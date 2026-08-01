"Soy español, ¿a qué quieres que te gane?": el ranking del paro juvenil en Europa, en un desolador gráfico

Una de esas cosas que te hace sentirte "adulto" es tener tu primer trabajo y todo lo que ello conlleva, que va desde pagarte cosas básicas (yo me pagué el carné de conducir) a caprichos como unas vacaciones. Y por supuesto, algo esencial: tener trabajo es el primer paso para poder emanciparse. Pero, ¿qué pasa cuando ese trabajo juvenil no llega, no dura o simplemente es precario?

En Europa hay más de 2,8 millones de personas de menos de 25 años buscando trabajo sin éxito, según datos de Eurostat. Pero mientras que en Estonia uno de cada cuatro chavales no tiene trabajo, en Malta la cifra de desempleo juvenil es apenas uno de cada 16. Son los casos extremos de las dos Europas: la del acuciante desempleo juvenil y la que no. Detrás de estas dos realidades hay décadas de decisiones sobre educación, formación profesional y modelo productivo.

Eurostat es la oficina de estadísticas oficial de la Unión Europea y cada año prepara informes de diferentes materias, entre ellas, el empleo en la UE. A partir de su informe de junio de 2025 el medio especializado en visualización de datos DataPulse ha elaborado un gráfico de barras horizontales que ordena los 27 países de la UE según su tasa de desempleo juvenil para personas de entre 15 y 24 años. En su metodología se cuenta como "desempleado" a quien busca trabajo activamente y están disponibles para empezar en un plazo de dos semanas.

La tasa media de paro juvenil en la UE es bastante estable en los últimos años, si bien va ligeramente al alza: en en junio de 2022 era del 13,6%, en junio de 2024 del 14,4%, y en junio de 2025 del 14,7-14,8% según Eurostat. Y hay cosas que no cambian con el paso de los años: el paro juvenil es siempre más alto que el paro general (del 6,2% en junio de 2025) y las zonas más afectadas siempre han sido los estados del sur de Europa.

Los países con mayor y menor desempleo juvenil de la UE, en un gráfico

El desempleo juvenil tiene consecuencias que van más allá de lo económico y que hemos empezado a vislumbrar en la intro: retrasa la emancipación y la formación de hogares en una coyuntura en la que el acceso a la vivienda es casi una misión casi imposible (como por ejemplo sucede en España) y también la natalidad se resiente. Cabe recordar que en el viejo continente hace tiempo que no salen las cuentas para el reemplazo. Además, cuando la juventud lo intenta pero no encuentra trabajo también puede tomar una decisión: migrar. La fuga de cerebros es un fenómeno relevante en estados del sur y este de Europa.

Los países con mayor y menor desempleo juvenil, en un gráfico. Datapulse con datos de Eurostat

El gráfico muestra un patrón geográfico poco intuitivo: lidera la lista Estonia con un 26,9%, le sigue España con 24%, después va Suecia (23,8%) y Rumanía con un 23,5% son los cuatro estados con más paro juvenil en Europa y aparentemente, poco en común. El primero es una economía pequeña altamente expuesta al mercado exterior, España tiene un problema histórico con el desempleo, Visual Capitalist explica la posición de Suecia por la alta proporción de estudiantes que buscan trabajos parciales y Rumanía tiene una economía del este con debilidades estructurales.

En cualquier caso, conviene leer la letra pequeña: la tasa de desempleo juvenil no es lo mismo que el porcentaje de jóvenes sin empleo sobre el total de la población de esa edad, sino solo sobre la población activa. O lo que es lo mismo, que un país con muchos estudiantes que no buscan trabajo puede mostrar una tasa "inflada" que no necesariamente se traduzca en una crisis social.

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