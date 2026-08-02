Un agricultor enterró sus calzoncillos en el campo para medir la fertilidad del suelo. Y la ciencia le da la razón

A la hora de determinar si un trozo de tierra es óptimo para sembrar cualquier cosa, son muchos los métodos sofisticados que existen en el campo de la agricultura, como por ejemplo medir el pH o alguno de los minerales que son fundamentales. Pero un agricultor de South Cambridgeshire decidió llevar a cabo un experimento por su propia cuenta: enterrar su ropa interior en medio de sus tierras de cultivo para averiguar si arar la tierra tenía algún efecto o no.

Un experimento. No estamos ante un rito extraño ni una excentricidad aislada, puesto que lo que este agricultor ha puesto en práctica es un ingenioso test científico para medir la salud del ecosistema subterráneo. Un método que demuestra que la mejor tecnología para entender la naturaleza es un simple par de calzoncillos.

El festín del algodón. El agricultor no usó unos calzoncillos cualesquiera para ser enterrado, sino que eligió aquellos que tenía 100% de algodón. Esto es fundamental, porque el algodón está compuesto principalmente de celulosa, que no es otra cosa que carbono orgánico puro y que para los microorganismos, hongos y lombrices que habitan en la tierra es un alimento increíble.

De esta manera, el grado de desintegración de los calzoncillos una vez que se desentierran da mucha información del estado de la tierra, y podemos estar ante dos situaciones:

Si el calzoncillo sale casi intacto de la tierra, apunta a que el suelo está inerte, porque apenas hay organismos que consuman esta celulosa para realizar su metabolismo. Algo que puede deberse a que hay un exceso de químicos o un arado agresivo.

Si solo queda la goma elástica, son excelentes noticias, puesto que significa que el suelo está "vivo" y cuenta con una altísima biodiversidad microbiana que se ha "comido" la prenda".

Lo han probado. Aunque pueda parecer un truco viral de redes sociales, este test tiene un sólido trasfondo divulgativo y agronómico. La propia Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos ha impulsado este método bajo el nombre de "Soil Your Undies Challenge" y su objetivo es concienciar a los agricultores sobre la importancia de mantener la biomasa microbiana del suelo, un pilar fundamental para la agricultura sostenible.

Pero además, la Universidad de Zúrich también ha llevado a cabo proyectos similares para demostrar que la descomposición del algodón es un bioindicador excelente y barato de la actividad ecológica del suelo.

No sustituye a un análisis científico. Aunque puede parecer un método interesante para saber si la tierra es óptima para llevar a cabo una plantación, lógicamente no sustituye a toda la batería de pruebas que existen para llevar a cabo una agricultura productiva. Sin ir más lejos, enterrando unos calzoncillos, no tenemos el pH exacto de la tierra ni los niveles de fósforo o nitrógeno. Además, la velocidad a la que los microbios degradan la celulosa está condicionada por factores externos temporales como la humedad, la temperatura y la textura del terreno.

Imágenes | Karolina

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