: 5.110 mAh Carga rápida a 66 W Carga rápida inalámbrica a 50 W Carga inalámbrica inversa a 7,5 W Sistema operativo Android 12 EMUI 15 Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax a 2,4 y 5 GHz Bluetooth 5.2 GPS NFC USB-C (USB 3.1 Gen 1) Otros IPX8 Precio 1.999 euros

Muy delgado y con gran apuesta por la resistencia

Las sensaciones que tuve al probar el Huawei Mate X6 fueron muy positivas: es un móvil plegable que se mantiene a la altura de lo que cualquiera esperaría en la gama más premium. Al menos en lo que se refiere al diseño, que ya sabemos cuál es el principal inconveniente de la marca.

Cuando lo sostuve por primera vez sentí que en realidad no suponía nuestro encuentro inicial, ya que las sensaciones fueron muy similares a las que me ofreció el Honor Magic V3. Móvil de apariencia «normal» cuando está plegado, realmente fino al desplegarse, con la excesiva protuberancia marcada por las cámaras traseras y con un acabado rugoso posterior que facilita mucho el agarre.

Es muy ligero, se maneja muy bien plegado y ofrece algo de resistencia a la apertura: cuesta encontrar el punto a la hora de abrir las dos alas. La pantalla se mantiene firme en casi cualquier ángulo de apertura y se ve perfectamente bajo cualquier condición. Ambas.

El Huawei Mate X6 ofrece certificación IPX8: resiste el agua, aunque el polvo es uno de sus enemigos

Se aprecia resistente por fuera, también el área interior. Con la lógica interferencia del área de plegado, como es habitual. El valle se aprecia al pasar el dedo, aunque resulta fácil acostumbrarse. Huawei asegura que mejoró la bisagra con respecto a los modelos anteriores para hacerla más resistente a los plegados.

Gran capacidad multimedia y un rendimiento alto, aunque con matices

Las pantallas son una delicia cuando toca ver cualquier tipo de contenido, ya sea en el panel exterior como en el interior. Por fuera el ratio es alargado, por dentro queda algo cuadrado. Esto dificulta la reproducción panorámica de vídeos, por ejemplo, ya que aparecen las bandas negras arriba y abajo. Sí es muy útil para la multitarea, Huawei habilita multitud de gestos en EMUI.

Dos apps a la vez, ventanas flotantes, opciones para mover elementos entre las aplicaciones y una experiencia plegable a muy alto nivel: por lo que pude probar, me parece que el Huawei Mate X6 no tiene nada que envidiarle al Honor Magic V3, por ejemplo. En lo que respecta al software puro y duro sí que hay diferencias: la penalización de no contar con las Google apps y sus servicios sigue penalizando.

No contar con las herramientas de Google penaliza, pero tampoco es complicado instalar la mayoría desde los archivos APK; ya sea con el navegador web o con tiendas como Aurora

El plegable llega con EMUI 15, basado en Android 12: nada de HarmonyOS. Huawei no confirma el procesador incluido en el teléfono, aunque pude averiguarlo con una app de análisis: es un Kirin 9020. Se acompaña de 12 GB de memoria RAM y de 512 GB de almacenamiento.

El rendimiento es alto, todo el móvil se mueve muy rápido, los juegos que pude probar se veían bien (apenas pude tantear la GPU) y la fluidez se mantuvo en cifras máximas. Lástima que hay otra carencia provocada por las dificultades de Huawei fuera de China: el Mate X6 no ofrece compatibilidad con 5G.

Una fotografía móvil que quiere ser la referencia en plegables

Los móviles de pantalla flexible pretenden mejorar la versatilidad del uso multimedia y profesional, por lo que deben ceder especificaciones en otros ámbitos; sobre todo cuando lo que prima es la delgadez, como sucede en el Mate X6. La cámara suele ser el aspecto penalizado por los fabricantes. Y Huawei no quiere plegarse a lo habitual.

Tras el excelente desempeño fotográfico del Huawei pura 70 Ultra, smartphone que se aupó a nuestro trono del mejor móvil fotográfico de 2024, el Huawei Mate X6 se inspira en su primo no plegable para incluir una triple cámara posterior apoyada en un sensor extra para calibrar el equilibrio cromático y de temperatura. El objetivo es mantener las fotos lo más naturales posible con respecto a la escena original, incluso en los RAW sin procesar.

Estuve probando muy poco la cámara y no me pude llevar las fotos, no tengo mucho que decir sobre sus resultados. Sí aprecié una app de cámara resuelta, sencilla cuando sólo hay que apuntar y disparar, cargada de posibilidades para quien busque profundizar en los ajustes manuales.

Sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 40 megapíxeles y un telefoto telescópico de 48 megapíxeles, los tres apoyados en el citado sensor cromático. Este equipo fotográfico tiene la contrapartida de duplicar el grosor del teléfono en el área de objetivos. Y descompensa el equilibrio en el peso, ya que ese área pesa mucho más que el resto (se aprecia más haciendo fotos con la pantalla desplegada).

Un excelente plegable a precio de plegable

Un primer contacto deja muchas pistas de por dónde irá el análisis final. Y creo que dicho análisis resultará muy positivo: el Huawei Mate X6 no se ve penalizado por el tamaño, plegado es un smartphone de grosor habitual (también en el área de cámaras), aporta gran resistencia y su uso desplegado es una delicia. Sí, la habitual ausencia de Google penaliza, también que siga anclado a Android 12; excepciones que cada vez cuesta menos esquivar.

Dado el formato, y el precio, el Huawei Mate X6 no es para todo el mundo: los 1.999 euros que pide Huawei por él hacen que se aleje de la mayoría de presupuestos. El software penaliza, me encantaría ver Harmony OS por Europa en smartphones. En el resto, me parece un móvil ideal para quien busque móvil plegable de tipo Fold y desee una experiencia fotográfica superior. Huawei ha demostrado que sabe cómo hacer buenas cámaras móviles.

