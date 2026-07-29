La próxima gran batalla por la cobertura móvil será en el espacio: Amazon tiene un plan para plantar cara a Starlink

Hasta hace poco, perder la cobertura significaba quedar fuera de la red hasta encontrar otra antena terrestre. Esa lógica empieza a romperse: los satélites de órbita baja ya pueden comunicarse directamente con determinados teléfonos móviles y mantener servicios básicos allí donde la infraestructura convencional no llega o deja de funcionar. No hablamos todavía de sustituir las redes que usamos cada día, sino de extenderlas más allá de sus límites. En esa carrera, Starlink ya presta servicio y Amazon ha trazado un plan de gran escala para intentar alcanzarla.

El plan de Amazon. La compañía ha solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorización para desplegar hasta 5.105 satélites en órbita baja. La futura red, denominada Amazon Leo Direct-to-Device, estaría diseñada para comunicarse con móviles compatibles y dispositivos del Internet de las Cosas mediante bandas de espectro asignadas a Globalstar. Amazon prevé comenzar el despliegue en 2028, por lo que hablamos todavía de una propuesta sujeta a aprobación. Su objetivo abarca voz, datos, mensajería, vehículos conectados y operaciones remotas fuera del alcance de las redes convencionales.

No es la misma constelación de banda ancha. Seguramente te estarás preguntando si esos 5.105 satélites se limitarán a reforzar la red que Amazon ya está desplegando. La respuesta es no. El sistema D2D funcionaría junto a esa constelación, pero tendría una misión distinta: conectarse directamente con móviles compatibles, mientras que el servicio de banda ancha actual necesita terminales específicos como Leo Nano, Leo Pro o Leo Ultra. Amazon ya tiene más de 390 satélites de esta primera red en órbita y espera comenzar a prestar servicio fijo durante 2026.

Una red en cinco capas. El proyecto distribuye la constelación a 510, 540, 560, 570 y 580 kilómetros de altura para extender la cobertura por latitudes medias, altas y próximas a los polos. La comunicación con los dispositivos utilizará las bandas L y S, mientras que los enlaces con tierra funcionarán mediante Ka y V. El diseño prevé que cada satélite incorpore procesamiento de señales, conexiones ópticas y haces digitales. Amazon calcula una vida útil de seis a ocho años antes de bajarlos hasta 360 kilómetros para completar su retirada natural.

La llave estaba en Globalstar. Amazon no pretende construir esta nueva red completamente desde cero. En abril acordó adquirir el operador satelital por unos 11.600 millones de dólares, una operación que espera completar en 2027 y que incluye espectro autorizado, infraestructura y las constelaciones HIBLEO y C-3. Esos activos funcionarían de manera coordinada con los sistemas de Amazon Leo. Globalstar mantiene además un acuerdo de largo plazo con Apple, que utiliza sus satélites para servicios disponibles en determinados modelos de iPhone y Apple Watch, desde mensajería hasta asistencia en carretera.

Ya está ocurriendo. Los incendios forestales cerca de Madrid ofrecieron una muestra concreta de esta tecnología. Starlink confirmó que proporcionaba conectividad gratuita por SMS a clientes de MasOrange y Movistar situados en las zonas afectadas, siempre que utilizaran smartphones LTE compatibles. Los teléfonos podían conectarse automáticamente a Starlink Mobile cuando la red terrestre no estaba disponible, aunque el servicio funcionaba mejor con una vista despejada del cielo. Movistar, Orange y Vodafone también comunicaron la activación de conectividad satelital de emergencia para ayudar a mantener las comunicaciones.

Starlink parte con ventaja. Al terminar 2025, su servicio de conexión directa a móviles ya había llegado a 22 países y seis continentes, según Teslarati. La publicación situaba la red por encima de los 650 satélites, con 27 operadores asociados y más de seis millones de clientes mensuales. Frente a ese despliegue, Amazon plantea comenzar el suyo en 2028, siempre que obtenga las autorizaciones necesarias. Lo que tenemos delante, por tanto, no es únicamente una carrera por desplegar más satélites, sino por extender la cobertura móvil más allá de las antenas terrestres.

Imágenes | Amazon

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