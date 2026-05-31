Estuvo cinco años trabajando con Elon Musk y explica qué le hace tan distinto al resto: "la gente no aprecia lo único que es"

Elon Musk es una figura que polariza opiniones: para algunos es un genio visionario; para otros, un empresario con prácticas controvertidas. Sin embargo, quienes han trabajado estrechamente con él describen un estilo de liderazgo único que desafía las normas tradicionales de las grandes corporaciones. Andrej Karpathy, exdirector de IA y visión computacional en Tesla, pasó cinco años trabajando directamente con él.

"Es difícil describir lo único que es", afirma Karpathy. Pero lo intenta: según sus propias palabras, Musk representa un estilo de liderazgo que no se ajusta a los moldes tradicionales, pero que es precisamente el que ha permitido a Tesla redefinir sectores como el automotriz y el aeroespacial.

En unas declaraciones de 2024, este antiguo colaborador explicó qué hace a Musk tan distinto y cómo su estilo personal moldea las dinámicas dentro de Tesla.

Contra la burocracia

Una de las principales observaciones de Karpathy gira en torno al énfasis de Musk en mantener equipos pequeños y altamente especializados. Según Karpathy, mientras que muchas empresas tienden a crecer en tamaño y burocracia, Musk actúa como un contrapeso constante a esa tendencia.

"En Tesla, prácticamente tenía que suplicarle cada vez que había que contratar a alguien", relata Karpathy. Además, Musk no duda en despedir a empleados que no cumplan con sus estándares, una política que puede parecer dura, pero que a su juicio resulta fundamental para mantener la agilidad y la eficiencia en una empresa que busca innovar constantemente.

El rechazo a la burocracia también se manifiesta en su aversión a los gerentes intermedios no técnicos: Musk prefiere que los ingenieros, y no los administradores, sean la fuente principal de información y toma de decisiones. Esta filosofía asegura que las prioridades de la empresa se mantengan alineadas con sus objetivos técnicos.

La importancia del ambiente de trabajo

"No le gusta el estancamiento". Otro aspecto distintivo del liderazgo de Musk es su insistencia en un ambiente de trabajo dinámico, en el que los empleados estén comprometidos en la resolución de problemas, lo que lo ha llevado a suprimir reuniones grandes e innecesarias y a animar a los empleados a abandonar aquellas en las que no estén contribuyendo activamente.

Esto contrasta con las prácticas habituales en grandes empresas de Silicon Valley que, según Karpathy, tienden a "mimar" a sus empleados con comodidades superficiales que no siempre se traducen en una mayor productividad.

Un CEO implicado

A diferencia de muchos ejecutivos que delegan la mayoría de las decisiones en altos directivos, Musk tiene un contacto directo y constante con los ingenieros y equipos técnicos. Según Karpathy, Musk pasa cerca del 50% de su tiempo interactuando con los equipos de ingeniería, algo poco común para un CEO.

Su cercanía le permite entender en profundidad los desafíos técnicos y abordar los cuellos de botella de manera inmediata

Karpathy llega a poner el ejemplo de que si un equipo se enfrenta a la falta de GPUs, Musk no duda en contactar directamente con proveedores clave para solucionar el problema... aunque eso suponga llamar directamente al CEO de Nvidia. Este nivel de implicación asegura que las decisiones estratégicas se basen en información técnica precisa, en lugar de pasar por múltiples capas de gerencia.

Promesas ambiciosas y realidades complejas

El estilo de Musk también tiene sus críticos, claro. Sobre todo por su optimismo extremo... o, más bien, su tendencia a prometer objetivos demasiado ambiciosos, como vehículos completamente autónomos capaces de cruzar Estados Unidos sin intervención humana, ha generado escepticismo. A pesar de haber logrado avances significativos, como la llegada de los robotaxis no exenta de polémicas, Tesla no ha logrado cumplir estas metas en los plazos establecidos.

Sin embargo, afirma que la obsesión de Musk por la mejora continua es lo que permite que Tesla siga siendo un líder en tecnologías avanzadas de conducción asistida.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

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Este tema se publicó originalmente en Genbeta en diciembre de 2024.