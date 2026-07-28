Unitree tiene un perro-robot que se mueve a toda velocidad por terrenos que parecen imposibles. Su truco: patas con ruedas

Con el boom de los humanoides, parece que los robots cuadrúpedos han pasado a un segundo plano, pero Unitree acaba de demostrar que aún pueden dejarnos boquiabiertos. Durante este fin de semana se ha viralizado un vídeo de su último invento: un perro robot con ruedas atravesando terrenos por los que ningún otro robot podría moverse, y todo a una velocidad brutal.

Se llama Unitree As2-W y lo que lo distingue de otros robots cuadrúpedos es que sus patas tienen ruedas. Esto le permite superar obstáculos con más facilidad y moverse muy rápido. Tanto, que la propia Unitree avisa de que el vídeo no está acelerado, sino que es la velocidad real.

Hasta 6 metros por segundo y 30km de autonomía

Muchos de los comentarios en redes hacen referencia a la velocidad a la que se mueve. Un usuario en X dice "Imagínate intentar escapar de esa cosa", otro en YouTube comenta "¡Ahora no podéis escapar de ellos, chicos!". En concreto, el robot puede alcanzar una velocidad de 3,7 metros por segundo, aunque es capaz de llegar a picos de 6 metros por segundo. Esto equivale a 13,3 km/h con sprints de 21,6km/h, pero si tenemos en cuenta que en el vídeo se ve como desciende pendientes muy pronunciadas, la velocidad que alcanza es mucho mayor.

Monta una batería de 15.000 mAh que le permite caminar sin parar durante 3 horas, lo que se traduce en una autonomía total de 30 km. En el caso de que el robot vaya cargado la autonomía se reduce a 2 horas continuas y unos 25 km. Hablando de peso, el robot pesa sólo 25 kg y es capaz de mover 16 kg de carga mientras camina, pero soporta hasta 150kg en estático.

El secreto está en las ruedas (y su flexibilidad)

A nivel diseño, el Unitree As2-W es igual que muchos de los perros robot que hemos visto, con la principal diferencia de que no tiene almohadillas en sus patas, sino ruedas. Estas ruedas tienen 7 pulgadas de diámetro lo que, combinado con el amplio rango de movimiento de sus articulaciones, le permite adaptarse a todo tipo de terrenos, llegando a superar obstáculos de 80 cm de altura y pendientes de 45º de inclinación.

Sobre la flexibilidad de sus patas, su cuerpo puede girar entre -45º y 45º, el muslo entre -115° a 200° y el gemelo entre -159° y -47°. Son rangos amplios que le permiten plegar y extender la pata para absorber impactos tras caer de grandes alturas, adoptar posturas abiertas para escalar y recolocarse muy rápido tras un salto.

Además de poder bajar montañas y atravesar ríos (tiene resistencia al agua IP54), en el vídeo también muestran cómo hace acrobacias porque claro, si no no sería Unitree.

Tu compañero de senderismo o tu peor pesadilla

En el vídeo, Unitree muestra que su nuevo robot es el compañero de senderismo perfecto que te lleva la mochila y se mantiene siempre a tu lado gracias a su sistema inteligente de seguimiento. Sin embargo, mientras Unitree nos lo vende como una especie de "sherpa", buena parte de los comentarios en redes apuntan hacia un uso muy distinto: su potencial en entornos militares.

Uno de los comentarios con más 'me gusta' en YouTube dice "Imagina a este perro persiguiéndote por la jungla con armas", otro señala que "Millones de soldados están replanteándose su vida después de ver esto", junto a otros como el que bromea con una cacería humana o las menciones al episodio 'Metalhead' de Black Mirror. Son los comentarios típicos que suelen aparecer en vídeos de robots, pero no deja de ser llamativo cómo choca el marketing de la empresa con la interpretación que hacen las redes

Imagen | Unitree

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