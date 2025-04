Este reactor nuclear es diferente a todos los demás. Ha sido diseñado expresamente para los centros de datos

La proliferación de los grandes centros de datos para inteligencia artificial (IA) plantea un problema energético muy serio. Tanto, de hecho, que el Departamento de Energía de EEUU se está planteando la posibilidad de que las empresas que tengan grandes centros de datos dedicados al entrenamiento de modelos de IA instalen en sus proximidades una pequeña central nuclear que sea capaz de satisfacer sus necesidades energéticas.

Esta estrategia, además, reforzaría la apuesta de EEUU por las fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero. Lo que no está claro todavía es qué inversión asumirán las compañías de tecnología y qué subvenciones aportará el Gobierno. Por el momento algunas de las grandes firmas de tecnología ya han invertido en la energía nuclear, aunque no necesariamente en la fisión. Microsoft, por ejemplo, tiene un acuerdo con Helion Energy para obtener en el futuro energía a partir de sus reactores de fusión nuclear.

Un reactor extra modular adaptado a las necesidades de los centros de datos

La imagen que hemos publicado en la portada de este artículo es una recreación realizada por la compañía estadounidense Aalo Atomics de su reactor extra modular Aalo Pod. Esta máquina tiene mucho en común con los reactores SMR (Small Modular Reactor o reactor modular compacto) de los que os hemos hablado en otros artículos, pero, según sus creadores, se desmarca de estos últimos en algo muy importante: su modularidad es aún mayor. Esta peculiaridad es, precisamente, la que según ellos la hace idónea para los centros de datos.

No obstante, el reactor de fisión nuclear de cuarta generación Aalo Pod tiene otra cualidad que, sobre el papel, es muy atractiva: su enorme flexibilidad. Y es que, de nuevo según sus diseñadores, puede trabajar de una manera completamente independiente de la red eléctrica, acoplado a ella, e, incluso, de forma híbrida. De esta manera los propietarios de los centros de datos pueden utilizar la estrategia que resuelva mejor sus necesidades balanceando la electricidad que produce el reactor y la que es capaz de entregarles la infraestructura eléctrica existente. Suena bien.

Cada Aalo Pod incorpora cinco microrreactores Aalo-1 emparejados con una única turbina generadora de electricidad

El prototipo que ha dado a conocer Aalo Atomics es capaz de entregar 50 MWe (megavatios eléctricos), pero su modularidad permite escalar esta máquina para que sea capaz de entregar varios centenares de MWe, e, incluso, miles de MWe. La imagen que tenemos es una recreación, pero nos permite intuir cuál es la arquitectura de este reactor. Curiosamente se parece más a un acelerador de partículas lineal que a un reactor de fisión nuclear convencional. Un apunte interesante: cada Aalo Pod incorpora cinco microrreactores Aalo-1 emparejados con una única turbina generadora de electricidad.

No obstante, esto no es todo. El corazón de la estrategia de Aalo Atomics consiste en desarrollar una tecnología de producción que permita fabricar los módulos de cada Aalo Pod de manera industrial y en cadena. Como si fuesen coches. O turbinas a reacción para aviones. Según esta empresa este enfoque les permitirá instalar su reactor junto a los centros de datos en menos tiempo, ocupando menos espacio y por menos dinero de lo que costaría un reactor SMR convencional.

Además, de nuevo según Aalo Atomics, cada microrreactor se puede reabastecer en cualquier momento sin necesidad de detener los demás con los que está emparejado y se refrigera por sodio, por lo que no es necesario tener cerca una fuente de agua. Las promesas de esta compañía sobre el papel pintan bien. Ahora lo importante es que consiga materializar todo lo que ha anunciado en un producto final que esté a la altura de las expectativas. Los centros de datos siguen proliferando. Y no descansan.

