Red Eléctrica ha vuelto a pedir a la industria que reduzca su consumo eléctrico: esta vez el motivo ha sido el viento

El pasado 22 de julio, Red Eléctrica recurrió al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y solicitó un parón en la demanda energética al sector industrial, tras un descenso en la producción de energía. Esta es la tercera vez que lo hace este año y la segunda en menos de una semana, como recoge El Economista.

Menos generación eólica. Red Eléctrica decidió activar este servicio al comprobar que se estaba produciendo electricidad por debajo de las previsiones con las que contaban. Lo que estaba fallando era la generación eólica, que estaba siendo menor a lo que se esperaba ese día. Para garantizar la estabilidad del suministro, el operador del sistema activó esta respuesta a las 22:18 del miércoles y lo mantuvo hasta medianoche. En ese tiempo, se usó la mitad de la potencia disponible, según recoge el medio económico: unos 943 MW del total de 1.775 MW de capacidad contratada mediante el SRAD, según apunta la web.

¿En qué consiste este servicio? Red Eléctrica explica que para hacer frente a las oscilaciones de los recursos y las reservas energéticas, el SRAD es una herramienta de balance que permite aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico cuando existe un desequilibrio entre generación y demanda.

Para ello, grandes consumidores eléctricos (principalmente industrias) se adhieren de forma voluntaria al servicio y se comprometen a reducir o aplazar parte de su consumo cuando Red Eléctrica lo solicita. Así se puede liberar potencia en momentos álgidos de consumo. El SRAD está diseñado para aplicarse de manera puntual, solo en aquellos casos en los que el operador compruebe que no hay energía suficiente para mantener el nivel adecuado del sistema eléctrico peninsular.

Aunque lleva vigente desde 2022, este es el primer año en el que el sistema cuenta con dos periodos de prestación que corresponden a los dos semestres con el fin de que se parezca más a otros sistemas similares en Europa.

¿Qué obtienen las empresas a cambio? Las empresas industriales que se han adherido voluntariamente a este sistema reciben una doble remuneración. Por un lado, con un precio marginal de 42,62 euros por cada MW asignado y hora que cedan a disponibilidad del SRAD, aunque no se ponga en marcha. Sería como pagarles por estar “de guardia”.

Por otro lado, cada activación del servicio está retribuida al precio de la regulación terciaria vigente en ese momento, uno de los mecanismos utilizados para equilibrar en tiempo real la generación y el consumo de electricidad. En este caso, el precio medio ponderado fue de 191,95 euros/MWh, según los datos que comparte Red Eléctrica.

Con condiciones. En su web, Red Eléctrica también explica que este mecanismo solo puede ponerse en marcha con una duración máxima de 2 horas, una vez al día, y en determinadas franjas horarias: de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y los fines de semana desde las 22, y en ambos casos hasta medianoche.

Además, las empresas adscritas deberán recibir un aviso previo de al menos 12 minutos antes de la activación del SRAD.

Es la tercera vez en 2026. Como apunta La Vanguardia, esta del 22 de julio no ha sido la primera vez que Red Eléctrica acude al SRAD este año. La primera fue el 28 de enero, cuando el sistema español acudió a ayudar a Portugal después de que la borrasca Kristin echara abajo parte de su red eléctrica. La segunda fue solo unos días antes de esta última vez, el miércoles 15 de julio, cuando se activaron unos 832 MW, según la web de REE.

Las olas de calor, una vez más. Según apunta el medio 20 Minutos, la sucesión de las olas de calor este verano, y más concretamente, este mes de julio, pueden estar detrás de estos picos de demanda de electricidad diarios, superando con creces las referencias del mismo mes del año pasado. Por ejemplo, a las 16 horas de 13 de los primeros 20 días de julio se superaron los 40.000 MW de demanda de electricidad.

Imagen | Fré Sonneveld

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