Arabia Saudí quiere convertirse en una nueva potencia en centros de datos. No está nada claro que pueda hacerlo

Donald Trump ha hecho un singular tour por varios países de Oriente Medio, y entre los acuerdos que se barajan destacan unos sorprendentes: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar quieren invertir miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos para IA. La cuestión es si llegarán a hacerlo.

Chips para alianzas estratégicas. La administración Biden había limitado en gran medida el número de chips avanzados de IA a los que estos países podían acceder, pero el mandato de Trump está cambiando las cosas. Como señalan en The New York Times, los chips de IA parecen ser ahora un útil argumento para estrechar relaciones con países con los que según este diario Trump "tiene profundos lazos financieros y empresariales". Qatar ya planea donar un Boeing 747-8 que podría acabar siendo usado como el nuevo Air Force One.

Arabia Saudí por un lado. NVIDIA y AMD han llegado a un acuerdo para venderle sus GPUs profesionales a Humain. Esta empresa recién creada —pertenece al Fondo de Inversión Pública del país— tiene el objetivo de crear un gran centro de datos en Arabia Saudí. El acuerdo con AMD plantea una inversión de 10.000 millones de dólares en infraestructura en los próximos cinco años. Humain supervisará el desarrollo de esos centros de datos, mientras que AMD proporcionará los chips y el software.

Emiratos Árabes Unidos por el otro. Como indican en Bloomberg, la administración Trump está considerando llegar a un acuerdo que permitiría a Emiratos Árabes Unidos importar un millón de chips de NVIDIA. EAU podría así comprar 500.000 de esos chips por año hasta 2027. Una quinta parte estaría reservada para la firma G42 de Abu Dhabi.

Centros de datos saudíes. NVIDIA, por su parte, venderá 18.000 de sus chips GB300 a Arabia Saudí. Así lo anunció Jensen Huang el martes, lo que contribuirá de forma clara a los proyectos de Humain, que plantean contar con centros de datos con una "potencia" conjunta de 1,9 GW en 2030. Esos 18.000 chips serán al parecer solo parte de los "cientos de miles" de los que el proyecto saudí se nutrirá.

¿Posible "reventa" a China? Estados Unidos restringió la venta de chips avanzados de IA a China en 2022, y hay quien teme que los países de Oriente Medio acaben sirviendo como intermediarios para que los chips que EEUU permite vender allí acaben donde no deberían. G42 cortó teóricamente lazos con Huawei para llegar a un acuerdo de 1.500 millones de dólares con Microsoft, pero las suspicacias sobre la situación persisten.

Arabia Saudí y sus megaproyectos. Como apunta el analista Ed Zitron, países de Oriente Medio como Arabia Saudí llevan años hablando de todo tipo de megaproyectos, pero una cosa son sus promesas y otra las realidades. Ocurre con la Torre Jeddah, Mukaab, su faraónico aeropuerto y por supuesto The Line y su ciudad futurista, Neom. Todos esos proyectos aún tienen mucho camino por recorrer, y esta nueva ambición saudí, aunque más "contenida" en cuanto a dimensiones, es igualmente compleja para un país sin experiencia en este ámbito.

Hay energía... Países como Arabia Saudí tienen abundantes recursos energéticos y de hecho hay una fuerte inversión en energía solar. Su aplicación para suministrar potencia a esos centros de datos, eso sí, no es tan fácil, como están descubriendo en Estados Unidos.

... pero no (mucha) agua. El problema está en que estos centros de datos disipan mucho calor y el entorno desértico no es precisamente el idea para este tipo de instalaciones. Se necesitan soluciones de refrigeración extraordinarias y el país cuenta con escasos recursos hídricos. Las plantas desalinizadoras son un pilar de su plan estratégico, y puede que aquí también entren en juego innovaciones en el ámbito de la refrigeración como sistemas de circuito cerrado o refrigeración líquida directa.

Imagen | Neom

