"Está diezmando el tráfico de búsqueda": así es como la IA de Google está absorbiendo al resto de internet

ChatGPT llevaba menos de un mes en marcha y en Google ya se hablaba de un "código rojo". La tecnología que muchos daban por hecho que acabaría con el negocio central de Google —sustituir el buscador por un chatbot cualquiera— está haciendo justo lo contrario. Desde que Google metió a Gemini dentro de su buscador con Modo IA (AI Mode), sustituyó las listas de enlaces con respuestas conversaciones. Y les está funcionando, porque la gente pasa más tiempo que nunca dentro del propio Google.

El problema es para todos los demás.

Nos encanta el Modo IA. Según tres estudios recopilados por The New York Times, los usuarios pasan entre uno y nueve minutos más en Modo IA que en una búsqueda tradicional. Además escriben consultas hasta tres veces más largas que las preguntas en las que utilizábamos palabras claves habituales, según datos que la propia Google presentó en su evento de mayo.

De los snippets a esto. Un estudio de octubre de Growth Memo, empresa especializada en búsquedas y marketing, detectó que en el 75% de las sesiones los usuarios ni siquiera salen de AI Mode: están la mar de cómodos allí y se olvidan del resto de la web. Es algo que la empresa lleva años haciendo, y desde luego lo intentaban antes de que la IA llegara para conquistarlo casi todo: los snippets y otros elementos diseñados por Google siempre han tenido el objetivo de ser suficientes para que no tuviéramos que pinchar en ningún enlace.

Google Zero. Nilay Patel, director de The Verge, lleva tiempo avisando de un fenómeno que él llama "Google Zero", cuando el tráfico procedente de Google caería prácticamente a cero para los medios. Según él "para los editores, Google Zero ya ha llegado". Con el Modo IA la gente pudo comprobar que aquel lento goteo inicial se convertía en un punto de inflexión real.

En Google dicen que no es para tanto. La vicepresidenta de Google, Liz Reid, aseguró en un blog oficial de Google el año pasado que la compañía sigue enviando un número "relativamente estable" de clics a los medios, y que los informes sobre caídas de tráfico usaban "metodologías defectuosas".

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El ejemplo claro: Wikipedia. La Fundación Wikimedia ha registrado un descenso del 8% en visitantes humanos en el último año. Lo que ha crecido, claro, son los bots que rastrean su contenido para entrenar modelos de IA. Su directora de producto y tecnología, Selena Deckelmann, destacaba que "mi trabajo es asegurarme de que la gente no se olvide de nosotros porque la interfaz de Google haya cambiado".

El tráfico humano se desploma en medios. Según Cloudflare, más de la mitad de todo el tráfico web actual ya no es humano, y entre junio de 2025 y abril de 2026 el tráfico humano hacia webs de sectores como las finanzas, los medios de información o los sitios de comercio electrónico minorista ha caído un 40%. Antes si queríamos conocer el rendimiento de algún futbolista en el mundial preguntábamos en Google y recorríamos enlaces. Hoy basta con preguntarle al modo IA para obtener esa información y luego seguir conversando con el chatbot de Google en ese modo si lo necesitamos.

Tensión de fondo. Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, ya advirtió en 2024 que la IA había acelerado una tendencia que llevaba años en marcha: la de encerrar a los usuarios en ecosistemas cerrados pensados para maximizar el beneficio, en luegar de dirigirnos a una web abierta y sin fronteras como la que él imaginó en 1989.

Mal futuro para las empresas de medios. En mayo Vox Media, propietaria de medios como The Verge, comenzó a vender alguno de sus sitios web. Jim Bankoff, su CEO, explicó que "diezmar el tráfico de búsqueda" como lo estaba haciendo Google había influido en su decisión de buscar otras formas de llegar a la audiencia. De ahí pasó a venderle la mitad de Vox Media a James Murdoch.

En Xataka | Le he preguntado a la IA cualquier chorrada y ahora estoy escribiendo una noticia sobre ella



