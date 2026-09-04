Algo ha quedado claro en IFA 2026: todos quieren un competidor Windows al MacBook Neo y estos son algunos de ellos

Hace exactamente seis meses, Apple presentó un portátil que, sobre el papel, hizo desconfiar a más de uno. El MacBook Neo llegaba como el portátil más asequible de la compañía y lo hacía con un A18 Pro, el chip que Apple había estrenado en el iPhone 16 Pro. Era fácil mirar sus 8 GB de memoria, sus 256 GB de almacenamiento inicial y preguntarse hasta dónde podía llegar aquella fórmula. Medio año después, la conversación ha cambiado bastante: lo interesante ya no es solo lo que Apple consiguió con él, sino cuántos fabricantes Windows parecen estar intentando responder a la misma idea.

El Neo encontró su sitio porque Apple fue bastante precisa al decidir dónde recortar y dónde no. La base seguía ofreciendo aluminio, una pantalla luminosa de 500 nits y una experiencia cuidada para el tipo de usuario al que apuntaba, mientras que las limitaciones quedaban concentradas en apartados como memoria, almacenamiento y algunas prestaciones reservadas a gamas superiores. Salió en España desde 699 euros y actualmente parte de 799, una subida que estrecha parte de su ventaja inicial. Aun así, sigue siendo difícil encontrar en Windows una propuesta que reúna exactamente ese nivel de acabado, precio y prestaciones.

Respuesta Windows al MacBook Neo

Parte de la sorpresa llegó cuando empezaron a aparecer las primeras pruebas de rendimiento. El A18 Pro demostró que su origen en el iPhone decía poco sobre cómo se comportaría dentro de un portátil: en Geekbench 6 llegó a superar con claridad al M1 en mononúcleo y a acercarse mucho en multinúcleo. Eso no convierte al Neo en un MacBook Air barato. Varias pruebas muestran que el M1 conserva ventajas importantes cuando entran en juego cargas sostenidas, codificación o juegos, escenarios bastante más exigentes que las tareas cotidianas que Apple destaca para este equipo.

En Computex esa reacción empezó a hacerse mucho más explícita. Dell llevó el XPS 13 a una comparación directa con el MacBook Neo, hasta el punto de dedicarle una página oficial en la que enfrenta ambos equipos y destaca sus propias ventajas. Hoy, después de que Apple subiera su precio en junio, los dos parten prácticamente de la misma cifra en Estados Unidos, alrededor de 699 dólares. Acer siguió una dirección parecida con el Swift Air 14, también anunciado desde 699 dólares presentándose también como uno de los primeros intentos claros de plantar cara a la propuesta de Apple.

Dell XPS 13

El problema aparece cuando trasladamos esa batalla a España. Aquí el MacBook Neo parte de 799 euros, mientras que el XPS 13 arranca actualmente en 948,99 euros con Core 5 320, 8 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, exactamente las mismas capacidades de memoria y SSD del Neo de entrada. Dell ofrece por 1.049 euros una versión que eleva el almacenamiento a 512 GB. Más acusada es la distancia con el Swift Air 14 disponible en nuestro mercado por 1.199 euros, aunque incorpora 12 GB y 512 GB. En el caso del Acer, además, la configuración española no es la misma que permitió anunciar el modelo desde 699 dólares en Estados Unidos. Competir con el Neo en precio resulta, de momento, más difícil a este lado del Atlántico.

Acer Swift Air 14

IFA ha terminado de convertir esas primeras señales en una tendencia difícil de ignorar. Lenovo ha presentado el IdeaPad Vibe, con un precio previsto desde 799 euros en España, siete colores y configuraciones con Snapdragon X o Ryzen AI 400, una propuesta que hemos podido ver de cerca en Berlín y que entra exactamente en la misma franja del Neo. Dell ha seguido un camino parecido con el nuevo 14S, pensado para estudiantes y jóvenes, con aluminio, cuatro colores y 1,15 kg de peso. Su precio todavía no se conoce, pero el planteamiento deja pocas dudas sobre el terreno que quiere ocupar.

Lenovo IdeaPad Vibe

Chuwi demuestra que bajar del precio del Neo es posible, aunque también cuánto cuesta hacerlo sin elevar el presupuesto. La compañía muestra actualmente el UniBook por 449 euros frente a los 569 euros tachados en su tienda, mientras que el nuevo NeoBook, todavía en preventa, figura por 409 euros frente a los 509 euros tachados por la marca. Son cifras muy agresivas, pero algunos análisis dejan ver dónde aparecen las concesiones: su pantalla de 300 nits y 59% del espacio sRGB, trackpad de baja calidad. El desafío no parece ser fabricar un portátil más barato, sino mantener al mismo tiempo precio, acabados y experiencia.

Chuwi UniBook

Todo esto ocurre, además, en un momento especialmente complicado para competir por precio. El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento está elevando los costes de los fabricantes justo cuando varios de ellos intentan construir máquinas más cuidadas sin abandonar las gamas accesibles. El verdadero examen empieza ahora. Windows ya tiene máquinas que se acercan al Neo desde caminos distintos, pero todavía tiene que conseguir algo más difícil que igualar una ficha técnica: convencer a quienes compran.

Apple llega a esa batalla con ventaja, porque el Neo tuvo un arranque extraordinariamente fuerte: IDC calculó 1,1 millones de unidades enviadas en sus primeras semanas y, meses después, Reuters seguía señalándolo entre los responsables del fuerte crecimiento del negocio Mac. Pero Cupertino también tiene su propio problema. El Neo nació llegando deliberadamente con lo justo, y ahora tendrá que demostrar que esa propuesta envejece bien y que no fue simplemente un acierto de primera generación.

Imágenes | Apple | Dell | Acer | Lenovo | Chuwi

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