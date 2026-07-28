Esta aeronave china parece un OVNI, pero no es CGI: ya vuela y su diseño tiene una explicación muy concreta

En internet ya no basta con ver para creer. Entre vídeos generados por inteligencia artificial, recreaciones digitales y grabaciones recortadas, distinguir una máquina real de una fantasía se ha vuelto especialmente difícil cuando lo que aparece en pantalla parece un platillo volante. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con un extraño vehículo chino que se ha viralizado en los últimos días. Su silueta invita a desconfiar, pero esta vez contamos con algo más sólido que una sucesión de imágenes compartidas sin contexto.

El aparato es el EFC1200, un eVTOL desarrollado por la empresa china E-Hawk Technology. Completó su primer vuelo en julio de 2025 y, según la información publicada por el Gobierno de Wuhan el 2 de marzo de 2026, ya había acumulado más de 130 vuelos de prueba. Su existencia tampoco depende de grabaciones de origen incierto:contamos con una fotografía difundida por el Gobierno municipal y con un vídeo de vuelo publicado por la propia compañía. Eso confirma que la aeronave existe y vuela.

Ocho ventiladores ocultos explican su aspecto de OVNI

Su peculiar silueta empieza a entenderse cuando miramos dónde están los rotores. En lugar de dejarlos expuestos alrededor de la cabina, como ocurre en muchos eVTOL, la compañía ha encerrado ocho ventiladores de conducto dentro de una estructura continua y los ha distribuido entre los cuatro extremos del vehículo. Ese planteamiento elimina los brazos y las hélices visibles y convierte prácticamente todo el fuselaje en una gran plataforma de propulsión. Su aspecto futurista no es, por tanto, un simple reclamo visual, sino una consecuencia directa de esa arquitectura.

El problema que E-Hawk pretende resolver aparece cuando trasladamos estas aeronaves al entorno urbano. La empresa sostiene que las hélices expuestas pueden golpear fachadas, balcones o esquinas y que las corrientes generadas por un helicóptero dificultan el vuelo estacionario junto a los edificios. Su propuesta consiste en proteger la propulsión dentro del fuselaje para reducir esos riesgos y ganar margen en espacios estrechos. Según el fabricante, el EFC1200 puede despegar y aterrizar en unos 30 m², aproximarse a muros y maniobrar entre construcciones.

Para moverse, el vehículo regula por separado la potencia de sus ocho ventiladores. E-Hawk explica que, al volar junto a una fachada, reduce el empuje del lado más próximo y lo aumenta en el opuesto para conservar una distancia estable respecto al edificio. La compañía atribuye a cada unidad unos 150 kgf de empuje y sitúa en 1,2 toneladas el peso máximo al despegue. También anuncia una carga útil de hasta 450 kg, más de 20 minutos de vuelo y una configuración proyectada para cuatro ocupantes.

Capturas de la red social Weibo donde se aprecia el eVTOL de E-HAWK en diversos eventos

Las imágenes publicadas en Weibo, la gran red social china de microblogging que suele compararse con X, añaden otra pieza, pero no cierran todas las dudas. En ellas aparece una unidad expuesta con una cabina de cuatro asientos y un amplio acristalamiento. Hubei Daily explicó que el modelo mostrado el 24 de febrero de 2026 incorporaba cambios en el fuselaje y una actualización del interior respecto a una prueba anterior. Las fuentes, sin embargo, no aclaran si esa configuración concreta fue la que voló ni qué equipamiento llevaba la aeronave utilizada en los ensayos.

Que el EFC1200 exista y pueda volar no significa que ya sea un taxi aéreo comercial. La propia empresa reconoce que todavía debe obtener las autorizaciones necesarias antes de emplearlo en servicios de turismo o transporte de pasajeros. El modelo chino que sí ha completado la cadena de certificaciones de aeronavegabilidad y operación es otro: el EH216-S de EHang. Dos operadores recibieron sus certificados de operador aéreo el 28 de marzo de 2025, aunque de momento siguen realizando operaciones internas de prueba y preparando la venta de billetes.

El EFC1200 forma parte de una apuesta industrial mucho más amplia. China incluyó en 2024 la economía de baja altitud entre sus nuevos motores de crecimiento, y E-Hawk imagina este vehículo trabajando junto a edificios, transportando mercancías, apoyando rescates o desplazando pasajeros. Por ahora, todos esos usos pertenecen a una fase futura. El prototipo ya ha resuelto la pregunta más llamativa, porque existe y vuela, pero aún tiene por delante la más difícil: demostrar que puede hacerlo con seguridad y en una operación comercial viable.

Imágenes | E-HAWK | 长江云官方微博 (Weibo)

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