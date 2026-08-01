La NASA no se conforma con dos minutos de eclipse solar. Por eso va a perseguirlo con un avión a 740 km/h

El eclipse solar de este 12 de agosto no bendecirá a Estados Unidos con la presencia de su totalidad, pero la NASA no se lo quiere perder. Ya está planeado el viaje de un avión que, durante el eclipse, volará hacia él a gran velocidad para estudiar de cerca la corona solar. Además, se desplazarán investigadores tanto a Islandia como a España, para lanzar una serie de globos sonda que también tomarán datos muy útiles para investigar cómo afectan este tipo de fenómenos a nuestra atmósfera.

Aviones que alargan los eclipses. La NASA enviará un avión a perseguir la sombra de la Luna posicionándose sobre el Sol directamente sobre el aire. Volará a 740 kilómetros por hora, lo cual permitirá ver el eclipse durante casi 3 minutos. Desde Tierra, la mayor duración de la totalidad se verá desde Islandia y apenas superará los 2 minutos, por lo que los científicos de la NASA dispondrán de algo más de tiempo para estudiar el eclipse solar. No es la primera vez que se hace algo así. En 1973, un equipo de científicos ingleses y franceses realizó un experimento parecido en un Concorde a más de 2.500 kilómetros por hora, de modo que lograron ver más de una hora de eclipse total.

Como resultado, se puede estudiar con mucho más detalle la corona solar, que solo queda visible a nuestros ojos y los de nuestros telescopios durante un eclipse solar. Es cierto que hoy en día existen unos instrumentos llamados coronógrafos que imitan el efecto de un Sol eclipsado, pero, como bien explicó recientemente a Xataka el astrónomo David Galadí, aún hay algunos parámetros que solo se pueden estudiar durante un eclipse.

Más sobre el avión. El avión WB-57 de la NASA irá cargado con un conjunto de cuatro cámaras (SAMI), que tomarán al menos 20 imágenes por segundo de la corona solar en varias longitudes de onda tanto visibles como infrarrojas. Así, podrán estudiar cómo se calienta la corona solar y qué relación tiene esto con los vientos solares que, en casos extremos, pueden afectar a las comunicaciones en la Tierra. Este instrumento ya se usó a bordo de otro avión durante el eclipse solar que sí se vio en Estados Unidos en 2024. Sin embargo, ahora incluye mejoras.

Globos sonda. Además del avión WB-57, la NASA quiere lanzar varios globos sonda, por lo que algunos de sus científicos viajarán a Islandia y España. En Islandia se lanzarán 80 globos para ver cómo afecta el eclipse a la capa límite de la atmósfera, mientras que en España se hará lo propio con 6 globos con cámaras de 360º, cuya función será estudiar la relación entre el eclipse solar y los niveles de ozono.

Los indicios del eclipse solar de 2024. En experimentos similares realizados en el eclipse solar de 2024, se vio que, durante la totalidad, se alteran los niveles de ozono atmosféricos. Esto, si lo pensamos, tiene sentido. El ozono troposférico y estratosférico se crea y se destruye continuamente a través de reacciones fotoquímicas en las que la radiación solar tiene un papel fundamental. Esto está claro, ¿pero hasta qué punto son relevantes los ciclos de luz y oscuridad? Una oscuridad excepcional, como la que supone un eclipse, puede ser un buen momento para comprobarlo. Por eso, en los últimos eclipses se ha prestado especial atención a esta cuestión.

En definitiva, es lógico que la NASA no se quiera perder este eclipse solar. Muchos lo veremos para disfrutar por primera vez de este fenómeno único o para repetir después de haber sentido cierto punto de adicción otras veces. Pero también habrá muchos científicos con los ojos puestos en el eclipse. Eso sí, ojos siempre cubiertos con gafas de protección. Las radiaciones UV no entienden de los motivos por los que posamos nuestros ojos en ellas.

Imagen | NASA

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