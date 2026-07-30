Sam Altman: "no vemos que la promesa de la semana laboral de cuatro horas llegue a la sociedad. No espero que la IA lo cambie"

Cada avance tecnológico trae la misma promesa: menos horas de trabajo, más tiempo de ocio y una vida menos estresada para los empleados. Pasó con la máquina de vapor, con el ordenador y con la llegada de internet. Ahora le toca a la IA cargar con esa ilusión colectiva.

Sam Altman, el hombre que más ha empujado esta ola con ChatGPT, acaba de aguar la fiesta. Lo hizo en una charla con el presentador Ti Morse, en el podcast 'Relentless'. Allí lanzó una afirmación demoledora: el fundador de OpenAI no cree que la IA vaya a traer la jornada de cuatro horas. Ni ahora, ni nunca.

Una promesa que nunca se cumple. "Durante mucho tiempo, la tecnología ha prometido a la gente que trabajarán menos y que tendrán mucho tiempo libre", aseguró Altman. Reconoce que en parte ha sido así. Hoy tenemos más ocio y mejor calidad de vida que hace décadas.

Pero ahí se acaba el consuelo para los abnegados empleados. "Por alguna razón, nunca vemos que la promesa de la semana laboral de cuatro horas llegue a la sociedad a gran escala. Y no espero que la IA cambie eso", afirmaba el directivo. En sí misma es una frase contundente, pero lo es más viniendo del fundador y CEO de la empresa que más ha prometido cambiar el trabajo tal y como lo conocemos.

Un juego de comparaciones. ¿Por qué no ocurre? Según Altman, la culpa la tiene la propia naturaleza humana. "Siempre queremos más. Pensamos en cosas nuevas que hacer, que crear para los demás, que desear para nosotros mismos", justificó Altman. "Es como un juego de comparaciones. La gente se centra mucho en cómo le va en relación con los demás". Ahí está la clave, según él.

La productividad no se traduce en descanso, sino en nuevas metas. "Creo que todos vamos a estar mucho más ocupados de lo que pensábamos en un mundo posterior a la superinteligencia", remató el directivo. "Seguiremos quejándonos, pero en secreto seremos felices". La competencia, dice, mueve la economía y no cree que eso vaya a parar.

Lo que ya pasa en las oficinas. Los datos, de momento, le dan algo de razón. Un estudio de Harvard Business Review lo confirma. Tras ocho meses observando una empresa tecnológica de EEUU, halló que la IA no simplifica el trabajo. Lo expande y modifica los procesos.

El informe Work AI Index, del instituto de Glean, va más allá en sus conclusiones. Los trabajadores dedican de media 6,4 horas semanales solo a hacer que la IA funcione bien: revisar errores, relanzar prompts, limpiar resultados. Lo llaman "botsitting". Casi el 70% admite haber entregado trabajo generado por la IA sin revisarlo antes.

No todos piensan como Altman. Por otro lado, las declaraciones de Altman contradicen a lo que la propia OpenAI publicó recientemente en su informe Industrial Policy, donde propone justo lo contrario: jornadas de 32 horas sin tocar el salario, gracias a los llamados "dividendos de eficiencia" que trae la IA.

Bill Gates también se encuentra entre los partidarios de que la IA será una pieza clave en la llegada de la reducción de jornada laboral. En una charla con el presentador Nikhil Kamath, el millonario fundador de Microsoft aseguró que "podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas". Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, y Anthony Scaramucci también hablan de semanas de tres o cuatro días en las próximas décadas.

Lo humano que sobrevive. Mientras tanto, el mercado laboral tecnológico ya no aspira a la reducción de la jornada, sino a no seguir perdiendo empleo. Según Layoffs.fyi, más de 200.000 personas han perdido su empleo en lo que va de año en el sector tecnológico. El propio Altman reconoció que muchas empresas estaban usando a la IA como excusa para aplicar los recortes de plantilla que arrastraban tras la sobrecontratación de 2021 y 2022.

Altman, sin embargo, cree que ciertos aspectos del trabajo humano no van a desaparecer. En su intervención utilizó una curiosa metáfora: cocinar para otros. "No estás creando mucho valor económico en el mundo, pero demuestra amor. Creo que la gente seguirá cocinando y comiendo junta mucho después de que los robots puedan cocinar igual de bien". Puede que la jornada de cuatro horas siga siendo un mito, pero al menos nos quedará la cocina casera.

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Imagen | Flickr (World Economic Forum/Pascal Bitz), Unsplash (Annie Spratt)