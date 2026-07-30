Toyota tiene una forma peculiar de filtrar candidatos: seis segundos y una cuerda bastan para saber quién sirve para la fábrica

Los departamentos de recursos humanos cada vez ingenian pruebas y test más curiosos para detectar determinadas cualidades o habilidades en los candidatos que resultan especialmente interesantes para el puesto que se busca cubrir.

Tal y como contaban nuestros compañeros de Motorpasión, Toyota utiliza una de esas pruebas que para reclutar a los empleados de su cadena de montaje y se ha hecho viral a raíz de un vídeo que ha circulado por las redes sociales. Una pared con seis clavijas y una cuerda. Nada más. ¿De verdad esto sirve para decidir quién trabaja en una fábrica de coches? Toyota dice que sí. Y detrás de este test de habilidad hay más lógica de la que parece.

Una cuerda, seis clavijas y ningún margen de error. El reto que Toyota propone a sus candidatos se llama "Rope Twist" y consiste en enrollar una cuerda alrededor de seis clavijas fijadas a una pared. Hay que hacerlo en un orden y una dirección muy concretos. No vale enrollarla de cualquier forma. Solo existe un camino correcto y hay que lograrlo en menos de seis segundos. Un fallo en el sentido del giro y toca empezar de nuevo.

Toyota confirmó a la revista Jalopnik que se trata de una de sus "herramientas de entrenamiento dojo". Según el fabricante japonés, el vídeo viral se grabó en su centro de experiencias de Kentucky y tiene años de historia detrás. En realidad, la prueba busca medir la memoria muscular y la capacidad de coordinación bajo presión de tiempo de los candidatos, justo la habilidad que necesitarán a diario en su puesto en una línea de montaje.

No es el único filtro. El "Rope Twist" es solo una de las distintas pruebas de habilidad con las que Toyota pone a prueba a sus candidatos. La marca japonesa también aplica el reto "Voltear y Colocar", una prueba inspirada en el test de Minnesota. Esta es una prueba clínica usada desde hace décadas para medir la destreza manual y la coordinación entre ojo y mano. En ese caso la complejidad se duplica ya que toca usar ambas manos. Hay que girar diez pares de discos parecidos a los de hockey y colocarlos en su sitio.

Toyota asegura que una persona sin entrenar tarda unos 20 segundos en resolver este test. Un empleado de planta lo hace en 14 segundos. La marca combina estas pruebas con otras similares como el paso de pernos con las dos manos y el montaje de piezas diminutas contra reloj. Todas buscan lo mismo: medir y entrenar la ergonomía, el ritmo y la precisión de los empleados que ensamblan las piezas de sus coches.

Por qué a Toyota le importa tanto la mano de cada operario. Estas pruebas de habilidad se sustentan por la obsesión japonesa de hacer las cosas siempre igual de bien. Toyota lleva décadas apoyándose en el kaizen, la filosofía de la mejora continua. Empuja a cada trabajador a perfeccionar su propio proceso, paso a paso, sin prisa pero sin pausa.

Este cuidado por el detalle forma parte del Sistema de Producción Toyota, el modelo que persigue la máxima optimización en la producción y eliminar cualquier desperdicio. Busca que cada coche salga con el mismo nivel de calidad, monte quien lo monte. Por eso a la empresa no le basta con saber si alguien enrolla bien una cuerda. Quiere saber si esa persona seguirá el procedimiento exacto, sin atajos.

El resultado de tanto rigor: el mayor fabricante de coches del mundo. Puede sonar exagerado poner tanto empeño en una prueba de seis segundos. Pero los números respaldan la metodología del sistema de contratación de la marca japonesa. Toyota fue en 2025 el mayor productor de coches del planeta con una producción de 11,3 millones de unidades, muy por delante de Volkswagen, que se quedó en 9 millones.

Esa cantidad de coches solo se sostiene si cada operario responde igual de bien, turno tras turno, en todas las plantas del fabricante. Ahí es donde encajan todas estas pruebas de destreza. Buscan manos entrenadas para no fallar, no genios creativos con la cuerda. "Ayudan a ilustrar cómo invertimos en la formación de nuestros empleados", aseguraba un portavoz de Toyota.

En Xataka | Jeff Bezos asegura que hay un tipo de empleado que nunca podrá ser reemplazado por una IA: los inventores

Imagen | Toyota