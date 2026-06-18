Han creado un sistema que detecta cuando va a producirse el apocalipsis: monitorizar los jets privados de los millonarios

Hay una pregunta que mucha gente se ha hecho alguna vez: si el mundo estuviera a punto de acabarse, ¿quién sería el primero en saberlo? La respuesta, según un programador afincado en Los Ángeles, es obvia: los más ricos y poderosos del planeta.

Bajo esta premisa, Kyle McDonald ha creado una web que, al menos en teoría, permite lanzar una señal de alarma antes de que comience el caos. Se llama Apocalypse Early Warning System (Sistema de alerta temprana del Apocalipsis) y la idea, aunque inquietante, es bastante sencilla: si de repente hay muchos jets privados y corporativos en el aire a la vez, es que los millonarios y personas que ostentan el poder (que no siempre políticos) que mandan ya saben algo que tú no.

La lógica tras el rastreador. El sistema funciona con datos públicos de las señales ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) en tiempo real. Este sistema de localización es el que obligatoriamente deben emitir todos los aviones para indicar su posición, altitud y velocidad con el objetivo de mantener el orden en el tráfico aéreo.

Tal y como se explica en su web, McDonald filtra todos esos datos que son públicos para quedarse solo con las señales que emiten los jets privados y de chárter. Hay más de 23.000 jets privados en funcionamiento en todo el mundo, por lo que la web los filtra y los compara con una media histórica que tiene en cuenta el día, la hora y los festivos. El resultado es una puntuación que asigna un nivel de alerta del 1 al 5. El 1 es normalidad total, mientras que el 5 significa que el tráfico de jets privados ha registrado un volumen anormalmente alto con respecto al histórico del último año, alertando que algo anómalo está sucediendo y puede que todavía no haya salido en las noticias.

El pico que demostró que funciona. Hasta ahora, el nivel más alto que registró el sistema se disparó el 6 de abril. Ese día, Irán lanzó una ofensiva masiva con drones y misiles contra objetivos de EEUU e Israel. En una entrevista para Business Insider, McDonald aseguraba que "Me quedé helado. Pensé: 'Dios mío, funciona de verdad'".

El propio creador aclara que un nivel 5 no garantiza ningún desastre. Puede coincidir con unas vacaciones largas o con un evento puntual o con una cumbre política y, al salirse de la pauta del histórico, se eleva la alerta. Por ello, el contexto importa. Pero la coincidencia del incremento de jets privados en el aire con uno de los días más tensos del año en Oriente Próximo, es lo bastante consistente como para ser el indicativo de que los millonarios están poniéndose a salvo.

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Las pizzas del Pentágono, pero con jets privados. La idea de utilizar datos aparentemente inconexos para detectar una actividad inusual en los vuelos de los millonarios y altos directivos de grandes empresas no es algo nuevo. Hay un precedente muy famoso: el llamado Pizza Meter, o pizzómetro del Pentágono. La teoría dice que cuando el personal del Pentágono trabaja hasta tarde por una crisis inminente, los pedidos a las pizzerías cercanas registran un pico repentino. Durante la Guerra Fría, se cree que los soviéticos llegaron a monitorizar esas entregas como señal de actividad estratégica americana.

No hay datos oficiales que lo confirmen, y los críticos lo tratan más como un meme que como inteligencia real. Sin embargo, este índice lleva décadas acertando como sistema de alerta temprana de que algo se está cociendo en el Pentágono. Se adelantó a la Operación Tormenta del Desierto en 1991 y en junio de 2025, anticiparon la alerta ante un inminente bombardeo de Israel y EEUU sobre las instalaciones nucleares de Irán.

Millonarios, búnkeres y señales de huida. Los millonarios llevan décadas preparándose para un evento apocalíptico. Tras la pandemia, se dispararon las ventas de tierras en Nueva Zelanda por parte de millonarios, en las que se han construido mansiones bajo las que se ocultan lujosos búnkeres.

La premisa es que, cuando llegue el momento, ellos serán los primeros que pondrán pies en polvorosa y se pondrán a salvo antes de que todo salte por los aires. El sistema de McDonald convierte esa intuición en algo medible gracias a los datos de sus jets privados.

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Imagen | Unsplash (Jakob Rosen), Gerd Altmann