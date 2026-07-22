Una preventa de un año y 34 salas en todo el mundo: 'La Odisea' ha convertido la escasez en virtud

Solo una película que puede presumir de haber levantado una expectación sin precedentes puede vender entradas sin mostrar apenas imágenes de su metraje, y por supuesto ni medio trailer que permita que los espectadores se hagan una idea del aspecto de la producción. Pero Nolan es un caso especial. Los primeros fans de 'La Odisea' compraron sus entradas hace un año, a ciegas, solo con la palabra de Nolan de que había que confiar en su Caballo de Troya y en su viaje de Odiseo. Ese gesto de confianza de sus fans se ha convertido en la mejor campaña de marketing posible.

Los números. 'La Odisea' ha recaudado 124,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y 264,1 millones a nivel global: la mejor apertura mundial de toda la carrera de Nolan. Universal invirtió 250 millones de dólares en producirla y otros 125 millones en promocionarla por todo el mundo. Y sin embargo, casi nadie que haya pagado por una entrada la ha visto tal y como la concibió Nolan.

Venta anticipada. Universal abrió la venta de las primeras entradas en julio de 2025, doce meses antes del estreno. En menos de una hora, las funciones de estreno en formato IMAX 70mm se agotaron en medio mundo. Casi un año después, en junio de 2026, Universal liberó una segunda tanda de entradas para las sesiones más cercanas al estreno, y las webs de AMC y Fandango, pertenecientes a las cadenas de salas más importantes de EE.UU. volvieron a colapsar con colas virtuales de más de una hora. Fandango terminaría llamando a "La Odisea" su preventa número uno de 2026, con unos 40 millones de dólares vendidos por adelantado.

34 salas. ¿Por qué tanta prisa? Apenas hay 34 salas en todo el planeta que pueden proyectar en el formato IMAX de 70mm que filmó Nolan. En Deadline también se desglosa de dónde salió la recaudación del estreno: un 25% de formatos IMAX digital, otro 25% de pantallas premium propiedad de los exhibidores, un 5% de sesiones en 70mm IMAX y un 3% adicional de 70mm convencional. Sumado, casi seis de cada diez dólares de la apertura vinieron de formatos que exigían, como mínimo, planificar la sesión con bastante antelación.

Entra la reventa. Con una oferta tan estrecha, el mercado secundario no tardó en hacer acto de presencia. Empezaron a verse parejas de entradas por 2.000 dólares en Nueva York, y anuncios pidiendo 10.000 dólares por un lote de doce butacas para una sola sesión. Universal no organiza esa reventa ni se lleva un céntimo de ella pero le interesa: cada cola, cada imagen en redes sociales de una entrada a cientos de dólares hace que la película no salga de la conversación.

El precedente de 'Oppenheimer'. Nolan ya ensayó esta fórmula, aunque a menor escala, en 2023. Los pases en 70mm de 'Oppenheimer' también se agotaron en días y generaron su propio mercado de reventa, un patrón que se ha repetido tres años después. El consejero delegado de IMAX, Rich Gelfond, lo resumió sin rodeos: la película ya tenía reparto y director sobrados para funcionar, pero el formato la terminó de convertir en un fenómeno mundial. Los números de apertura respaldan esa lectura. Por ejemplo, en Nueva York, la única sala con 70mm IMAX es el AMC Lincoln Square 13. Todas sus sesiones, incluidas las de las dos de la madrugada, están agotadas hasta el 12 de agosto, y AMC aún no ha confirmado si ampliará el número de pases.

España, fuera del mapa. En España la sala correcta directamente no existe. Ningún cine del país proyecta el 70mm IMAX íntegro, y la más cercana con ese formato está fuera de España y Latinoamérica. Quien quiera acercarse a la experiencia sin salir del país tiene dos sucedáneos: siete cines con IMAX digital láser, entre ellos Kinépolis en Madrid y Valencia, y cuatro salas adicionales con 70mm fotoquímico estándar. Eso sí, la reventa también funciona a todo trapo: se han visto entradas por hasta 1.000 euros.

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