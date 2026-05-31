AliExpress empieza en unas horas su Promo de Verano: hay cupones de hasta 110 euros y descuentazos en móviles, consolas y más

Estamos a tan solo unas horas de que comience junio, pero también la nueva Promo de Verano de AliExpress. Es uno de los mejores eventos de este marketplace, que, como de costumbre, va a tener disponibles muchísimas ofertas en tecnología. Es un momento genial para ahorrar a la hora de comprar un nuevo móvil, una tablet o casi cualquier dispositivo. Pero, ¿cómo sacarle partido de verdad a esta promo? Eso es justo lo que vamos a ver en este artículo.

La Promo de Verano durará unos días, pero mejor no comprar en el último minuto

Vayamos por partes. Esta promo comienza oficialmente a las 00:00 de mañana, 1 de junio (es decir, en menos de tres horas). Desde ese momento y hasta el próximo 10 de junio, vamos a tener más de una semana para aprovechar todas las ofertas que lanzará AliExpress. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que es probable que los cupones de descuento no duren hasta entonces, por lo que es mejor comprar lo que estemos buscando lo antes posible.

Estos cupones de descuento, activos desde el momento en el que empieza la Promo de Verano, son los siguientes:

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

Como veis, tenemos varios cupones disponibles, incluso dentro del mismo importe. Estos tienen únicamente dos limitaciones: no podemos usarlos en productos virtuales ni tampoco podemos mezclarlos entre sí. Si usamos un código (por ejemplo, el de 65 euros), no podremos usar otro más. En ese sentido, lo mejor siempre es usar el de mayor descuento.

Con estos, el ahorro ya es considerable, pero no es la única forma que tenemos de ahorrar. Además de estos cupones, nos llevaremos un descuento adicional si utilizamos PayPal como forma de pago. Este descuento dependerá del importe de nuestra compra:

8 euros de descuento en compras mínimas de 100 euros.

20 euros de descuento en compras mínimas de 199 euros.

33 euros de descuento en compras mínimas de 299 euros.

Sabiendo todo esto, lo que toca ahora es prepararse para la promo. Los cupones de descuento se van gastando a medida que se van usando, por lo que lo ideal es comprar lo que queramos lo antes posible. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, es un proceso sencillo dividido en dos partes: crearnos la cuenta de AliExpress si no la tenemos ya y meter lo que queramos en el carrito antes de que arranque la Promo de Verano. Así, una vez que empiece la promo, el proceso de compra es todavía más rápido.

Cinco dispositivos que merecen mucho la pena de esta promo de AliExpress

Las ofertas arrancarán en unas horas, pero hay ciertos dispositivos que merece la pena tener controlados. A continuación, os hemos hecho una selección de cinco que podéis meter ya en el carrito y que se quedan a precios muy interesantes.

Nintendo Switch 2

Tras la subida de precios de Nintendo Switch 2, promos como esta de AliExpress se han convertido en el mejor momento para hacernos con esta consola. Esta nueva versión mantiene las posibilidades híbridas de la primera Switch, pero ahora permite jugar a 4K cuando la conectamos a una tele a través de su dock. Además, tiene auténticos juegazos como 'Pokémon Pokopia'. Si usamos el código 'XATAKAES45' y pagamos con PayPal, su precio se quedará en 317,85 euros.

Redmi Pad 2

Si buscas una tablet con buena relación calidad-precio, esta Redmi Pad 2 de Xiaomi es una gran opción. Es un dispositivo con buen diseño y una pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz que es ideal para leer o ver pelis. Además, cuenta con un sistema de cuatro altavoces que suena bastante bien y su batería de 9.000 mAh ofrece autonomía para una jornada entera sin problemas. Usando el código 'XATAKAES20' y pagando con PayPal sale por 115,43 euros.

iPhone 17

También hay móviles en esta promo de AliExpress y, de hecho, los hay con precios increíbles, como es el caso de este iPhone 17: sale por 799 euros con el código 'XATAKAES110' y pagando con PayPal. Es el mejor iPhone básico que ha fabricado Apple hasta la fecha, un teléfono compacto genial con pantalla de 6,3 pulgadas y 120 Hz, potencia de sobra gracias al chip A19 y con un sistema de doble cámara muy versátil.

Google Pixel 10

Si buscas un móvil compacto, pero prefieres uno Android, entonces ojo a este Google Pixel 10: con el cupón 'XATAKAES65' y pagando con PayPal se queda en 455,52 euros. No es el móvil más potente, pero es un teléfono que destaca por ofrecer una experiencia Android pura, por estar cargado de inteligencia artificial gracias a Gemini y por sus siete años de actualizaciones garantizadas.

PlayStation 5

Y terminamos con otra consola que también ha subido (otra vez) recientemente: PlayStation 5. En este caso, estamos ante la versión Slim con lector de discos, que ahora mismo tiene un PVP de 649,99 euros. Sin embargo, pagando con PayPal y usando el cupón 'XATAKAES65' se queda en 470,98 euros. Un gran precio para una consola a la que todavía le queda cuerda para rato y que recibirá este año juegazos como el nuevo 'Marvel's Wolverine'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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