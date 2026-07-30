El Google Pixel 10 Pro baja de precio con una promoción adicional: ahora puedes financiarlo al 0%

Los móviles de Google llevan muchos meses recibiendo ofertas, algunas bastante atractivas Es en MediaMarkt donde solemos ver las mejores a través de dobles descuentos (generalmente uno directo y otro por iniciar sesión). Y pese a que no es la mejor que hemos visto hasta el momento, el Google Pixel 10 Pro de 256 GB ahora mismo se encuentra por 829 euros, y además viene con una promoción adicional.

Antes de nada, cabe mencionar que también está disponible la versión de 128 GB por 729 euros.

Uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha

El Google Pixel 10 Pro es un móvil que ha estado más barato en MediaMarkt. Lo llamativo de esta nueva oferta es que ahora se puede acceder a una promoción con la que podemos financiar el móvil al 0%. Eso sí, para ello hay que contar con la MediaMarkt VISA y la promoción finalizará mañana 31 de julio a las 09:00 horas.

El Google Pixel 10 Pro es, junto a su versión XL, el mejor móvil de la marca, y por muchas razones. Es un smartphone especialmente interesante por su formato compacto con pantalla de 6,3 pulgadas, pero además su panel es bastante brillante y ofrece una tasa de refresco de 1 a 120 Hz, por lo que se ve muy fluido.

Tiene 16 GB de RAM y, en este caso, 256 GB de almacenamiento interno, su software estará actualizado durante bastantes años y cuenta con un apartado fotográfico muy atractivo, sobre todo por el telefoto 5x. Además, el software de las cámaras está muy bien pulido ofreciendo resultados muy buenos con el sensor principal.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 10 pro hoy ✅ LO MEJOR Su formato compacto , ideal para los que quieran un móvil pequeño.

, ideal para los que quieran un móvil pequeño. Su apartado fotográfico, que ofrece muy buenos resultados. ❌ LO PEOR La carga rápida es de 30W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil pequeño, con un buen software y un excelente apartado fotográfico. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es importante tener un móvil que incorpore una buena batería, tanto por la capacidad y autonomía como por la carga rápida.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Google

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