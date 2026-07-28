Emily Wilson, traductora de 'La Odisea' que inspiró a Nolan: "me daría vergüenza haber escrito cualquier parte de este guión"

Desde antes de su estreno, 'La Odisea' cargaba con una losa enorme: la de ser la nueva cinta de Christopher Nolan. El director cuenta con tantos críticos como adeptos, y es innegable que, junto a otros como Villeneuve, se ha convertido en un sinónimo de "cine", pese a las 'flipadas' que suele tener el autor en cuestión de formatos.

Da a luz experiencias enormes y muy cuidadas en lo visual, pero si algo se ha criticado en ocasiones es la parte del guión. Para su versión del poema de Homero, Nolan se ha basado en una versión muy concreta de 'La Odisea', la traducción de Emily Wilson.

Y la propia Emily ha hecho una de las críticas más feroces a la película, pero también una que, pese a todo, celebra que exista algo como lo que ha creado Nolan.

Una buena ración de palos (y un poquito de reconocimiento a Nolan)

Pese a todas las polémicas, tanto las que tenían sentido como las que no, 'La Odisea' i. Es la cinta más exitosa de Nolan en el fin de semana de su estreno, algo que tiene mérito cuando el director cuenta en su haber con 'El Caballero Oscuro', 'Tenet' y 'Oppenheimer', películas cuya expectación antes del estreno fue brutal. Su adaptación del viaje de Ulises ha dado mucho de qué hablar estos últimos días, pero pese a todas las críticas de cinéfilos y espectadores, hay que resaltar una muy concreta.

Emily Wilson publicó en 2017 su traducción de 'La Odisea'. Era una versión distinta a las anteriores debido a que era una versión modernizada de la historia, y se alabó en su día por ser ágil, poco ornamentada y puede que un poco seca, pero otra traducción de la historia quizá más adecuada para nuestros días, al fin y al cabo. Además, es la versión que el propio Nolan tomó como ejemplo para elaborar el guión de su película.

"Me daría vergüenza haber escrito cualquier parte de este guion" - Emily Wilson

Como puedes imaginar, ser la traductora del poema y la inspiración de la película otorga a Emily un escalón desde el que puede expresar su opinión sobre la cinta. Y la conclusión en su crítica es que no le ha gustado, considerando que es "un espectáculo audiovisual apto para toda la familia, como una elaborada exhibición de fuegos artificiales del Cuatro de julio, y con aproximadamente el mismo nivel de profundidad narrativa y emocional."

La extensa crítica de Wilson está sustentada en tres pilares. El de la superficialidad y falta de sustancia es uno de ellos, ya que considera que la película es un espectáculo audiovisual cargado de impresionantes efectos tradicionales, pero sin profundidad emocional, psicológica y desprovista de la ética del texto original de Homero. Wilson apunta que los personajes son planos, están desdibujados y no tienen una motivación convincente.

Ulises es un "héroe de acción" como podría ser Batman, un tipo desprovisto de cualquier tipo de humor, atormentado y que es la visión occidental y actual de esa visión del héroe trágico. Sin entrar en territorio spoiler por si no las has visto, también critica la deshumanización de los enemigos, sin rostro incluso en casos fundamentales para la trama y, además, la falta de elementos divinos para hacer más realista la cinta a la vez que muestra criaturas mitológicas.

Para Wilson, "'La Odisea' de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o sobre la relación entre el regreso glorioso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es un truco y la escritura es pésima".

No deja pasar tampoco uno de los escenarios de grabación de la cinta: el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Esto es algo que también valió críticas a Nolan en el pasado y, para Wilson, es algo que normaliza la violencia continua contra el pueblo saharaui por parte de Marruecos. Lejos de ser una crítica vacía, la autora expresa que "es particularmente irritante que Nolan haya utilizado esta tierra simplemente como un fondo visualmente impactante para una película que centra, engrandece y redime al héroe de una guerra territorial debido a su reconocimiento tardío y parcial de su propia culpa".

La segunda parte de la crítica se centra en cómo Nolan adapta la historia a la sensibilidad e ideología contemporánea, pero cayendo en incoherencias morales al justificar la violencia dependiendo de quién la ejerza, así como manteniendo roles estereotipados del cine. De hecho, menciona cómo muchos de los actores no blancos están ahí simplemente como versiones del "mejor amigo negro" que presta ayuda al protagonista blanco. Y, evidentemente, si algo se ha criticado de las cintas de Nolan es el papel de la mujer, que en 'La Odisea' no queda mejor parado.

"Hay más personajes femeninos que en la mayoría de las películas de Nolan, gracias al material original. Pero ninguno de ellos tiene mucho que decir, en contraste con las caracterizaciones del poema" - Emily Wilson

La crítica de Wilson es extensa, dura y toca prácticamente todos los palos, relacionando lo que Nolan mete en la cinta con la versión occidental y estadounidense del cineasta, así como la representación tanto de las motivaciones de los personajes como de los conflictos. Sin embargo, y aquí está lo interesante de la crítica, es que Wilson considera que, pese a sus fallos, es un impacto cultural positivo.

"A pesar de todo esto, es un acontecimiento para celebrar", apunta Wilson. "En lo que se nos dice que es la era del streaming, esta epopeya está trayendo al público de vuelta a los cines. En lo que se nos dice que es una época de menor alfabetización y de la "muerte de las humanidades", las traducciones de 'La Odisea', incluida la mía, están volando de las estanterías. Algunos de los que compran el libro o se presentan en los cines para ver a Tom Holland, pueden llegar a estudiar griego antiguo".

Por esto, y por considerar que una adaptación tan mastodóntica pueda animar a que el público general vuelva a la lectura, Wilson está agradecida a Nolan. Y, pese a que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Wilson, y muchas otras críticas a Nolan por 'La Odisea', tan complicado como el propio viaje de Ulises es adaptar una obra como esta. Y, aunque sea por la parte audiovisual, es una de esas películas hechas para volver a disfrutar en el cine.

En uno de los ochocientos formatos en los que se ha estrenado.

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