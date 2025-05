LG OLED C5, análisis: lo hace todo tan bien que nos obliga a plantearnos si tiene sentido gastar más en un televisor OLED

Antes de meternos en harina me parece una buena idea haceros una pequeña confesión: la serie a la que más atención presto cuando LG presenta cada nueva familia de televisores OLED es la C. Este fabricante surcoreano tiene propuestas más ambiciosas, como, por ejemplo, la serie G o su OLED evo M4 inalámbrico, pero, honestamente, sus modelos OLED C me parecen año tras año los más equilibrados si observamos su relación precio/prestaciones. Y este C5 no es una excepción.

Su corazón es un panel OLED evo 4K UHD de cuarta generación capaz de refrescar de forma nativa a 120 Hz. No obstante, con videojuegos nos ofrece la posibilidad de alcanzar los 144 Hz utilizando la sincronización adaptativa de la cadencia de imágenes por segundo que nos propone la interfaz HDMI 2.1. A diferencia de la serie G5, este C5 no apuesta por una matriz Primary RGB Tandem OLED, aunque LG nos promete que es capaz de entregarnos picos de brillo cercanos a los 1.500 nits. Lo comprobaremos en la sección de este artículo en la que pondremos a prueba su calidad de imagen.

LG OLED C5: especificaciones técnicas



LG OLED65C5 panel OLED evo 4K UHD de 65 pulgadas, 120 Hz (hasta 144 Hz), 10 bits y relación de aspecto 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos hdr Dolby Vision, HDR10 y HLG procesador de imagen 4K Alpha 9 Gen 8 con IA sistema operativo WebOS 25 modo cineasta Sí dolby vision iq Sí conectividad 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 2 x RF, 1 x salida audio digital óptico, 1 x CI, 1 x Ethernet, 1 x IR y 1 x salida auriculares/línea conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 tecnologías para juegos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR (hasta 144 Hz), ALLM y HDR GiG sonido Dolby Atmos

2.2 canales

40 vatios etiqueta energética Clase F dimensiones 1.441 x 880 x 230 mm (con peana) peso 18,5 kg (con peana) precio 2.519,10 euros

Tiene todo lo que podemos esperar de un OLED C de LG. Y algo más

Los cambios introducidos por LG en este C5 desde un punto de vista estético y constructivo si lo comparamos con los modelos C3 o C4 son mínimos. Sus marcos siguen siendo muy finos (5 mm); la cobertura trasera del recinto, como veremos más adelante, es diáfana; y su peana central tiene el mismo diseño al que nos ha acostumbrado este fabricante durante los últimos años. En un primer vistazo podríamos confundir este televisor con alguno de sus predecesores, pero no me parece reprochable porque el margen de mejora de la serie C en este ámbito es mínimo.

Está realmente bien acabado y se nota que está fabricado con mimo a pesar de que no es el modelo con matriz orgánica más ambicioso de LG

Después de buscar y rebuscar la única diferencia estética que he encontrado entre este OLED C5 y el modelo C4 del año pasado es que la cobertura trasera del televisor que estamos poniendo a prueba es un poco más oscura. Esto es todo. Es evidente que es un detalle sin importancia. Sea como sea lo que me parece más importante es que a pesar de lo fino que es el panel OLED cuando sacas el televisor de su embalaje y lo manipulas para instalar la peana no tienes la sensación de que sea endeble. Está realmente bien acabado y se nota que está fabricado con mimo a pesar de que no es el modelo con matriz orgánica más ambicioso de LG.

La peana que nos entrega LG junto a la versión de 65 pulgadas del OLED C5 que hemos analizado es bastante compacta, pero garantiza la estabilidad del panel incluso si por accidente le damos un empujón. No tengo nada que reprocharle en este terreno. Además, es muy sencillo y rápido instalarla. Esto no es nuevo. LG rediseñó la peana central de sus televisores de la serie C a partir del modelo C2, y desde entonces instalarla es pan comido. En la revisión C1 y las anteriores montar la peana y fijarla al panel era más farragoso, por lo que se agradece que LG siga apostando por ponérnoslo fácil a los usuarios.

Como he mencionado unas líneas más arriba, la cobertura trasera de este televisor es diáfana, al igual que en las revisiones de años anteriores. Su acabado ligeramente rugoso le da un toque prémium que encaja estupendamente con un dispositivo inequívocamente de gama alta, y el recinto que contiene el panel orgánico es lo suficientemente rígido para permitirnos manipularlo con comodidad cuando lo estamos instalando. Un apunte importante: las cuatro entradas HDMI de este televisor implementan la norma 2.1 y trabajan a 48 Gbps, por lo que pueden transportar señales 2160p de hasta 144 Hz con una profundidad de color de 12 bits y submuestreo 4:4:4.

Durante mis pruebas este nuevo Magic Remote nunca perdió la sincronía con el televisor, mientras que el modelo anterior la perdía con cierta frecuencia

Por otro lado, el mando a distancia Magic Remote que nos entrega LG junto a este televisor es nuevo. Al igual que su predecesor, nos permite interactuar con la interfaz de WebOS 25 como si fuese un puntero, pero su diseño es muy diferente al de las anteriores versiones de este mando a distancia. En la siguiente imagen podemos ver que LG ha apostado por el minimalismo. De hecho, tiene menos botones que su predecesor, aunque, eso sí, incorpora accesos directos a Netflix, Prime Video, Disney+ y Rakuten TV, así como a Alexa y los canales de LG. Un apunte importante: durante mis pruebas este nuevo Magic Remote nunca perdió la sincronía con el televisor, mientras que el modelo anterior la perdía con cierta frecuencia.

Vamos ahora con la revisión de WebOS que nos propone LG junto a este televisor. Cada iteración de esta plataforma incorpora mejoras y prestaciones adicionales frente a su predecesora, pero de WebOS 25 destacaría ante todo dos características que merece la pena que no pasemos por alto: pone en nuestras manos una mayor capacidad de personalización y ha sido diseñado para sacar más partido a la inteligencia artificial (IA) implementada en este televisor.

Una de las cosas que podemos hacer de una manera muy sencilla es reorganizar las tarjetas de la zona inferior de la interfaz con total libertad

Una de las cosas que podemos hacer de una manera muy sencilla es reorganizar las tarjetas de la zona inferior de la interfaz con total libertad. Además, podemos crear un perfil para cada una de las personas que utilizan el televisor. De esta forma cada una de ellas podrá organizar la interfaz como le plazca y recibirá sugerencias y recomendaciones personalizadas.

La IA es capaz de identificar a cada usuario por su voz y nos permite interactuar con el televisor hablando con él. Esta prestación funciona bien y merece la pena probarla, aunque reconozco que en este terreno soy una persona tradicional y prefiero controlar el televisor con el mando a distancia de la forma convencional. Un apunte interesante: LG ha integrado Microsoft Copilot para optimizar la búsqueda de información a través de internet.

Si los contenidos están a la altura este televisor se luce con la imagen y el sonido

Para poner a prueba la calidad de imagen global de este televisor he recurrido a algunas de las películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K que suelo utilizar en mis tests, entre las que merece la pena destacar 'Dune: parte 2', 'El hombre del norte', 'Tenet', 'El renacido', 'La llegada', 'Interstellar', 'Blade Runner 2049' o 'Spider-Man: Lejos de casa', entre otras. También utilicé contenido de Netflix y YouTube que conozco muy bien, como de costumbre.

La siguiente fotografía del panel la tomé utilizando mi microscopio digital, y en ella podemos ver con claridad la distribución en línea de los subpíxeles WRGB de la matriz orgánica. Este patrón es muy diferente a la distribución en rombo que emplean los paneles QD-OLED que produce Samsung. Un apunte interesante: los subpíxeles blancos son en gran medida los responsables de que este televisor sea capaz de entregar un nivel de brillo muy notable tanto al reproducir contenidos SDR, como, sobre todo, al disfrutar series y películas con HDR.

Aunque no hace justicia a la calidad de imagen que nos entrega este televisor cuando está bien calibrado, la siguiente fotografía nos invita a intuir que el balance de blancos de este OLED C5 está realmente bien resuelto. Mejor que en cualquier otro televisor de la serie C que yo haya analizado (los he probado a fondo casi todos).

Su capacidad de entrega de brillo excede los 1.000 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel

Su rendimiento con contenidos SDR es estupendo tal y como lo sacamos de la caja, pero lo más llamativo es que con películas HDR su capacidad de entrega de brillo excede los 1.000 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel. No es una cifra récord, pero es más que suficiente si la luminosidad de la habitación no es excesiva.

Me he esforzado para que las fotografías que ilustran este análisis recojan con la máxima precisión posible la calidad de imagen de este televisor, aunque es casi imposible que sean fidedignas al 100%. En cualquier caso, en la siguiente fotografía podemos ver el realismo con el que este OLED C5 reproduce el color. Tal y como lo he sacado de la caja lo resolvía muy bien, pero después de afinar ligeramente la temperatura de color y el ajuste gamma la credibilidad con la que interpreta la colorimetría es sobresaliente. Lo ideal, si es posible, es calibrarlo con un colorímetro y software profesional, como Calman.

Otro apartado en el que este televisor aventaja con cierta claridad a sus predecesores es el procesado de la imagen. El ruido de alta frecuencia es imperceptible incluso en los fotogramas más conflictivos, pero lo que más me ha impactado es la profundidad que tienen las imágenes cuando entregamos al televisor una señal de calidad. En algunos momentos, como, por ejemplo, en el fotograma que podemos ver en la siguiente fotografía, parece que en vez de estar mirando una pantalla estamos oteando a través de una ventana.

En mi opinión, otro apartado en el que este televisor cumple con mucha holgura gracias a la sofisticación de su procesado de la imagen y a la calidad de su panel orgánico es su capacidad de recuperación de detalle en las regiones en sombra. En este terreno se acerca mucho a los mejores televisores OLED que he analizado hasta ahora, entre los que se encuentran el Z95A de Panasonic y el Bravia XR A95L de Sony. De propina nos entrega una estética muy cinematográfica al utilizar tanto el modo cineasta como alguno de los modos para cine siempre y cuando, eso sí, con estos últimos lo tengamos bien calibrado.

En la siguiente fotografía podéis ver que se produce una ligerísima fuga de luz alrededor del círculo brillante, pero, en realidad, este televisor es completamente inmune al blooming (es ese defecto que se manifiesta bajo la forma de unos halos que rodean las zonas más iluminadas de cada fotograma). La responsable de este efecto es la cámara de fotos que he utilizado para tomar las instantáneas que ilustran este artículo (una veterana para aún competente RX10 de Sony), pero os aseguro que, al igual que en cualquier otro televisor OLED, en esta propuesta no hay ni rastro de blooming. Eso sí, su negro máximo es absoluto.

No puedo concluir esta sección sin indagar en otro apartado que también tiene un impacto muy profundo en nuestra experiencia: el sonido. Sobre el papel el hardware de audio de este televisor es relativamente modesto (2.2 canales y una potencia de amplificación total de 40 vatios), pero os aseguro que en este ámbito la IA que han puesto a punto los ingenieros de LG obra milagros.

Dudo mucho que una barra de sonido de gama media supere el audio que nos entrega este televisor

Mi modo de sonido favorito es, sin lugar a dudas, 'Sonido de AI Pro' no solo por la precisión con la que consigue separar las voces de los efectos de ambiente y la banda sonora, sino también por la amplitud que da a la escena. Para mejorar sus prestaciones en este terreno solo apostaría por una barra de sonido prémium, o, mejor todavía, por un equipo de audio multicanal dedicado. Dudo mucho que una barra de sonido de gama media supere el audio que nos entrega este televisor.

Este televisor es muy bueno con cine, pero con videojuegos es aún mejor

Para evaluar el rendimiento de este televisor con videojuegos recurrí a nuestra adorada consola Xbox Series X y a varios títulos que son muy sensibles a la latencia, como ‘Mortal Kombat X’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Gears 5’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’.

Durante mis pruebas he medido una latencia de entrada aproximada de entre 5 y 6 ms tanto a 1080p como a 2160p y 120 Hz

Los televisores OLED tienen una característica muy importante a su favor cuando les pedimos que lidien con videojuegos: el tiempo de respuesta del panel es mínimo. El de este modelo es aproximadamente de 0,1 ms. No obstante, esto no es todo. Y es que durante mis pruebas he medido una latencia de entrada aproximada de entre 5 y 6 ms tanto a 1080p como a 2160p y 120 Hz. Está realmente bien.

A 144 Hz la latencia es incluso más baja, lo que nos garantiza un control muy preciso siempre y cuando lo conectemos a un PC o una consola de última generación. Por último, en lo que se refiere a la calidad de imagen con juegos no tengo nada que objetar. Todo lo que he expresado al hablar del contenido cinematográfico sigue vigente con los videojuegos. Además, merece la pena que no pasemos por alto que es totalmente compatible con la tecnología Dolby Vision para juegos soportada por las Xbox Series X y S.

LG OLED C5: la opinión y nota de Xataka

Honestamente, este televisor me ha dejado un sabor de boca muy agradable. Su calidad de imagen global es muy alta, aunque me quedo con la precisión con la que resuelve el color y el alto nivel de detalle que consigue recuperar en las regiones en sombra. Además, WebOS 25 nos propone una capacidad de personalización muy interesante si utilizan el televisor varias personas y es tan ágil como podemos exigir a un sistema operativo para televisores actualmente.

Este televisor va a ser uno de los modelos OLED más populares de 2025. Seguro

Por otro lado, su rendimiento con videojuegos es fabuloso gracias al mínimo tiempo de respuesta del panel, y, sobre todo, a una latencia inferior a 6 ms a 1080p y 2160p a 120 Hz. Y su sonido es fantástico si habilitamos el procesado mediante inteligencia artificial. En cualquier caso, no es perfecto. Y es que es una pena que no reproduzca contenidos HDR10+. Año tras año LG nos sigue dejando con la miel en los labios en este ámbito. Y la otra pega que le pongo es que los reflejos pueden llegar a molestar un poco en espacios muy iluminados. Aun así, este televisor va a ser uno de los modelos OLED más populares de 2025. Seguro.

9,1 Diseño 9,25 Calidad de imagen 9 Sonido 8,75 Interfaz y software 9,25 A favor Su calidad de imagen global es sobresaliente

Reproduce el color con mucha precisión, sobre todo si está correctamente calibrado

La experiencia que nos propone WebOS 25 es muy satisfactoria

Todas las entradas HDMI implementan la norma 2.1 completa

Su rendimiento con videojuegos es extraordinario por su bajo tiempo de respuesta y mínima latencia

Su sonido tiene más calidad que el de los modelos OLED C3 y C4 En contra No procesa contenidos HDR10+

Los reflejos pueden llegar a molestar ligeramente en espacios muy iluminados



Este televisor ha sido cedido para este análisis por LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con las empresas.

