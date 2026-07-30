Patricia Greenfield, psicóloga: “En lo referente a la capacidad lectora, no hay una edad segura para que los niños empiecen con el teléfono móvil”

La mayoría de millenials no entendemos que los niños hoy en día tengan teléfono móvil desde la escuela primaria. En mi caso, por ejemplo, tuve mi primer móvil en bachillerato. Un ladrillo heredado de mi hermana. La cuestión es que los tiempos cambian y es lógico que los niños empiecen a interaccionar mucho antes con los dispositivos tecnológicos. Sin embargo, hay bastante controversia con respecto a la edad ideal para que empiecen a hacerlo.

Algunos expertos consideran que es bueno para ellos empezar pronto, mientras que otros muchos señalan que puede ser perjudicial. Por ejemplo, se habla mucho de los efectos que puede tener sobre la capacidad de lectura de los pequeños. Y no hablan solo de leer sin silabear. El principal hándicap parece estar en la comprensión lectora. Leen, pero no se enteran del contenido.

No importan ni la edad ni el uso del teléfono móvil en el colegio. En un estudio reciente, llevado a cabo por psicólogos de UCLA, se analizó el efecto de tener teléfono móvil sobre la capacidad lectora de niños de primaria. En el estudio participaron 106 niños de tercer y sexto grado. Esto, en Estados Unidos, equivale justo a los cursos tercero y sexto de primaria en España. Todos los niños tuvieron que hacer una prueba de comprensión lectora y contestar una encuesta sobre la posesión de teléfono móvil. Es decir, no solo tenían que decir si tienen uno, sino hablar un poco sobre sus hábitos con él. Es importante recalcar que no solo había niños de distintas edades. También se incluyeron participantes diferentes tanto cultural como lingüísticamente.

Con todo esto, se vio que los niños que tienen teléfono móvil obtuvieron peores resultados en las pruebas de lectura. Este efecto se mantuvo tanto en los estudiantes de tercer curso como en los de sexto y daba igual si llevaban el teléfono encima en la escuela o si se lo habían dejado en casa. Tampoco influía el idioma en el que hablaban normalmente con su familia. De todo esto se concluye que el problema es la posesión de teléfono móvil. No las distracciones que pueda ocasionar en el colegio o la edad del niño. No hay una edad ideal para empezar a usar teléfono móvil, al menos en lo que a lectura se refiere. Eso es justamente lo que ha dicho una de las autoras del estudio, Patricia Greenfield, en declaraciones recogidas por Phys.

La única excepción. En el estudio sí que hubo una excepción, referente a los niños de familias no angloparlantes. En esos casos, para los que tenían móvil, sus habilidades lectoras eran mejores cuando usaban juegos en el teléfono y llevaban tiempo mandándose mensajes de texto con otros niños. Es una excepción que, en realidad, cuadra con otros estudios, en los que se señala que el problema no está en utilizar el teléfono móvil, sino en el uso que se hace de él. No es lo mismo emplearlo para ver vídeos de retos de TikTok que para utilizar juegos educativos. Pasa lo mismo con la televisión o las tablets, por ejemplo.

Más que a la capacidad de leer como tal, se afecta a la compresión lectora

Más allá de la lectura. En realidad, la lectura no es la única cualidad que se ve afectada por el uso prematuro de teléfonos móviles. Por ejemplo, hay estudios que apuntan a que puede afectar a la salud mental y física, aumentando el riesgo de fenómenos como el insomnio o la obesidad. En estos casos, sí que se hace referencia a la edad. De hecho, en un estudio publicado en 2025, se señalaban efectos negativos inversamente proporcionales a la edad. Y no estamos hablando de niños muy pequeños. En estudiantes de 12 años con teléfono móvil, se vio un aumento del 60% en el riesgo de dormir mal y del 40% en el riesgo de obesidad en comparación a los que no tienen este dispositivo.

Estudios observacionales. Es importante destacar que buena parte de estos estudios son observacionales. Por ejemplo, en el caso de las pruebas de lectura, se encontró una correlación estadísticamente significativa entre tener teléfono móvil y obtener peores resultados en las pruebas de lectura. Sin embargo, no se puede demostrar que realmente el problema esté en el teléfono. Como suele decirse, correlación no implica causalidad. Podría ser más bien una casualidad.

De todos modos, son muchos los estudios que señalan que las pantallas no son las mejores aliadas en esas etapas en las que la mente empieza a desarrollarse. Por supuesto que estamos más influenciados por la tecnología que hace 20 años. Quizás no sea necesario esperar a un ladrillo heredado en bachillerato, pero tampoco es la mejor idea del mundo darle un teléfono móvil a un niño de 6 años.

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