Mi teclado de 30 euros puede hacer lo mismo que el nuevo teclado IA de OpenAI de 230 dólares

OpenAI anunció hace unos días su primer producto físico (con perdón de su ropa y merchandising). Se llama Codex Micro, cuesta unos 230 dólares y se vende como el mando a distancia perfecto para gestionar agentes de IA mientras programas. El problema es que, si te fijas en lo que realmente hace, casi cualquier teclado programable, incluido uno barato que ya tengas en un cajón, puede hacer exactamente lo mismo.

Qué es el Codex Micro

El dispositivo se presentó el pasado 29 de junio en la AI Engineer World's Fair de San Francisco y salió a la venta el 15 de julio. Está fabricado junto a Work Louder, una marca especializada en teclados mecánicos y paneles de macros para desarrolladores y diseñadores. Con ésta, Work Louder suma ya la tercera colaboración de este tipo, después de haber creado ya versiones a medida para Figma y para Framer.

Básicamente se trata de un teclado con iluminación RGB pensado para acompañar a Codex, el asistente de programación de OpenAI, presentándose como una forma sofisticada de gestionar varios agentes autónomos a la vez. El dispositivo se puede adquirir ya tanto en la web de OpenAI como en la de Work Louder, a un precio de 230 dólares, aunque en el momento de escribir este artículo, se encuentra agotado.

Por dentro, el Codex Micro no reinventa nada, ya que toma prestado el chasis del Creator Micro 2 de Work Louder. El dispositivo incorpora trece interruptores mecánicos de bajo perfil, un mando giratorio con clic, un sensor táctil para alternar entre hasta seis capas programables y un joystick analógico capaz de activar menús dentro de aplicaciones. El modelo básico se conecta por USB-C, mientras que la versión Pro añade Bluetooth y una batería de 2.100 mAh, y funciona en Mac, Windows, iOS, Android y Linux.

“Seis teclas de "Agente" se iluminan con el estado en tiempo real de cada tarea de Codex, para saber de un vistazo si está pensando, ejecutándose, esperando o ha terminado; el joystick permite lanzar flujos de trabajo habituales como revisar una pull request, depurar un error o refactorizar código; y las teclas de comando reúnen acciones frecuentes como aceptar, rechazar, activar el micrófono o abrir una conversación nueva”, se puede leer desde la web de compra de OpenAI. Además, el dial que incorpora permite subir o bajar el nivel de razonamiento del modelo sobre la marcha, y el pack incluye 32 teclas intercambiables con iconografía propia del asistente de OpenAI.

Por qué OpenAI lanza esto ahora

El lanzamiento no llega en el mejor momento judicial para la compañía. Y es que tal y como señala TechCrunch, OpenAI lanza este teclado “en plena batalla legal por el hardware”, en referencia a la demanda de Apple contra la empresa por, supuestamente, haber utilizado secretos de diseño de hardware ajenos. Axios apuntaba en la misma dirección al recordar que “el calendario del proyecto podría verse afectado por esa demanda de Apple”.

El propio Codex Micro se entiende mejor si se compara con otro producto que sigue sin ver la luz: el misterioso dispositivo que OpenAI desarrolla junto al exdiseñador jefe de Apple, Jony Ive. Y es que, a pesar de que sea una colaboración puntual con Work Louder, el contexto importa, ya que se trata del primer hardware que cuenta con la firma de OpenAI, antes que el resto de dispositivos de los que se llevan rumoreando meses. Es, en cierto modo, un ensayo general, es decir, una forma de probar el terreno del hardware con un público mucho más reducido (en este caso desarrolladores) antes de lanzarse a por el consumidor medio.

La IA comienza a saltar de la pantalla a otros objetos físicos, y para OpenAI esta es su primera apuesta enfocada en ofrecer toda una superficie de control pensada para quien convive todo el día con agentes de IA.

Lo importante: todo esto ya lo puede hacer tu teclado

Si lo pensamos fríamente, ni una sola de las funciones del Codex Micro es exclusiva de ese hardware. Son, todas, asignaciones de teclas a comandos, ya sea abrir una conversación, aceptar o rechazar un cambio, subir el nivel de razonamiento, o activar el micrófono. Y eso es precisamente lo que hace, desde hace años, cualquier software de macros para teclado.

Codex Micro funciona sobre QMK/VIA, el firmware libre para teclados mecánicos que llevan usando desde hace tiempo miles de teclados de todas las marcas y precios. De hecho, si repasamos la documentación oficial de QMK, se explica que su sistema de macros permite grabar y reproducir secuencias completas de teclas desde el propio teclado, sin necesidad de software adicional una vez configuradas, y que “basta con activar la función en el firmware y reproducirlas pulsando una combinación concreta”. Con la utilidad VIA, cualquier persona puede reasignar cada tecla de su teclado, sea el que sea, siempre que sea programable, a una pulsación, una combinación o una macro de varios pasos, sin escribir una sola línea de código.

Así que, si tu teclado admite QMK/VIA, o si usas una utilidad como AutoHotkey en Windows o Karabiner-Elements en Mac, por poner algunos ejemplos, puedes mapear tú mismo, en diez minutos, exactamente lo que hace cada tecla del Codex Micro:

Una tecla para aceptar un cambio de código y otra para rechazarlo.

Una tecla para abrir una conversación nueva con el agente.

Una combinación para activar el micrófono y dictar.

Dos teclas o un dial (si tu teclado tiene uno) para subir o bajar el nivel de razonamiento del modelo, algo que en la propia interfaz de Codex ya se controla con atajos de teclado.

Pero también hay que pensar que este tipo de teclados tiene su nicho, y más que por sus funciones (que también), el diseño, la construcción y los extras que pueda tener también cuenta y es, precisamente, lo que le da valor a este tipo de productos. En este caso, lo único que un teclado normal no replica con facilidad es el detalle más vistoso del Codex Micro: que cada tecla cambie de color según el estado del agente (ya sea pensando, ejecutando, en espera o con error). Eso exige una integración específica entre el firmware del teclado y la API de Codex, y es el terreno en el que OpenAI y Work Louder sí han hecho un trabajo de ingeniería propio. Y a ver, es más una comodidad que una función que aporte capacidades nuevas.

Entonces, ¿qué se paga realmente por 230 dólares?

Es diseño, materiales y una experiencia de marca. Se paga un chasis de aluminio mecanizado, interruptores mecánicos de calidad, un acabado cuidado, el sensor táctil y el joystick físico, una integración lista para usar sin tener que configurar nada, y el hecho de formar parte de un producto de nicho, curado y coleccionable, con la estética oficial de OpenAI. Es exactamente el mismo tipo de valor que ya ofrecen otros productos de Work Louder, o de cualquier otra marca especializada en periféricos más especialitos. Al final es un producto bonito y bien resuelto, para un público muy concreto.

Imágenes | OpenAI y Work Louder

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