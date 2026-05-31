El Corte Inglés está liquidando en su outlet online teles LG, Samsung y Sony con paneles OLED y miniLED

El Corte Inglés suele tener un gran surtido de dispositivos en su outlet online, y desde hace unos cuantos días podemos encontrar muchísimos televisores de marcas como LG, Sony y Samsung. Lo interesante es que son teles muy buenas con paneles OLED y miniLED y además están de oferta.

LG OLED C4 por 699 euros, la anterior generación de nuestro televisor recomendado en función de su relación calidad-precio.

por 699 euros, la anterior generación de nuestro televisor recomendado en función de su relación calidad-precio. Samsung S93F por 699 euros, una tele con panel OLED que cuenta con una pantalla de 55 pulgadas.

por 699 euros, una tele con panel OLED que cuenta con una pantalla de 55 pulgadas. Samsung QN90F por 799 euros, una smart TV con panel miniLED y diagonal de 65 pulgadas.

por 799 euros, una smart TV con panel miniLED y diagonal de 65 pulgadas. Hisense U8Q por 999 euros, otra tele con panel miniLED, pero en este caso con una pantalla de 75 pulgadas.

por 999 euros, otra tele con panel miniLED, pero en este caso con una pantalla de 75 pulgadas. Sony Bravia XR-A95L por 799 euros, un televisor con tecnología de panel OLED y una diagonal de 55 pulgadas.

LG OLED C4

Si busca el televisor con mejor relación calidad-precio en 2026, nuestra recomendación es el modelo LG OLED C5. Pero si quieres una tele "similar" y que cueste menos, el LG OLED C4 ahora mismo se encuentra en el outlet de El Corte Inglés por 699 euros. Hablamos de un televisor especialmente interesante porque incorpora un panel OLED que se ve excepcionalmente bien. Además, su diagonal es de 65 pulgadas, ofrece una tasa de refresco nativa de 120 Hz y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos.

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Samsung S93F

Por el mismo precio de 699 euros nos encontramos con el Samsung S93F, un televisor que también incorpora un panel con tecnología OLED, aunque en este caso es de 55 pulgadas y viene con tratamiento antirreflejos. Ofrece una tasa de refresco nativa de 100 Hz (hasta 144 Hz mediante VRR), es compatible con HDR10+ y también con Dolby Atmos. Además, funciona tanto con Alexa como con Google Assistant.

Samsung QN90F

Con un precio ligeramente más elevado de 799 euros, tenemos el Samsung QN90F, un televisor que en este caso incorpora un panel Neo QLED con tecnología miniLED, por lo que es ideal si quieres un modelo que se desenvuelva bien a la hora de reproducir contenido de cine, series, deportes y videojuegos. Su pantalla es de 65 pulgadas, cuenta con tratamiento antirreflejos, su tasa de refresco alcanza los 165 Hz mediante VRR y es compatible con HDR10+ y con Dolby Atmos.

Hisense U8Q

No es nada barato porque en el outlet de El Corte Inglés cuesta 999 euros, pero el Hisense U8Q es un televisor bastante interesante por todo lo que ofrece. También viene con un panel miniLED que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz (VRR) y su diagonal es en este caso de 75 pulgadas. Cuenta con tratamiento antirreflejos, es compatible tanto con Dolby Atmos como con Dolby Vision y con HDR10+ y su soporte es ajustable en altura.

Sony Bravia XR-A95L

Por último, El Corte Inglés también tiene en su outlet online de oferta el Sony Bravia XR-A95L, un televisor que por 799 euros cuenta con un panel con tecnología QD-OLED. Su diagonal es de 55 pulgadas, su tasa de refresco alcanza los 120 Hz y es compatible tanto con Dolby Atmos como con Dolby Vision.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), LG, Samsung, Sony

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