Francia se convierte en el primer país europeo en vetar las redes a menores de 15 años. Septiembre será la prueba de fuego

Durante años, abrir una cuenta en una red social ha sido tan sencillo como escribir un correo, elegir una contraseña y declarar una fecha de nacimiento. En Francia, está previsto que esa rutina cambie el 1 de septiembre para los menores de 15 años. La prohibición ya ha superado el Parlamento, pero convertirla en algo que funcione exigirá responder preguntas mucho más difíciles: cómo comprobar la edad de los usuarios, qué información se les pedirá para demostrarla y qué ocurrirá con servicios que no solo sirven para publicar fotos o vídeos. Ahí empieza la verdadera prueba.

Una mayoría abrumadora. La decisión quedó respaldada este martes por las dos cámaras francesas: 243 senadores votaron a favor y solo 2 en contra, mientras que la Asamblea Nacional aprobó el texto por 279 votos frente a 81. Emmanuel Macron, uno de sus principales impulsores, celebró que Francia se haya convertido en el primer país europeo en aprobar una prohibición de este alcance. El despliegue se divide en dos tiempos: las nuevas cuentas quedarán vetadas desde el 1 de septiembre y la restricción se aplicará a las ya existentes desde enero de 2027. Eso sí, el calendario todavía puede quedar condicionado por el Consejo Constitucional.

Una prohibición sin lista cerrada. El texto no enumera una por una las plataformas afectadas, sino que remite a las definiciones europeas de “plataforma en línea” y “servicio de redes sociales en línea”. TikTok, Instagram y Snapchat aparecen como los casos más claros, pero la frontera se vuelve menos evidente en YouTube, WhatsApp, Reddit o Roblox, donde conviven funciones sociales con otros usos. Según explicó la diputada Laure Miller, en algunos casos el control alcanzará únicamente determinadas herramientas. Las enciclopedias digitales y los directorios educativos o científicos quedan expresamente excluidos.

Las plataformas asumirán el control. El texto no prevé multas ni otras sanciones para los menores ni para sus padres. La responsabilidad recaerá sobre las empresas, que deberán comprobar la edad de sus usuarios, impedir las nuevas altas que incumplan el límite y cerrar las cuentas afectadas cuando termine el periodo transitorio. La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, sostiene que el plazo es realista porque ya existen herramientas de verificación y otras siguen desarrollándose.

Septiembre será la prueba de fuego. La fecha deja a las plataformas apenas unas semanas de verano para convertir la obligación legal en controles que funcionen desde el inicio del curso. La dificultad no consiste solo en detectar a los menores, sino en comprobar también que el resto de usuarios supera el límite sin crear un proceso imposible de gestionar. Durante el debate, varios parlamentarios cuestionaron que un sistema de esta complejidad pueda estar operativo tan rápido y advirtieron de posibles vías para esquivarlo, tomando como ejemplo el caso de Australia.

La privacidad también está en juego. Comprobar si una persona ha cumplido 15 años no debería exigir necesariamente que revele toda su identidad. Una de las alternativas planteadas por parte del sector consiste en trasladar la comprobación al propio teléfono, en lugar de pedir documentos por separado en cada aplicación. El planteamiento busca reducir la circulación de información personal entre distintos servicios, aunque las fuentes no detallan cómo funcionaría ni qué datos conservaría cada actor. Francia deberá impedir el acceso de los menores sin convertir la solución en una nueva fuente de datos sensibles.

España prepara su propia prohibición. Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 que su Gobierno impulsaría la prohibición del acceso a las redes sociales para los menores de 16 años y exigiría sistemas efectivos de verificación de edad. El Ejecutivo explicó a principios de este mes que había presentado enmiendas para incorporar la medida al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Al momento de escribir este artículo, la iniciativa sigue en la Comisión de Justicia del Congreso, en fase de informe.

Aprobar el texto era solo el principio. Francia ha sido el primer país europeo en llevar una prohibición de este tipo hasta la aprobación parlamentaria, después de que Australia abriera el camino a escala mundial. España se encuentra en una fase distinta y su propuesta todavía puede cambiar durante la tramitación, pero el problema de fondo es compartido: transformar una edad mínima en un control efectivo y proporcionado con la privacidad.

Imágenes | Pixabay | Mohamed Jamil Latrach

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