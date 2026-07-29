Mova presenta su primer localizador GPS para mascotas: habla con tu perro a distancia y rastréalo en tiempo real

Los dispositivos de localización de objetos tipo AirTag han ganado mucha popularidad en los últimos años para seguirle la pista a todo tipo de pertenencias. Sin embargo, cuando se trata de animales, los sistemas pasivos por Bluetooth se quedan cortos en zonas de campo o cuando el animal se desplaza rápido. Mova, una marca reconocida en el sector del hogar conectado por sus robots aspiradores, ha dado el salto al cuidado de animales con el SureTrack Pro, un localizador GPS diseñado específicamente para perros y gatos.

Localizador GPS para mascotas Mova SureTrack Pro PVP en Mova — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Posicionamiento híbrido y llamadas a tu mascota

A diferencia de un rastreador tradicional, el punto más llamativo del SureTrack Pro es su sistema de comunicación de voz bidireccional. Equipado con un altavoz y micrófono integrados, permite llamar al animal a distancia desde el smartphone mediante la app MOVAhome. Esto resulta especialmente útil para tranquilizar al perro si se ha asustado, darle órdenes de llamada a distancia o escuchar el entorno en el que se encuentra.

Para determinar la ubicación con exactitud, el dispositivo no depende de una sola tecnología. Combina hasta seis métodos de posicionamiento (GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, WiFi y un sistema de radar activo), ofreciendo un margen de precisión métrica y actualizaciones de posición cada cinco segundos. Gracias a su conectividad integrada con eSIM (redes LTE/4G y 5G), sigue ofreciendo cobertura tanto en calles de ciudad como en medio de la naturaleza o espacios cerrados.

Ligero, resistente y pensado para el día a día

Con un formato tipo medalla que se acopla directamente al collar, sus dimensiones son bastante reducidas (52 x 36 x 22 mm) y su peso es de solo 36,4 gramos. La marca lo recomienda para mascotas a partir de los 3,5 kg de peso.

En el apartado físico y de seguridad, cuenta con:

Resistencia IP67 : preparado para resistir al polvo, salpicaduras y chapuzones accidentales.

: preparado para resistir al polvo, salpicaduras y chapuzones accidentales. Batería de hasta siete días : en modo ahorro energético, recargándose por completo en unas dos horas.

: en modo ahorro energético, recargándose por completo en unas dos horas. Geo-vallado inteligente : permite configurar hasta cuatro zonas seguras para recibir alertas automáticas si el animal se sale de los límites marcados.

: permite configurar hasta cuatro zonas seguras para recibir alertas automáticas si el animal se sale de los límites marcados. Luz LED y zumbador : incorpora un LED brillante y una señal acústica remota para encontrar al animal si se esconde entre arbustos o de noche.

: incorpora un LED brillante y una señal acústica remota para encontrar al animal si se esconde entre arbustos o de noche. Monitorización de actividad: registra datos diarios de ejercicio e historial de rutas guardado durante un año.

Disponibilidad y planes de suscripción

Este nuevo dispositivo de Mova tiene un PVP recomendado de 99 euros, pero ahora está en oferta de lanzamiento por 89 euros. Al llevar eSIM integrada para mantener la conexión constante, el Mova SureTrack Pro requiere un plan de datos tras el primer mes gratuito. Los precios varían según la permanencia elegida:

Plan anual: 8 euros al mes (96 euros al año).

8 euros al mes (96 euros al año). Plan bianual: 6,66 euros al mes (80 euros al año).

6,66 euros al mes (80 euros al año). Plan trianual: 6,11 euros mensuales (73,33 euros al año).

Todos los planes cubren el historial completo de 365 días, los mapas de calor de actividad, las alertas en tiempo real y la posibilidad de compartir el acceso a la ubicación con varios miembros de la familia de forma ilimitada.

⚡ EN RESUMEN: localizador para mascotas mova suretrack pro ✅ LO MEJOR Comunicación de voz bidireccional: va un paso más allá del simple mapa. El altavoz y micro integrados permiten llamar a la mascota a distancia para calmarla o usar la señal acústica si está escondida.

va un paso más allá del simple mapa. El altavoz y micro integrados permiten llamar a la mascota a distancia para calmarla o usar la señal acústica si está escondida. Compacto y ligero: con apenas 36,4 gramos y formato de medalla, resulta muy cómodo y no entorpece la movilidad del animal. ❌ LO PEOR Exige suscripción obligatoria a largo plazo... Al depender de conectividad móvil (eSIM), requiere pagar una cuota mensual constante (entre 6,11 euros y 8,00 euros/mes según la duración elegida) para seguir operativo tras el primer mes promocional.

Al depender de conectividad móvil (eSIM), requiere pagar una cuota mensual constante (entre 6,11 euros y 8,00 euros/mes según la duración elegida) para seguir operativo tras el primer mes promocional. Limitado para mascotas muy pequeñas... Aunque pesa poco, sus dimensiones y las recomendaciones del fabricante lo desaconsejan para gatos pequeños o perros de menos de 3,5 kg. 💡 CÓMPRALO SI... Eres dueño de un perro que se escapa o tutor de un can que tiende a huir tras rastros en el campo o también sirve para reforzar órdenes de voz a distancia mientras pasean sueltos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dispositivo sin cuotas y prefieres hacer un pago único, este producto no es para ti ya que te obliga a pagar una suscripción mensual obligatoria por la eSIM.

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Imagen | Mova

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